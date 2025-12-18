聖誕好去處2025｜100+親子活動推介 聖誕市集/商場打卡/自助餐

聖誕好去處2025｜一年一度的聖誕節又到了！提及聖誕，想必大家都會聯想到商場各處都掛起的聖誕裝飾，和充滿冬日氣氛的嘉年華或聖誕市集！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡地方，本文將會一一介紹。



聖誕好去處2025【1】精選活動篇

聖誕好去處2025【1.1】香港故宮文化博物館「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」正式對公眾開放，展覽號稱香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物展覽，從七間埃及頂級博物館及薩卡拉考古遺址，精選出250件國寶級瑰寶，當中更有很多首次離開埃及、首度在港亮相的文物！

當中更會展出250件珍貴文物，涵蓋法老與諸神雕像、黃金飾物、大型成套木乃伊棺同動物木乃伊等。今次展區分為四個單元，包括「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」同「古埃及與世界」，呈現近5000年嘅古埃及文明發展歷史，展覽CP值勁高

香港故宮文化博物館標準門票

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」

日期：2025年11月20日至2026年８月31日

地點：香港故宮文化博物館



聖誕好去處2025【1.2】香港迪士尼樂園度假區｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

由2025年11月14日至2026年1月4日，賓客可沉浸於節日氣氛、奇妙飄雪、豐盛美食及迪士尼朋友帶來的驚喜之中，感受20周年慶典的閃耀時刻。

👉 香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日

聖誕好去處2025【1.3】港島香格里拉「聖誕老人秘密王國：魔法修補匠」

今個聖誕節，港島香格里拉化身開啓獨一無二的節日冒險旅程，推出「聖誕老人秘密王國：魔法修補匠」。各位家庭可憑藉一枚秘密信物解鎖一扇隱藏門，進入三個充滿節日魔法的工作坊：音樂室、玩具室及記憶鍛造室，一同將節日魔法帶回家中！

「聖誕老人秘密王國：魔法修補匠」*

日期：2025年11月29日至12月26日

地點：港島香格里拉

*適合各年齡層參與，門票定價為四人家庭HKD$880。



聖誕好去處2025【1.4】Christmas Sharelebration!2025聖誕社企市集嘉年華

冠君產業信託旗下的花園道三號將再度呈獻全港最大型戶外聖誕社企市集嘉年華 「Christmas Sharelebration! 2025」，，今年的特別加入新主題，結合藝術與共融，以色彩及故事點亮中環鬧市。市集雲集多個本地社企品牌，更有全新品牌首次登場，亦有市集首發產品。

聖誕好去處2025【1.5】《藥師少女的獨語》動畫展｜早鳥76折

由 INCUBASE Studio 將年初於日本巡迴展出的內容，帶到 香港 INCUBASE Arena，成為海外首站，讓本地粉絲近距離感受這部人氣作品的魅力。

《藥師少女的獨語》動畫展早鳥76折

聖誕好去處2025【1.6】KUROMI meet & greet 見面會

KUROMI粉絲不容錯過！指定星巴克分店於30日將化身成KUROMI 的溫馨「咖啡店」。凡於網上商店購買入場證（港幣 $680），即可獲邀參加KUROMI「見面會」，親臨現場與KUROMI一起拍照，享受俏皮驚喜和精心準備的禮物，包括即影即有照片、飲品及蛋卷換領券（只限即日使用）、及獨家KUROMI + Starbucks下午茶2層架。現場更可選購專為見面會推出的KUROMI + Starbucks 12oz雙層透明玻璃杯，一齊來細味KUROMI的玩味世界！

聖誕好去處2025【2】商場打卡篇

聖誕好去處2025【2.1】香港冬日IP角色慶典「⁠Merry Balloon Hong Kong」

香港冬日IP角色慶典 ―「Merry Balloon Hong Kong」即將隆重登場！活動匯聚慶典結合藝術、旅遊及娛樂三大元素，設有三項核心主題活動，包括：「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊、「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園及「Merry-Go-Around Town」AR氣球遊香港及全城集印。12.16日開鑼 立即購票

