中秋賞月2025｜賞月活動10+推介 綵燈會/花燈海/巨型燈飾打卡

中秋賞月2025｜一年一度的中秋節又到了！趁著中秋，除了可以和家人品嚐月餅，共享天倫之樂以外，今年市區更設有不同的賞月活動，讓大家度過一個難忘愉快的中秋！



中秋賞月2025【1】中秋綵燈展

中秋綵燈展利用層疊雕刻工藝與光影動態技術，十五運會和殘特奧會其中13個運動項目的圖標，在圓形、三角形及菱形的鏡面燈箱中閃耀和舞動，生動地演繹運動的節奏感和動態美。火炬在水面化成漂浮的大型金屬花瓣，結合流動光影效果，宛如在空中綻放的煙花，象徵無窮活力、喜慶歡騰與世界共融。一場融合藝術與運動的視覺盛宴，在水面上華麗綻放！

中秋綵燈展

日期：2025年9月25日至10月19日

時間：下午6:30至晚上11:00（亮燈時間）

*中秋節正日（10月6日）將延長亮燈時間至凌晨12時

地點：香港文化中心露天廣場



中秋賞月2025【2】中秋綵燈會

綵燈會以「『喜樂．全城』──傳承躍動 喜迎全運」為題，綵燈設計意念以第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）為主軸，融合「金」、「木」、「水」、「火」、「土」五行元素，糅合傳統與現代設計，亮點綵燈呈現十五運會和殘特奧會的精神和榮耀，讓運動與文化在全城綻放多彩多姿的生命力。

中秋綵燈會

日期：2025年9月25日至10月7日

時間：下午6:30至晚上11:00（亮燈時間）

*中秋節正日（10月6日）將延長亮燈時間至凌晨12時

地點：維多利亞公園 一號至六號足球場



中秋賞月2025【3】大坑舞火龍

每年中秋節，大坑街頭都因舞火龍而熱鬧非凡。這項傳統可追溯至19世紀，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。時至今日，由300位健兒引領全長67米的火龍，以及由小朋友舞動的小火龍，會穿梭大坑的大街小巷。這份團結精神一直傳承，吸引眾多市民和遊客慕名前來觀賞，一睹這項國家級非物質文化遺產的魅力，體驗珍貴的香港傳統。

大坑舞火龍

日期：2025年10月5日至7日

時間：晚上7:30至10:30

地點：香港島銅鑼灣大坑浣紗街至銅鑼灣道



中秋賞月2025【4】元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店變身成為「燈籠街」，掛上近千個造型百變的手紥燈籠。當中的金魚、飛機、兔仔款式都非常受歡迎。如果想感受另類的中秋節，或是與家人影相打卡，相信燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號



中秋賞月2025【5】深水埗福榮街「燈籠街」

每逢中秋，深水埗福榮街將會化身成為「燈籠街」，不少精品店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠。從傳統的紙燈籠到現代的LED燈籠都非常受歡迎，若想為小朋友挑選一個心水的燈籠賞月，不妨到福榮街看看！

深水埗福榮街「燈籠街」

地址：深水埗福榮街（深水埗港鐵B2出口）



中秋賞月2025【6】薄扶林村舞火龍

每逢中秋節（農曆八月十五）晚上，薄扶林村均舉行舞火龍活動。數十名健兒舞動火龍，在街巷巡遊，祈求合境平安。此活動已有百年歷史，活動的各環節包括火龍紮作、火龍開光、舞火龍巡遊，以及送火龍歸滄海等，均由社區成員參與，發揮著凝聚社區的功能。

薄扶林村舞火龍

日期：2025年10月6日

時間：晚上6時至凌晨12時

地點：薄扶林村、華富邨、瀑布灣公園



中秋賞月2025【7】百目共賞 想FUN賞月上饒館

饒宗頤文化館與 LIFE MART今年繼續合作舉辦大型中秋市集活動，在中秋一輪明月下，約 140攤本地文創品牌與您吹著夜風，齊齊於市集中感受手作藝術的饗宴。加上適逢是饒宗頤文化館開放日，同期將會舉辦「第三屆美孚饒館花燈節」，屆時將會展示由市民參與繪畫的花燈，集掛滿在饒館戶外位置。

百目共賞 想FUN賞月上饒館

日期 : 2025年10月4日至7日

時間 : 下午2時至晚上9時（4日至6日）；中午12時至晚上7時（7日）

*時間或會有修改，請以市集前公佈為準

地點 : 美孚青山道800號饒宗頤文化館 (中區及下區)



中秋賞月2025【8】LAKE HOUSE Rosey Twlight 2025

Lake House一年一度的中秋盛會即將化身為一個夢幻的粉霞大型派對！白鷺湖10米大型月亮、草地上5米高的粉霞月亮，閃爍星空森林裝飾、玉兔及全新打卡位讓你仿佛置身於童話世界！

LAKE HOUSE Rosey Twlight 2025

日期：9月27日至10月7日

時間：晚上6時至11時（最後入場時間：10:30pm）

地點：新界大埔滘紅林路2號



中秋賞月2025【9】黃大仙祠中秋綵燈會

嗇色園將舉辦為期三星期的「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」，涵蓋中秋節、赤松黃大仙師寶誕及國慶日，期間舉辦大型綵燈展覽、無人機匯演、非物質文化遺產藝術表演及展示活動，增添節日慶祝氣氛，與眾同樂。

（資料圖片）

黃大仙綵燈會《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》

日期：9月27日至10月12日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：黃大仙祠及廟宇廣場

