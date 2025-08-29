12歲男童模仿網上挑戰將滾水淋向熟睡9歲弟弟　致嚴重燒傷被控2罪

在資訊科技發達的時代，孩子經常「機不離手」，容易沉迷影片、遊戲、社交平台。自短影片流行後，不少人都會發起或參加社交平台裡的挑戰。過往出現過不少因參與挑戰受傷或死亡的案例，最近美國更是發生一宗駭人聽聞的意外，一名男童參與「熱水挑戰」，將滾燙的熱水潑向9歲的弟弟，令弟弟嚴重燒傷。



模仿網上挑戰 將滾水淋向熟睡弟弟

美國賓夕法尼亞州一名12歲男童於7月29日晚上，因模仿社交媒體上的「熱水挑戰」（Hot Water Challenge），竟用微波爐將水加熱至沸騰，並潑向正在熟睡的9歲弟弟身上。

弟弟被滾水燙傷驚醒慘叫，家人聽到叫聲後立即前往查看，發現情況嚴重便立即報警求助，警方接報到場後，拘捕哥哥並帶回警署調查。

頸部胸口二度燒傷 需長時間治療

隨後，弟弟被送往當地的燒傷復健中心接受治療。醫生檢查後發現弟弟有二度燒傷，傷口主要集中在頸部和胸口，這些位置都出現大面積水泡，以及有皮膚脫落的情況，傷勢相當嚴重，需要長時間治療。

燙傷緊急處理方式

12歲男童被起訴2項罪名

警方其後介入調查，並正式起訴12歲的男童，罪名為「加重襲擊罪」（Aggravated Assault）及「魯莽危害他人安全罪」（Recklessly Endangering Another Person）。

「熱水挑戰」已經在網上流傳一段時間，是在社交平台流行的極端挑戰，參與者會用滾水作不同的挑戰，例如將水潑向自己或他人身上、直接飲用滾水等。過往亦有人因參與這挑戰而受傷。有不少平台已下架相關的影片並禁用相關字眼，但短片仍在不同平台流傳。

是次事件再次引起社會關注，當地警方指網上不少挑戰影片都是用娛樂來包裝危險行為，並呼籲家長必須嚴格監督孩子上網的行為，避免他們盲目跟從危險的挑戰。

