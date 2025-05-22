太陽馬戲團KOOZA直擊｜$350起看雜技表演！即睇現場互動+11大表演

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜太陽馬戲團（Cirque du Soleil）大型表演《KOOZA》於5月21日起於中環海濱活動空間正式開騷，《01親子》為大家率先直擊，現場不論大人或小朋友都歡呼不斷！現透過「01空間」購票的可用積分低至半價換購，仲有一個方法可享$100元購票優惠，$350起即可看到世界級雜技！



太陽馬戲團KOOZA香港中環海濱首演2025

小朋友歡呼：「好好睇！」親子同樂必去活動

太陽馬戲團《KOOZA》香港站匯聚了54位來自世界各地的頂尖表演者，為大家帶來125分鐘的視覺盛宴，表現更以「盒子裡的馬戲團」為概念，解構善與惡的⼆元世界，故事主要以5大角色串連在一起，包括魔幻師、天真者、小丑、國王及調皮狗。角色會在各個表演項目之間登場，透過肢體動作、與觀眾互動來說故事，相信對小朋友來說會相當歡樂有趣。

現場歡呼及掌聲不斷，不少父母都帶同子女一同觀賞演出，有觀眾指表演節目安排妥當，不論大人或小朋友都可以投身在雜技世界當中，同行的孩童更表示「好好睇！」，被問道最喜歡的項目時，他指「高空走鋼絲」是最為難忘。

太陽馬戲團亞洲巡演首站 香港欣賞世界級雜技表演

太陽馬戲團的世界級鉅作《KOOZA》獲得全球好評，吸引全球800萬觀眾入場，被譽為一生必看一次的世界級雜技盛宴！這次香港作為亞洲巡演的首站，家長不用出國也可以帶小朋友見識美國拉斯維加斯級的表演。

《KOOZA》代表「盒子」、「箱子」或「寶藏」的意思。演出以「盒子裡的馬戲團」為核心概念，探索人類連結和存在的雙重主題，涵蓋光明和黑暗元素。表演講述主角The Innocent（天真）意外走入一個奇幻的異國境地，一位擁有非凡能力的神秘人成為了他的引路者，帶領The Innocent探索世界，邂逅各式各樣的人物與令人驚艷的景象。演出總長約為兩小時，充滿與觀眾互動的全新環節，定必為所有觀眾帶來難忘體驗。

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門票預訂$350起 小童再減$100

太陽馬戲團《KOOZA》香港站門票分為VIP區、特選區、白金區、金區、銀區、銅區及標準區。現經《01空間》以01積分可享低至半價優惠。

$350起看雜技表演

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A.成人票價

標準區：$236.25 *｜原價：$472.5

銅區：$315 *｜原價：$630

銀區：$398 *｜原價：$795.9

金區：$524 *｜原價：$1,047.9

白金區：$681.5 *｜原價：$1,362.9

VIP區：$2,097.9 *｜原價：$1,048.95

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B.小童票價 (2至12歲持身份證明可減$100)

標準區：$184 *｜原價：$367.5

銅區：$262.5 *｜原價：$525

銀區：$346 *｜原價：$690.9

金區：$472 *｜原價：$942.9

VIP門票 獨有專享體驗的最佳位置

成人VIP門票為 $1,998 *，可專享體驗的最佳位置之外，在演出開始前一小時及中場休息期間，可以盡情享用酒吧和品嚐美味小食、演出前在VIP貴賓廳與表演者見面，獲取獨家體驗；亦有VIP專用通道及專屬洗手間可用。

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太陽馬戲團 (Cirque du Soleil)《KOOZA》活動演出詳情