「Merry Balloon Hong Kong」

日期：2025年12月16日至2026年1月4日



人氣角色氣球巡遊「Merry Balloon Parade」

日期：2025年12月28日（星期日）

地點：西九文化區藝術公園（巡遊隊伍將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+）



聖誕好去處2025【2.2】香港黃金海岸「Pinkmas of Love」

香港黃金海岸今個聖誕特別聯乘來自韓國、深受歡迎的療癒系角色 PINK & VEN，呈獻「Pinkmas of Love 抱抱粉紅聖誕」主題活動，透過節日裝置、市集體驗、親子手作、聖誕Rave派對及親子住宿計劃，為大小朋友帶來一個與別不同的暖心聖誕。而酒店的聆渢咖啡廳自助晚餐更以馳名炭烤美饌，如澳洲斧頭扒、和牛芝士漢堡扒、脆皮乳豬、虎蝦外，更特別加入節日限定佳餚，包括蒜香烤扇貝、波士頓龍蝦、香煎鴨肝、聖誕火雞及蜜糖金門火腿，讓客人盡享豐盛滋味。

聆渢咖啡廳

青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖



聖誕好去處2025【2.2】信和集團尖沙咀中心及帝國中心全新AI光影匯演「Windows of Wonder」

今年，這道維港風景將因您的參與而更顯獨一無二——尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」呈獻全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，邀請全港市民與旅客化身成為這場光影盛宴的一部分，讓您與摯愛的合照，融入極具香港特色的聖誕佈置，成為維港夜色中最觸動人心的畫面，向全世界分享您的佳節祝福 ，點綴成這個節日中最難忘的回憶！

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆



聖誕好去處2025【2.3】東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)，攜手呈獻全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕主題活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，人氣咖啡館Cupping Room Coffee Roasters亦同樣變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，注入星級美饌與療癒魔力！

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」裝置詳情

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

時間：每日早上11時至晚上10時



Cupping Room x BIG HUGS抱抱人期間限定主題餐館詳情：

地點：東薈城名店倉2樓263號舖

日期：2025年11月13日起至2026年1月4日

時間：每日早上9時至晚上8時



聖誕好去處2025【2.4】置富Mallsx Plastic Thing｜MERRYEAT~MAS為食聖誕

置富Malls將會聯同本地人氣品牌Plastic Thing呈獻 「 MERRY EAT~MA S 為食聖誕 」 ，於2025年11月1日至2026年1月4日期間蒞臨置富 Malls旗下四大商場包括馬鞍山廣場、+WOO 嘉湖、置富都會、置富第一城，暢遊以烘焙美食與應節甜品組成的不同場景 派對慶典 ，感受被聖誕節日美食包圍的幸福甜蜜感覺！

馬鞍山廣場 – 為食Fatty聖誕甜蜜樂園

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）



+WOO嘉湖 – 聖誕爆「脆」 曲奇Party屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）



置富都會 – Fatty夢幻聖誕烘焙屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）



置富第一城 - Fatty 暖心聖誕 甜品屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：置富第一城地下A1及A3區 及 置富第一城 · 樂薈中庭（港鐵第一城站C出口）



聖誕好去處2025【2.5】MCP 新都城中心冬日呈獻「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

今個聖誕，想與迪士尼經典動畫《小飛象》（Dumbo）的主角們一起投入夢幻遊樂嘉年華？MCP CENTRAL將為你譜出「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，由小飛象與好友提摩太（Timothy）領航，帶領大家翱翔於充滿驚喜與笑聲的聖誕嘉年華，沉浸於小飛象的奇幻世界，感受節日的歡樂氛圍！

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

時間：早上10時至晚上10時地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



聖誕嘉年華攤位遊戲（需購買嘉年華遊戲券）

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

時間：中午12時至晚上 8時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場



聖誕好去處2025【2.6】「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

香港冬日IP角色慶典 ―「Merry Balloon Hong Kong」三大主題活動之一「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園即日公開預售門票，場內設有兩大主題區域，「巨型跳彈區」、「反轉波波池」及「互動打卡區」。周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面。

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月16日至2026年1月11日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪



聖誕好去處2025【2.7】 新都會廣場【星耀綻紅聖誕】

這個冬天，新都會廣場將於 11月28日至2026年1月4日 化身成最溫暖迷人的夢幻花園！逾10,000朵聖誕花綻放成連綿紅海，踏進這片花海身彷彿走進超現實童話世界，現場500顆星星燈與螢火蟲燈在夜空中交織出閃爍光影，打造夢幻的聖誕花園。

