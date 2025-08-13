新手爸哄睡過度搖晃　嬰兒腦損傷1歲仍無法爬行患搖晃嬰兒綜合症

嬰兒照顧｜其實照顧新生嬰兒時，應該要溫柔對待寶寶，不然會容易受傷。早前，內地一名新手爸爸在哄睡時，過度搖晃寶寶，導致孩子患「嬰兒搖晃綜合症」，部分腦組織更壞死。



新手爸爸哄睡搖晃嬰兒 致嚴重腦損傷

上海有家長因為幼兒到1歲仍不會爬行和走路，便帶孩子到上海交通大學醫學院附屬新華醫院求醫。母親向醫生憶述，在嬰兒4個月大時，丈夫為了哄寶寶入睡，便抱他在懷內搖晃，放回床上後，寶寶突然大哭，更一度出現全身癱軟並陷入昏迷，到現在1歲了仍不會爬行。

醫生檢查後發現幼兒有嚴重腦損傷，診斷後確定患上「搖晃嬰兒綜合症」（Shaken baby syndrome，SBS），又稱虐待性頭部創傷，是指嬰兒在搖晃過程中頭部受到碰撞而所造成的腦損傷。

小兒神經外科醫師王曉強指出，根據腦部電腦斷層掃描（CT）顯示孩子因遭父親劇烈搖晃，導致單側腦部出血，出現腦性麻痺、癲癇等症狀，並有部分腦組織壞死與萎縮，同時診斷為「多囊性腦軟化」（Periventricular Leukomalacia, PVL），又稱腦室周圍白質軟化症。

王醫師提醒，新生嬰兒的顱腦結構特殊，顱骨與腦組織之間有極其脆弱的靜脈，直徑相等於一條頭髮的粗細。如果嬰兒被大力搖晃，容易導致腦部靜脈破裂，出現慢性出血等不可逆轉的傷害。

新生嬰兒的顱腦結構特殊，顱骨與腦組織之間有極其脆弱的靜脈。如果嬰兒被大力搖晃，容易導致腦部靜脈破裂，出現慢性出血等不可逆轉的傷害。（Freepik）

搖晃嬰兒綜合症屬嚴重虐兒行為

衞生署的家庭健康服務亦指出，嬰兒的頭部特別容易受傷，因為他們的頸部肌肉很軟弱，而且他們的頭部按身體比例計算，比兒童或成人高，頭部較易受傷。如果頭部受到嚴重的搖盪，腦內脆弱的組織就會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂，進而導致腦細胞受到損毀。

搖晃嬰兒綜合症屬嚴重虐兒行為之一，但很多父母或照顧者都不了解大力搖晃嬰兒，會帶來嚴重傷害。不過，在一般正常照顧嬰兒或者逗他們開心的情況下，出現這個綜合症的機會很微。