日期：2025年5月21日起 - 7月

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

時長：125分鐘（包括中場休息25分鐘）

場次：

星期三至五（共1場表演）: 7:30pm

星期六（最多3場表演）：1:30pm/4:00pm/8:30pm

星期日（最多2場表演）：1:30pm/4:00pm

*具體表演時間表請視乎實際情況，請參閱官方網站以獲取最新開放時間。



華麗舞台配上精湛音樂 呈現視覺與聽覺交織的藝術

舞台的核心佈景是一座名為「巴塔克蘭」的移動塔，它能夠在移動中靈活變換表演空間的佈局，其寬敞的圓形舞台提供了260度的無遮擋視野，讓觀眾可以全方位欣賞精彩的表演。

亞洲演出必睇全新表演項目：空中絲帶舞、以人腳雜耍、翻轉和翻筋鬥為特色的「伊卡洛斯遊戲二人組」，以及由三屆世界冠軍所帶來的刺激扯鈴（Diabolo）表演。

每場演出均有6位《KOOZA》音樂表演家現場演奏小號、長號、貝斯、鼓、打擊樂器、薩克斯風、電吉他及鍵盤，加上2名歌手的現場獻唱，搆手呈現精彩絕倫的音樂盛宴。

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【1】伊卡洛斯遊戲（全新表演項目）

表演者以迅猛的節奏、高強度的體力、平衡與敏捷，將另一位表演者拋向空中，呈現令人屏息的畫面。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜伊卡洛斯遊戲首登《KOOZA》（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【2】扯鈴（全新表演項目）

在這場活力四射的演出中，表演者以驚人的技巧同時操控著三個空竹，進行旋轉、投擲等高難度動作，動作瞬息萬變，節奏鮮明。

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【3】空中綢吊空中飛人（全新表演項目）

展現出姿態優美的飛行、旋轉、擺盪動作，其流暢的動態與高空雜技的驚險刺激形成鮮明對比。表演者以驚人的靈活度，自由自在地翱翔於空中，將演出推向高潮。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜空中綢吊空中飛人（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【4】柔身術

該表演項目的獨到之處在於表演者在動作編排和位置上的大膽創新，以驚人的速度與無縫的團隊合作，共同編織出一幕幕宛如雕塑般動人心魄的畫面。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜柔身術（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【5】板凳平衡

表演者僅憑八張椅子和一個基座搭建起一座高達23英尺（約7米）的高塔。在這座塔頂，他施展出精湛的平衡技巧，每一個動作都彰顯出人體狀態與肌肉控制能力的極致巔峰。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜板凳平衡（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【6】歡樂雜耍盛會

壯觀的人體金字塔、空中飛舞的身姿，以及驚險刺激的「碰撞」 —— 表演者勇敢地跳入特製的織物圈內，這一靈感源自「Nalukauq」（因紐特人的傳統遊戲「拋毯子」），並巧妙結合了消防員使用的著陸墊。

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【7】死亡之輪

《KOOZA》的1,600磅重的死亡之輪由兩位表演者驅動，並以驚心動魄的速度旋轉。兩與高空繩索表演相似，死亡旋轉之輪以斜角擺放，從舞台左側延伸至右側，打破傳統的對稱布局，將驚險的表演盡可能拉近觀眾，讓每一位觀眾都能體驗到心跳加速的刺激快感。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜死亡之輪（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【8】高空走鋼絲

兩條鋼絲從舞台左側延伸至右側，分別懸於15英尺和25英尺的高空。四位走鋼絲的表演者在這兩條承重達6,600磅的鋼絲上穿梭，每一步前行和平衡調整都讓觀眾屏息以待。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜高空走鋼絲（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【9】翻轉板

將表演者彈射至空中，完成一系列高難度的翻騰動作。緊接著，雜技表演者腳踏金屬翻轉板，在距離舞台30英尺（9米）高的地方做出同樣的高難度動作。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜翻轉板（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【10】獨輪車二人組

兩位表演者在舞台上以完美的平衡、精湛的雜技控制和強大的身體力量，融合優雅的編舞和無與倫比的默契，創造出一場令人目不轉睛的雙人舞。

太陽馬戲團KOOZA香港2025｜獨輪車二人組（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA必睇推介【11】呼拉圈

表演者以驚人的平衡力、靈活的身手，以及獨特的技巧，同時旋轉、拋接、舞動一個、兩個、三個，甚至多個呼拉圈。