【星耀綻紅聖誕】

日期：11月28日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L4露天廣場



【聖誕飄雪匯演】

日期：11月28日至2026年1月4日（每逢星期五、六、日、公眾假期及平安夜）

時間：中午12時至晚上10時（每小時4次）

地點：新都會廣場L4露天廣場



聖誕好去處2025【2.8】領展赤柱廣場「夠薑過聖誕」

赤柱廣場今年的聖誕活動特別以「薑」為主題，於2025年12月19日至28日，在赤柱海濱及美利樓舉辦一系列「夠薑過聖誕」活動，與市民一起共度暖心聖誕，你「夠薑」來參與嗎？

赤柱廣場「夠薑過聖誕」活動詳情：

日期：2025年12月 19日至28日（共10天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕好去處2025【2.9】MOSTown 新港城中心 x mofusand「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」

馬鞍山MOSTown新港城中心首度聯乘mofusand，於L2天幕廣場設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，首次匯聚最多不同造型、逾30款聖誕萌LOOK的mofusand與粉絲見面。

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」活動詳情

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

時間：主題打卡區：上午10時至晚上10時

主題體驗區：星期一至五 : 下午1 時至下午5 時；星期六、日及公眾假期 : 中午12 時至晚上8 時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：2025年12月6日至12月28日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處2025【2.10】圍方呈獻「Chubbi Sweetie Xmas」

今個聖誕，港鐵商場圍方為你獻上甜入心扉的節日驚喜！由即日起至2026年1月4日，圍方首度聯乘本地玩具設計師及多媒體藝術家 Jim Chan，以其筆下圓潤可愛的Chubbi Chunk為主題，打造滿載甜蜜歡樂的「Chubbi Sweetie Xmas」。為食又鬼馬的 Chubbi Chunk 已經整裝待發，準備穿梭於這個甜蜜夢幻的空間，與你分享暖心的聖誕滋味！

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至2026年1月4日

地點：圍方 L2 中庭及L2 戶外園藝花園



聖誕好去處2025【2.11】Mira Place 「“Gift”Warmth this Christmas」

Mira Place將與UNIQLO攜手打造全球首個暖「粒粒」聖誕裝置「“Gift” Warmth this Christmas」！場內特設6大溫暖系打卡空間，大量融入UNIQLO禮物盒和歡樂聖誕元素，當中7米高暖「粒粒」聖誕樹屋內更以UNIQLO搖粒絨及HEATTECH產品打造了毛絨絨暖心打卡牆，親手體驗不一樣的暖「粒粒」觸感；而4米高的沉浸式夢幻聖誕雪人屋透過奇幻光影和雪花圖案，營造出浪漫冬日氛圍。

Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」聖誕裝置

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

時間：上午10時至晚上10時（戶外裝飾開放至晚上12時）

地點：Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps



聖誕老人見面會及送禮活動

日期：12月6、13、20、24及25日

時間：下午4時至晚上6時

地點：Mira Place G/F大堂

參加方法：下載 Mi+ App 並登記成為會員，及追蹤 Mira Place Instagram，即可獲贈聖誕禮物乙份。



聖誕好去處2025【2.12】D‧PARK 首度聯乘Bandai “Gashapon”「『扭』轉聖誕樂園」

荃灣D‧PARK首度聯乘日本知名玩具品牌Bandai “Gashapon”舉辦「『扭』轉聖誕樂園」。現場雲集多達1,000部扭蛋機，精選超過900多款人氣動漫及卡通品牌扭蛋，以及Bandai Gashapon 限定的平面扭蛋！場內更設有8米高閃亮幻彩聖誕樹及扭蛋殼回收裝置，誠邀大家一同參與扭蛋殼環保回收，絕對是今個聖誕必到潮聖熱點！

D‧PARK x GASHPON「『扭』轉聖誕樂園」

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：中午12時至晚上8時

地點：D·PARK L1中庭



聖誕好去處2025【2.13】iSQUARE 國際廣場 x Tombonia「萌犬 Muck 暖暖聖誕物語」

iSQUARE 國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia，溫暖呈獻：萌犬 Muck 暖暖聖誕物語，以Tombonia筆下的貴婦犬Muck，來一場聖誕溫馨大放送！Tombonia以輕快的黑色綫條勾勒出濃密捲毛的Muck，更把 Muck 的擬人動態，包括跟主人親切互動，及和其他萌汪的日常片刻紀錄於社交平台。

