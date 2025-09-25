ViuTV生啤親子跑嘉年華｜攤位/工作坊/表演 親子賽事$80起玩全日

ViuTV生啤親子跑嘉年華｜愉景灣充滿著濃濃的異國風情，無論是打卡、室内遊樂場或是沙灘玩樂都非常適合一家大小前來放電！由Matrix Promotion Limited主辦的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日在愉景灣愉景廣場舉行，除了可以把握假日與子女在愉景灣享受戶外活動外，屆時亦有攤位遊戲、工作坊及表演等等，更由Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR及ERROR擔任活動大使。現時可經《01空間》報名只需$80起，更送限定選手包連連T-shirt公仔獎牌！



親子遊愉景灣一日提案 玻璃教堂/沙灘遊樂場/ViuTV生啤親子跑嘉年華

提及起愉景灣，一定不禁會聯想起大白灣沙灘，設有沙灘遊樂場，包括空中滑索、攀爬繩網、滑梯、韆鞦、平衡「搖搖樂」等等，全部免費任玩！而海濱白教堂，是全港首間以純白三角形玻璃教堂，浪漫而典雅，充滿外國的浪漫氣息。

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》集攤位、工作坊及表演節目

由Matrix Promotion Limited主辦的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日在愉景灣愉景廣場舉行，家長除了可以把握假日與子女在愉景灣享受上述活動和參與親子跑步外，嘉年華屆時亦設有攤位遊戲、工作坊及表演等！一次過享盡打卡、運動、攤位遊戲！

ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

日期：2025年12月13日（星期六）

時間：8:00 - 15:00

地點：愉景灣愉景廣場



賽程表資訊由viu提供

精選親子賽事

活動賽事包括個人10公里生啤跑（計時組別） 、個人3公里生氣跑 （計時組別） 、親子1公里生菜跑（非計時） + 沙灘障礙賽（非計時） 以及沙灘障礙賽（非計時） ，每位參加者完成賽事後可獲得賽事禮品包，獎牌及電子證書各一份。

親子1公里生菜跑+親子沙灘障礙賽

賽事內容

$780/每組* （自選起跑時間）*需由一名3至12歲之小童及一名18歲或以上成人組成。

選手包資訊：生Family T-shirt 2件（成人1件及小童1件）、號碼布、生Family索繩袋1個、生Family雙面絨速乾毛巾1條、生Family水樽1個、生菜原子筆1支、生Family鎖匙扣毛公仔1隻（款式隨機）、生Family文件夾1個、生Family印水紋身貼紙1個（款式隨機）。

親子沙灘障礙賽

親子沙灘障礙賽是一項需要透過親子合力完成的賽事，選手需挑戰共六個不同類型的障礙關卡，包括車軚陣、水馬陣、爬水管、繩網、獨木橋及滑梯，每項運動都需要考驗小朋友的耐力。在訓練團隊合作能力、提升親子關係之餘，更能訓練小朋友的體能，促進肌肉和骨骼的發展，實在是一舉兩得！

賽事內容 $80/每組（自選起跑時間）

選手包資訊：號碼布、生菜原子筆1支、生Family文件夾1個。

9月25日早上10時公開發售 4大賽道任選

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於9月25日早上10時在《01空間》公開發售，票價低至$80。當中更設有4大賽道，除了有適合一家大小的親子賽事及沙灘障礙賽之外，更設有適合16歲或以上人士的10公里生啤跑或適合10-15歲人士的3公里生氣跑挑戰。不論大家是想參與輕鬆趣味賽事，或是參與長跑賽事挑戰自我都最適合不過。

1. 個人10公里生啤跑(計時組別) HK$380 | (16-17歲需填家長聲明)

2. 個人3公里生氣跑 (計時組別) HK$380 | 僅供10-15歲人士參與

3. 親子1公里生菜跑(非計時) + 沙灘障礙賽(非計時) HK$780

4. 沙灘障礙賽(非計時) HK$80

立即報名

除了上述賽事，嘉年華亦設有多個攤位遊戲、運動工作坊及打卡位，屆時亦會邀請各界人士為大家分享運動心得，更由Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR及ERROR擔任活動大使。不妨趁著假日與子女一同享受戶外活動，共同度過一個難忘的週末吧！