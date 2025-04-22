政府擬修例小杯啫喱不得含蒟蒻 須標示防哽噎字句 建議各學校停售

異物哽塞｜窒息｜政府日前提出修例建議規管蒟蒻果凍，規定小杯裝果凍高度與寬度低於45毫米、不得含蒟蒻成分，並且提到所有含有蒟蒻成分的果凍產品，包裝須標示預防哽噎風險的警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用」。家長同時需留意在面對兒童出現異物哽塞時，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。



死因裁判官在去年年底曾審理過一件女童因果凍產品導致窒息死亡的案件，建議食安中心考慮禁止高度或寬度為45毫米或以下，含有蒟蒻成分的果凍產品。

擬修例小杯啫喱不得含蒟蒻 須標示警告字句

政府日前向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交文件，建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章），規定若小杯裝果凍產品的高度或寬度為45毫米或以下，不得含有蒟蒻成分，同時規定所有含有蒟蒻成分的果凍產品，包裝須標示預防哽噎風險的警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用」，有關建議將於24日舉行的立法會食物安全及環境衞生事務委員會中再進行討論。

消息指食安中心已聯同教育局向各學校建議停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。當局計劃以「先訂立，後審議」的程序，有關小杯裝果凍產品成分及大小規定計劃在條例通過6個月後生效，而有關標籤的規管要求則在修訂條例通過12個月後實施。家長同時需留意在面對兒童出現異物哽塞時，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。

異物哽塞症狀

1.呼吸異常困難丶發出雜聲

2.無法出聲說話丶咳嗽軟弱無力

3.用手抓著頸部，表露辛苦的表情

4.頸部靜脈充血凸顯；口部和嘴唇則呈紫藍色

處理兒童哽塞方法

步驟一：如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。

步驟二：如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。

步驟三：完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內及向上擠壓孩子腹部五次。

步驟四：完成後，立即檢查口腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。

步驟五：假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。

步驟六：當阻塞物被取出，而孩子的呼吸又恢復正常，則可把他置於復原臥式，並安排入院治療。

處理嬰兒哽塞方法

步驟一：將嬰兒俯伏在你的前臂上，使其頭部向下。然後用大腿承托前臂及嬰兒，用另一隻掌根連續拍擊其背部(肩胛骨之間)五次。

步驟二：不成功的話，將嬰兒身體翻轉。在胸部快速壓5次。 (手法與嬰兒心肺復蘇法相同，用兩隻手指放在乳線和胸骨的十字連線下)。

步驟三：反覆重覆以上兩個步驟，直至嬰兒吐出阻塞物。

步驟四：如嬰兒昏迷不醒及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將嬰兒從速送院。

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