「萌犬 Muck 暖暖聖誕物語」

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處2025【2.14】太古城中心：Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！太古城中心更會在十二月的指定日子將舉辦「聖誕音樂表演」，邀請多個本地團體為大家送上一系列經典舞蹈和聖誕頌歌表演，記得留意太古城中心社交媒體，齊齊慶祝開心Sweetmas！

Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

日期：2025年11月14日起至2026年1月4日

地點：太古城中心



聖誕好去處2025【2.15】朗豪坊Langham Place💙Noodoll: Merry PotatoMAS

朗豪坊誠邀大家一同走進充滿節日儀式感的「薯誕百貨」！來自英國的超人氣Noodoll薯仔家族首度越洋來港，一群毛茸茸的可愛角色將置身於精緻奢華的百貨公司場景中，每隻Noodoll都帶著溫暖與陪伴，為大家營造一個閃耀難忘的聖誕體驗。

Langham Place💙 Noodoll: Merry PotatoMAS

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場



聖誕好去處2025【2.16】太古廣場及星街小區「聖誕夢幻啟程」

聖誕將至，歡樂氣氛瀰漫全城，太古廣場和星街小區將化身為鬧市的夢幻目的地。「聖誕夢幻啟程」，誠邀各位蒞臨聖誕中央車站，開啟通往節日慶典的大門，與一系列有趣角色攜手探索聖誕打卡裝置及參加創意工作坊，展開一連串奇妙體驗。

聖誕夢幻啟程

日期：2025年11月14日至2026年1月2日

地點：太古廣場及星街小區



聖誕好去處2025【2.17】ifc商場「聖誕後勤總部」

ifc商場現向各位發出神秘任務密函，以聖誕精靈特務身分潛入「聖誕後勤總部」裝置，揭開神秘的聖誕幕後準備工作。總部隱藏四大神秘互動體驗區及六大打卡場景，特務完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

日期： 2025年11月21日（星期五）至2026年1月1日（星期四）

時間： 早上10時30分至晚上10時

地點： 香港ifc商場一樓中庭



聖誕好去處2025【2.18】MegaBox 「Christmas Advent Delights」

今個冬日聖誕，MegaBox將化身為幸福燦爛的夢幻樂園，呈獻璀璨奪目的節日盛會「Christmas Advent Delights」聖誕主題裝置 。今年以大小朋友最愛的聖誕倒數月曆與萌爆熊啤啤為主角，打造充滿驚喜與暖意的節日旅程！

MegaBox Christmas Advent Delights 聖誕夢幻倒數月曆

日期：2025年11月28日至2026年1月1日

地點：MegaBox L5



聖誕好去處2025【2.19】朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」

一列載滿繽紛歡樂的「彈彈跳聖誕列車」即將駛到元朗朗壹廣場，讓小朋友狂歡放電 ！4.5 米高的吹氣樂園，讓孩子盡情跑跳及攀爬！之後更可轉戰戶外的舒泰花園 ，暢玩奇趣滑梯及兒童攀爬架，釋放無盡電力。

朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」吹氣樂園

日期：2025年11月30日至2026年1月4日

地點：朗壹廣場地下中庭

時間：下午2時30分至6時30分（星期一至五）；中午12時至晚上7時（星期六日及公眾假期）

S* REWARDS會員可憑1點數於平日，或憑2點數於周末及公眾假期，換領入場名額乙個。



聖誕好去處2025【2.20】華懋集團商場「Chill織熊聖誕派對」

華懋集團3大人氣地標聯同5大商場攜手呈獻「Chill 織熊聖誕派對」，多隻集暖笠笠與軟綿綿於一身的Chill織北極熊公仔，包括8米高Chill巨型Chill織熊將登陸如心廣場一期露天廣場，荃灣如心廣場及沙田好運中心更帶來全港首個「Chill AI人生四格拍攝體驗」，為大家編織出 一個洋溢着溫馨與幸福氣息的佳節盛會 ！

如心廣場及華懋集團7大商場攜手呈獻「 Chill 織熊聖誕派對」

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心 、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



