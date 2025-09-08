逾2成半青少年認為被父母「微管理」 研究提醒應適當給予子女空間

父母微管理｜作為父母，固然希望子女望子成龍，因此不少家長都一早已為子女計劃好未來，並介入子女對學業或職志發展的決定。家長的介入看似能夠讓子女無需過度擔憂自己的未來，惟調查研究顯示，超過兩成的青少年感到父母有「微管理」傾向。



菁研工作小組聯同突破機構於2024年3至12月期間進行「青年期望與父母無條件認可」研究，研究以滾雪球方式（Snowball Sampling）邀請15-29歲青少年填寫網上問卷，成功收回526份有效問卷。受訪男性為45.1%、女性則為54.9%，平均年齡20.2歲。

研究發現超過九成半受訪者希望父母容許自己在學業或職志方面自行作決定，分別有83.1%和84.6%受訪青少年認為父母容許自己按個人興趣發展自己或表示能夠感受到父母給予空間讓其自主安排。不過，仍有逾一半的青少年認為父母覺得自己「總係做得唔夠好、要教返啱」，導致父母常在子女進行訣擇時，因為擔憂子女「做得不夠好」而介入。

2成半青少年感父母出現「微管理」

另外，研究同時發現平均有25.6%青少年認為父母對他們有「微管理」，即指青少年在為學業或職志發展作抉擇時，父母會基於子女的決定不符自己期望而介入，從而改變子女的決定。盡管大部分父母作出介入的動機無非都是因為出於對子女的擔憂，但研究機構亦藉此提醒，家長的微管理行為，更容易讓親子間的張力及矛盾發生。

青少年「HEA答」父母 或因不想被否定

研究同時指出，青少年被父母經常的否定成為了不願溝通的原因。平均44%青少年在受到父母查問或關心時會敷衍作答，當中50%會避免受責罵而報喜不報憂、46%不欲父母追問便「hea答」。研究進一步發現，當青少年了解到即使父母與自己意見不同，但仍願意嘗試理解自己想法或是一起承擔由自己選擇帶來的後果時，青少年便會從中感受到父母無條件認可，亦會減少應對式溝通（即敷衍作答）的出現。

適當給予空間 讓子女感受到認可

「微管理」不但難以令青少年感受到父母對自己的好，反而只會認為父母想展示自己的權威。研究機構最後提醒，父母應適當給予子女自主的空間， 放手讓子女探索自己的未來，對青少年成長有莫大幫助。同時要讓子女感受到父母無條件認可，當他們即使遇到挫敗時仍能正面看待自己。