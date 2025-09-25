ViuTV生啤親子跑嘉年華｜攤位遊戲/工作坊/表演 親子賽事$80起

ViuTV生啤親子跑嘉年華｜由Matrix Promotion Limited主辦的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日在愉景灣愉景廣場舉行，除了可以把握假日與子女享受戶外活動外，屆時亦有攤位遊戲、工作坊及表演等等，更由Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR及ERROR擔任活動大使。現時可經《01空間》獨家報名，$80起即可以為子女報一場全力揮灑汗水的比賽！



《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》集攤位、工作坊及表演節目

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日在愉景灣愉景廣場舉行。活動鼓勵家庭成員參加，不僅有助於增進親子關系，還能推廣健康生活方式。無論年齡大小，都能在這裏找到適合的活動。 嘉年華將帶來繽紛的攤位獎品，歡迎全家人共襄盛舉！

ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

日期：2025年12月13日（星期六）

時間：8:00 - 15:00

地點：愉景灣愉景廣場



賽程表資訊由viu提供

精選親子賽事

活動賽事包括個人10公里生啤跑（計時組別） 、個人3公里生氣跑 （計時組別） 、親子1公里生菜跑（非計時） + 沙灘障礙賽（非計時） 以及沙灘障礙賽（非計時） ，每位參加者完成賽事後可獲得賽事禮品包，獎牌及電子證書各一份。

親子1公里生菜跑+親子沙灘障礙賽

賽事內容

親子1公里生菜跑&親子沙灘障礙賽

$780/每組* （自選起跑時間）

*需由一名3至12歲之小童及一名18歲或以上成人組成。

選手包資訊：生Family T-shirt 2件（成人1件及小童1件）、號碼布、生Family索繩袋1個、生Family雙面絨速乾毛巾1條、生Family水樽1個、生菜原子筆1支、生Family鎖匙扣毛公仔1隻（款式隨機）、生Family文件夾1個、生Family印水紋身貼紙1個（款式隨機）。

親子沙灘障礙賽

賽事內容

親子沙灘障礙賽

$80/每組（自選起跑時間）

選手包資訊：號碼布、生菜原子筆1支、生Family文件夾1個。

9月25日早上10時公開發售

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於9月25日早上10時在《01空間》公開發售，票價低至$80。

1. 個人10公里生啤跑(計時組別) HK$380 | (16-17歲需填家長聲明)

2. 個人3公里生氣跑 (計時組別) HK$380 | 僅供10-15歲人士參與

3. 親子1公里生菜跑(非計時) + 沙灘障礙賽(非計時) HK$780

4. 沙灘障礙賽(非計時) HK$80

立即報名

除了上述賽事，嘉年華亦設有多個攤位遊戲、運動工作坊及打卡位，屆時亦會邀請各界人士為大家分享運動心得，更由Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR及ERROR擔任活動大使。不妨趁著假日與子女一同享受戶外活動，共同度過一個難忘的週末吧！