Chill 織熊聖誕派對週末市集

日期：2025年12月5日至2026年1月4日 ( 逢星期五、六、日及公眾假期 )

時間：中午12時至晚上8時

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊



聖誕好去處2025【2.21】荃灣廣場「夢幻冰雪樂園」

荃灣廣場於L5 PLAY GARDEN空中樂園場率先打造3大冰上嬉戲新體驗和3大冬日打卡盛會：「兒童雪地碰碰車」、「白雪唯美聖誕樹」、「聖誕小小精靈兵團」及「聖誕魔鏡牆」。一於來場盡興的冰雪狂歡，共譜今個聖誕的奇幻樂章！

聖誕暖心美食烘焙市集

日期：2025年12月16日至2026年1月1日

地點：荃灣廣場L1長廊



夢幻冰雪樂園

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園



聖誕好去處2025【2.22】沙田新城市廣場【NTP Sky Garden】

新城市廣場全面優化 7 樓戶外空中花園，並重新命名為【NTP Sky Garden】。為慶祝全新【NTP Sky Garden】開幕，新城市廣場將聯乘日本知名光雕藝術團隊NAKED Inc. 頭炮巨獻「星夜願語．光影匯演」，讓觀眾置身投影花海與閃爍聖誕星光的幸福國度，捕捉每一個閃耀瞬間。

新城市廣場 1期3 樓中庭的「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」亦設有四大夢幻打卡點，其中全港首個室內6 米高「聖誕樹旋轉滑梯」將成為焦點，周末更有飄雪體驗，讓大家在漫天飛雪下感受白色聖誕！

聖誕好去處2025【2.23】荃新天地 1 期《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃

荃新天地 1 期中庭舉辦《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，引領大家瞬間穿越至高達宇宙。場內設有多個極具視覺震撼的沉浸式主題打卡位，其中矚目焦點是場地中央的月球場景，讓大家仿如化身高達駕駛員，置身無重外太空，拍出專屬高達迷的型格照片！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期: 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 10:30am – 10:00pm

地點: 荃新天地 1 期高層地下中庭



KYUBI 期間限定店

日期: 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 10:30am – 10:00pm

地點: 荃新天地 1 期地下 (萬寧側)



聖誕好去處2025【2.24】荃新天地２期「東立聖誕動漫祭」

荃新天地 2 期將聯乘東立香港,強勢打造「東立聖誕動漫祭」，雲集多部人氣動漫作品,引爆全城動漫熱潮！場內不僅設有東立期間限定店,發售動漫周邊產品外，更特別設置多個主題打卡位，輪流換上大人氣動漫角色！

東立聖誕動漫祭

日期: 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 12:00nn – 8:00pm (營業時間於特別日子會延後至 10:00pm)

地點: 荃新天地 2 期高層地下中庭



聖誕好去處2025【2.25】德福廣場冬日「Pucky 聖誕奇幻森林」

今年聖誕，德福廣場聯乘香港藝術家 Pucky(畢奇)創作的小精靈，呈獻全港首個「Pucky 聖誕奇幻森林」，把商場搖身變成為木系夢幻森林，配合浪漫光影交織,營造出童話般的氛圍,絕對是今個冬日親子同遊、閨蜜聚會及情侶約會的打卡熱點。

德福廣場「Pucky 聖誕奇幻森林」

日期: 2025 年 11 月 14 日(星期五)至 2026 年 1 月 4 日(星期日)

時間: 早上 11 時至晚上 9 時

地點: 德福廣場一期中庭



聖誕好去處2025【2.26】黃埔天地 THE WISHPHERE @THE WHAMPOA

黃埔天地將華麗化身為聖誕夢幻舞台，以逾 18 萬顆璀璨燈飾，揉合閃閃鏡面聖誕球、絢麗光影投影、以及巨型雪花光雕等互動元素，為「黃埔號」注入節日魔法，打造充滿音樂、電影與舞台魅力的【THE WISHPHERE @THE WHAMPOA】！

【THE WHISHPHERE@THE WHAMPOA】聖誕裝置開放詳情

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

亮燈時間：下午5時至晚上11時

地點：黃埔天地黃埔號及德安街



聖誕好去處2025【2.27】海港城與香港迪士尼樂園度假區「Magical Christmas」

海運大廈露天廣場超吸睛打卡點，設有高達9米高的聖誕樹主裝飾、以及「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置，以及《魔雪奇緣》主題園區。而海運大廈地下中庭，更有Duffy與好友為主題的遊樂區。海港城裡更有「Magical Christmas快閃店」，發售近百款香港迪士尼20周年限定商品，包括周年主題毛公仔、鎖匙扣及紀念卡等。

