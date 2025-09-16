中秋好去處2025｜75+親子活動推介 遊樂場/親子餐廳/商場打卡

中秋好去處2025｜中秋節又到，即睇中秋活動推介！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡地方，本文將會一一介紹。



中秋好去處【1】精選活動篇

中秋好去處【1.1】數碼暴龍動畫25周年紀念展｜獨家95折換購

INCUBASE Studio再把大家童年回憶帶到香港重現，齊齊成為「被選中嘅細路」！「數碼暴龍動畫 25 周年紀念展」即將於8月22日登陸INCUBASE Arena，邀請大家進入數碼世界，盡覽這套作品過去25年的歷程。

【獨家95折換購】

展期單人票 - $65/張

展期特典票 - $98/張（展期特典票包含1張入場票及1個數碼暴龍機亞加力掛件，共2款設計，款式隨機送出）

活動詳情：

活動日期：2025年8月22日至2025年9月21日

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B1

體驗時間：45分鐘



+ 10

中秋好去處【1.2】「Mickey Keep It Real」主題活動 夏日型格登陸太平山頂

全港首個迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動，將太平山頂打造成充滿驚喜的盛夏慶典！人氣角色米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙與大鼻，將於中環山頂纜車總站出發，與所有Disney fans展開一場橫跨整個太平山頂的精彩旅程！

「Mickey Keep It Real」裝置詳情：

日期：2025年6月26日至12月31日

時間：每日10am – 10pm

地點：山頂纜車中環總站、山頂纜車、凌霄閣及摩天台428



中秋好去處【1.3】PAPAPBUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$145起｜9-10月限定萬聖節圖案主題

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛和滿滿果香的創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿的幸福感！

【限量快閃5折】

手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



中秋好去處【1.4】香港迪士尼樂園度假區｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

香港迪士尼樂園度假區迎來20周年，奇妙派對橫跨全年，節慶主題輪番登場，人氣角色接力主持，打造前所未有的沉浸式慶典體驗！從惡人萬聖派對、魔雪聖誕，到Duffy春日萌粉派對，每一季都精彩絕倫，驚喜連連。， 9 月 17 日起更可以3人行8折優惠成為「奇妙處處通」會員，全年無限暢玩香港迪士尼樂園！

香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日

中秋好去處【2】商場打卡篇

中秋好去處【2.1】置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

來自韓國的人氣文創品牌MUZIK TIGER旗下7大角色包括Toffee、Teeffee、Taffee、Porumee、Dark Porumee、Kumee、Willy，首次以全新夏日造型專程由韓國越洋來港，約定大家於置富Malls旗下馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城四大商場見面，場景包括沙灘派對、太陽花農場、海邊甜品店、日落音樂會四大活動與場景，盡情享受暑假悠閒時光。

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

活動日期︰2025年7月5日至10月19日

活動地點︰馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）、+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）、紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）、置富第一城地下A1及A3區 及 置富第一城 · 樂薈中庭（港鐵第一城站C 出口）



中秋好去處【2.2】杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

商場二樓平台化身大型「杏花競技運動場」，免費開放供大家盡快釋放活力，當中精心打造4大運動挑戰區及3大打卡位，包括激發彈跳力和爆發力的「叻叻跳高挑戰站」、4米長「平衡大冒險」、挑戰左右腦協調能力的「旋轉拼圖站」、2米高「Baby Shark 冠軍時刻」立體獎盃等，快來投入這場運動派對，齊來揮灑汗水吧！

+ 2

杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

活動日期：7月13日至11月21日

活動地點：杏花新城二樓平台



中秋好去處【2.3】life@KCC 及 joy@KCC 仲夏呈獻「毛孩『夏』水戰」

「毛孩『夏』水戰」主題活動，由即日至10月12日期間，打造 7 大萌爆布偶喵與貴賓犬趣拍區，多項週末精彩活動等著毛孩參與，召喚全城毛孩到life@KCC一同放電，享受清涼一夏！

life@KCC 及 joy@KCC 仲夏呈獻「毛孩『夏』水戰」

日期：即日起至 10月 12日

時間：上午 10 時至晚上 10 時崇光

地點：life@KCC – ３樓及 ９樓空中花園Green@KCC；joy@KCC – ２樓中庭



中秋好去處【2.4】東薈城名店倉｜DIWHY Chill「飾」玩研究所

台灣最大型超人氣手作體驗館 DIWHY STORE今秋首次登陸香港！現場提供逾千款材料供自由配搭，更設有多達 12 款 DIY 體驗，涵蓋服飾、手機配件、寵物用品等，讓大家親身設計獨一無二的服裝及搭飾，與 CLUB CG 一同歡慶五周年，體驗 STYLE BY YOU 的「Chill」級樂趣！

DIWHY Chill「飾」玩研究所

日期：2025年9月18日至10月19日

時間：每日 11am – 10pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場



中秋好去處【2.5】武術文化祭・利園區「hy! Up Your Balance 平衡・時空」

銅鑼灣利園區破格演繹傳統武術文化，攜手紮根香港逾大半世紀的 NEEDLESS「獅王無用」，以「hy! Up Your Balance 平衡・時空」企劃，將本土武術文化注入現代生活態度！透過一系列創新體驗，包括 Urban Park 珍藏醒獅藝術展覽、懷舊天台武舘導賞團、醒獅運動高樁表演賽以及武術舞獅同樂日，帶領新世代重新定義武術文化的當代價值。

