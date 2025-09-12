嬰兒頭型扁平都有矯正黃金期？家長必知3個改善方法+枕頭迷思

BB頭型｜許多家長都會留意到寶寶的頭型不是圓的，可能後腦會有點扁或者是偏向一側，如果有這樣的情況也不用太擔心。因為嬰兒出世後頭骨仍很軟，如果他們在長時間都持續同一姿勢就會因受壓而變形，但頭型是可以調整的。以下整理了3個改善頭型的方法，並有許多家長都關心的嬰兒能否使用枕頭的迷思。



嬰兒頭型扁平、不對稱很多時是因為嬰兒長時間仰睡，或者長期側向同一個方面，令後腦受壓或頭型不對稱。如果嬰兒的頸部肌肉較為緊繃，經常只望向某一邊也會加劇問題。

嬰兒出生後的大約3至6個月是矯正頭型的黃金期。他們的頭骨仍有彈性，可以透過日常生活逐漸調整。只要用對方法，就可以慢慢幫助將嬰兒的頭型變得圓潤。越早開始調整效果就越理想。

3個方法改善嬰兒頭型

1.多做Tummy Time（俯臥時間）

初生嬰兒未懂得撐起頭部，可以讓寶寶趴在家長的胸口、膝頭或者地墊上玩，並刺激他們轉頭或抬頭望，多做這動作有助訓練頸部肌肉，減少後腦受壓，慢慢可以令頭型變得更圓。進行Tummy Time的時候，家長要留意寶寶狀態，如果他們感到疲倦就要停止。

2.改變睡覺方向

家長可以將嬰兒床、嬰兒玩具或者光源調整到另一邊，吸引嬰兒轉頭，避免同一邊長期受壓。每次寶寶睡覺或起身後，家長都可調整物品的擺放位置，令他們的兩邊頭骨都能平衡受壓。

3.抱法要多樣化

家長在抱嬰兒或餵奶時可以交替位置，例如側邊抱，換抱手，避免經常用同一方向抱，令寶寶的頭多向不同方向發力。

隨住嬰兒的活動能力增加，頭型應該開始慢慢改善。如果家長發現寶寶的頭型明顯不對稱，或者懷疑有顱縫早閉症的罕見問題，就應盡快求診。

（Freepik）

嬰兒能使用枕頭嗎？

1歲以下的嬰兒不需要使用枕頭，用枕頭墊高頭部或會壓迫呼吸道，導致呼吸困難。嬰兒趴睡枕、頭型枕、或者中間凹下、兩側偏高的枕頭，都不適合1歲以下的嬰兒使用。家長也不應在嬰兒床的周圍放置填充玩具、棉被等物件，避免嬰兒因轉動頭部，被枕頭或其他物件悶住而猝死。