聖誕好去處2025【2.28】荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」

今個聖誕，鑽石山荷里活廣場將聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，攜手打造「荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕」 ，帶領大家投入暖心又優哉游哉的節日旅程！由2025年11月15日至2026年1月4日期間，一眾角落小夥伴將以全新冬日造型可愛登場，陪伴大家度過一個溫暖又奇幻的冬日！

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」活動詳情

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

時間：上午11時至晚上8時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



聖誕好去處2025【2.29】「東港城 X Miffy 北歐星河祈願之旅」

Miffy 70週年亞洲巡迴來到壓軸一站啦！由即日起至2026年1月1日期間東港城及Miffy攜手打造「北歐星河祈願之旅」，現場除了有北歐星河祈願村莊互動體驗，更有7大Miffy打卡位，其中更有超巨型7米高Miffy登場！場內更有Miffy70週年珍藏展覽及期間限定店，引領大家一同遊歷miffy夢幻國度！

「東港城 × miffy星河祈願之旅」

日期：2025年11月10日至2026年1月1日

地點：東港城



聖誕好去處2025【2.30】YM²裕民坊呈獻《薑餅人奇幻聖誕村》

觀塘YM²裕民坊與新加坡親子遊樂品牌 Kiztopia打造超過2000呎的YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》聖誕充氣樂園，一眾Kiztopia Friends及薑餅人與大家一同歡度聖誕！

YM² 裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》

活動日期：2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日

活動地點：YM² 裕民坊 L1 中庭

參加方法：商場消費換領／於YM²裕民坊L1中庭或Klook網站，購買入場門票。



聖誕好去處2025【2.31】 又一城｜C.T.A.發現號期間限定店

【C.T.A.發現號期間限定店】精選一系列人氣 IP，包括 Sanrio characters、多啦 A 夢、蠟筆小新,以及最近人氣角色如：星期一的布魯斯 Monday Bruce、Obakenu、Megahouse LOOKUP 系列和 Funko Pop!。無論大人或小朋友、收藏迷或送禮一族,都能在這個主題限定店中找到驚喜！

【C.T.A.發現號期間限定店】活動詳情

日期:2025 年 11 月 17 日至 2026 年 1 月 4 日

地點:九龍塘又一城 MTR 層 2 號

時間:上午 11 時至晚上 9 時



聖誕好去處2025【2.32】新地上水廣場及PopWalk天晉滙：「Disney Chip 'n' Dale甜蜜烘焙派對」

新地旗下上水廣場及將軍澳 PopWalk 天晉滙聯手打造【Chip 'n' Dale甜蜜烘焙派對】主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗，與你一起記錄下屬於這個冬天的甜蜜回憶。

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時（【鋼牙與大鼻主題期間限定店】：上午11時至晚上8時）

地點：上水廣場L2中庭



PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

（【鋼牙與大鼻主題期間限定店】：逢星期六、日及公眾假期上午11時至晚上8時）

地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊



聖誕好去處2025【2.33】北角海濱花園「甜夢精靈森林」聖誕裝置

北角海濱花園變身成「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」！「水果小精靈」精心打造出六大甜蜜打卡場景，讓精靈魔法從繽紛果籃與魔法盒中跳躍而出，帶大家投入這個充滿奇幻光彩的節日園景，與摯愛共度浪漫甜蜜瞬間！

「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置

日期：2025年11月22日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時 (燈飾於每晚6時亮起)

地點：北角海濱花園「甜夢精靈之森」戶外聖誕主題裝置



聖誕甜夢市集

日期：2025年11月22日至2026年1月4日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：下午1時至7時

地點：北角匯一期地下長廊



聖誕好去處2025【2.34】「中港城車尾箱聖誕市集」

聖誕車尾箱市集於12月12日開鑼！是次聖誕市集聯乘過百檔本地及海外潮牌，包括Frankie@MIRROR 自家潮牌FLAKEY、Kenny 限定經典車攤檔、DJ 少爺占Treble Coffee以及葛民輝自創品牌Like Black 聯手打造街頭文化聖地等4等。場內更設有懷舊攤位遊戲、戶外音樂派對以及6米高閃亮聖誕樹！