「Urban Park 珍藏舞獅龍頭展覽」

日期：2025 年 9 月 28 日至 10 月 3 日

地點：希慎廣場 4 樓 URBAN PARK

*9月28日15:00-19:30將會舉行「Lee Gardens x Needless 武獅日」一日限定武術嘉年華，屆時有香港代表隊壓軸表演及沉浸式功夫體驗。



「Urban Lion Dance Game」

嘉賓：楊文蔚、張文傑以及NEEDLESS主理人「三姜」

日期：9 月 27 日

時間：15:00 – 18:00

地點：希慎廣場 4 樓 Urban Park



天台武舘展覽及導賞團／四大運動品牌身心平衡活動／天台武術體驗

詳情將與 Lee Gardens 網站公佈;名額有限,額滿即止。



中秋好去處【2.6】3萬6千呎 WHIMSY 歡樂天地

場內超多玩樂設施，包括超感官VR飛行電單車、超時空鐵騎、環幕機動影院。滿滿打卡位包括：可以體驗零下15度飄雪，5,000平方呎的奇幻冰雪樂園、縮小的小童版保齡球場經典遊戲，包括杜拜收藏家割愛，超過30年歷史的射大牙機、跑馬仔（歡樂競賽）、神奇保齡、推銀機、籃球機、歡樂彩虹、歡樂飛環及幸運滾球等等，新舊玩家一起來個技術大比拚！

+ 2

分店地址： 灣仔合和商場 14樓1403-1405號舖



中秋好去處【2.7】4,000呎LBE VR體驗館

全港澳首個8K超高清大空間沉浸式VR體驗，並風靡全球顛覆傳統的《SPACE ODYSSEY：星際危機》，除了能於全層近4,000呎超大體驗空間，沉浸式地於8K電影級高清宇宙中探險，更可駕駛飛船、以手勢開啟雷射武器、激光劍迎擊外星敵人，更需在關鍵時刻隱蔽潛行避開敵方，動作與真人神同步，讓你徹底置身30分鐘的太空冒險中！故事情節更會因應團隊選擇而有所不同，自主決定宇宙命脈！

4,000呎LBE VR體驗館

《SPACE ODYSSEY：星際危機》全港首個8K沉浸式VR大空間冒險

地點：163 QRE 7樓LBE 體驗館（灣仔皇后大道東163號）

注意事項：體驗者需全程佩戴VR頭戴式裝置



中秋好去處【2.8】華懋集團 9 大商場中秋溫馨呈獻【勁「秋」祭】

華懋集團旗下 9 大商場—如心廣場、好運中心、D·PARK、翩滙坊、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎・倫敦・紐約戲院購物中心,緊隨這股氣氛展開【勁「秋」祭】，邀請網路人氣插畫家 Smile 擔任主視覺設計,以其筆下總帶着微笑的毛孩們到來過中秋。

如心廣場更設有兩大勁「秋」祭特色打卡位,除了讓你與Smile 角色拍出IGable的中秋呃 Like靚相外,周末更設有尋寶遊戲及猜燈謎遊戲,送出精選商戶優惠券之餘,中秋前夕更會加碼送出幸運守護符連綵燈套裝,同你歡度佳節!

「勁『秋』祭市集」詳情

日期：2025 年 9 月 12 日至 10 月 12 日(逢星期六、日及公眾假期,10 月 1 日除外)

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點：如心廣場二期、好運中心 L3 中庭



如心廣場二期精選活動

「秋月神社」／「勁秋玄月占」

日期：2025 年 9 月 12 日至 10 月 12 日



「秋月神社・御神探寶」

日期：2025 年 9 月 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 日及 10 月 4 - 7 日



「勁秋玄月占・勁猜燈謎」

日期：2025 年 9 月 27 - 28 日及 10 月 4 - 7 日



中秋好去處【2.9】荃灣廣場【秋日咖啡露營祭】

荃灣廣場將推出年度人氣活動【秋日咖啡露營祭】！現場不但設有極具人氣的「Coffee Mood 品味咖啡市集」，更設有8大Chill打卡熱點、咖啡拉花工作坊及比賽、小小野炊初體驗、mini咖啡師工作坊，配合4大咖啡比賽，無論你是Coffee Lover、Gen Z打卡族，還是家庭親子客群，都可以沉浸在這場秋日嘉年華！

SUZUKI 露營椅親子工作坊

日期：9月28日

時間：中午12時至下午1時



巨型牛角包小小野坎初體驗

日期：9月21日

時間：中午12時至下午1時



mini咖啡師工作坊

日期：10月4日

時間：中午12時至下午1時



咖啡渣畫／匙扣工作坊

日期：9月28日

時間：下午2時30分至3時30分（咖啡渣畫）；下午4時至5時（咖啡渣匙扣）



8大Chill打卡熱點

日期：2025年9月19日至10月8日

地點：荃灣廣場L1中庭／L1長廊／L5 PLAY GARDEN



中秋好去處【2.10】朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》

朗豪坊「WoW!WePLAY」20周年驚喜再臨！今個秋天，商場特別邀請 同樣慶祝20周年的SANRIO人氣角色KUROMI，聯手打造朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》，以玩味創意碰撞出嶄新火花，同你一齊玩轉萬聖節！

朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》

日期：2025年9月30日至11月2日

時間：上午10時30分至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場



中秋好去處【3】玩樂篇

中秋好去處【3.1】中秋賞月2025｜賞月活動10+推介 綵燈會/花燈海/巨型燈飾打卡

中秋好去處【3.2】親子好去處2025｜香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

中秋好去處【3.3】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

中秋好去處【3.4】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