「中港城車尾箱聖誕市集」

日期：2025年12月13日、14日、20日、21日、25日至28日、31日

時間：下午2時至晚上8時（12月31日：下午5時半至凌晨12時半）

地點：中港城海豚池平台花園



聖誕好去處2025【2.35】青衣城「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」

港鐵旗下商場青衣城今個聖誕首度與來自美國、風靡全球的人氣角色Care Bears™聯乘，打造全港首個「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」！由即日起至2026年1月4日，青衣城邀請你一同進入夢幻世界，讓你與摯愛好友體驗被甜品治癒心靈的神奇力量！

Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園

日期：即日起至2026年1月4日（星期日）

時間：11am – 9pm

地點：青衣城一期一樓中庭



Care Bears™青衣城 期間限定店

日期：即日起至2026年1月4日（星期日）

時間：11am – 9pm

地點：青衣城一期一樓中庭



聖誕好去處2025【2.36】合和商場x歡樂天地「冬日飄雪嘉年華」

由合和商場與歡樂天地攜手呈獻的「冬日飄雪嘉年華」 ，將由「拖肥」、「小咪」、「機靈」邀請大家蒞臨商場3樓中庭的森林山谷，於6米高聖誕樹與漫天飄雪環抱中，挑戰多款連結港人歡樂記憶的經典遊戲擲彩虹、飛環 、滾球 、射擊遊戲。

合和商場 X 歡樂天地「冬日飄雪嘉年華」活動詳情

日期：2025年12月3日至2026年1月5日

時間：下午1時至晚上8時

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口



聖誕好去處2025【2.37】LCX X 飛天小女警Sweet X'mas

飛天小女警以超萌姿態光速襲港，飛到LCX跟大家一起慶祝聖誕！三大打卡熱點和聖誕工作坊外，還有齊集精美商品及神秘盲盒的期間限定店等著你！

開日期：2025年11月20日至2026年1月11日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

時間： 上午10時至晚上10時



聖誕好去處2025【2.38】MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

POP MART星星人「美味時刻」系列以巨大化造型現身MOKO，穿梭於派對內的巨型甜蜜打卡場景及3大互動遊樂體驗，讓粉絲近距離親密合照！場景包括「餅乾屋星星人」、「甜蜜共聚空間」、「幸福蝴蝶酥星星人」、「馬卡龍時刻星星人」、「咖啡牛奶浴星星人」。

日期：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭



聖誕好去處2025【2.39】香港ifc商場「聖誕後勤總部」

這座雙層高的後勤總部隱藏四大神秘互動體驗區及六大打卡場景，特務們可解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務、參與慈善捐款活動、約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。

日期： 2025年11月21日（星期五）至2026年1月1日（星期四）

時間： 早上 10 時 30 分至晚上 10 時

地點： 香港ifc商場一樓中庭



聖誕好去處2025【2.40】AIRSIDE GATE33藝文館呈獻《人野共樂園》

GATE33與本地非牟利機構ALAN攜手呈獻《人野共樂園》互動藝術展覽，透過充滿玩味的互動作品，化身動物視角，親身經歷牠們在都市中的挑戰。從理解其獨特性到反思尊重他者性 」，開啟平等共存的新視野。

AIRSIDE GATE33《人野共樂園》互動藝術展覽

展覽日期：2025年12月12日至2026年3月3日

展覽時間：周一至周四中午12時至晚上8 時；周五至周日上午11時至晚上9時

展覽地點：AIRSIDE GATE33藝文館（ SHOP312）



聖誕好去處2025【2.41】昂坪360「昂坪冬日夢幻樂園」

聖誕佳節漸近，昂坪360呈獻「昂坪冬日夢幻樂園」！一座高達3 米、戴上聖誕馴鹿角的巨型纜車造型夾蛋機將降臨昂坪市集，賓客只要完成簡單任務，即可獲得夾蛋機會，親手夾出各式聖誕驚喜 ！

昂坪360「冬日夢幻樂園」

日期：2025年11月22日至 2026年1月1日

時間：上午10 至下午6時

地點：昂坪市集



聖誕好去處2025【2.42】恒基地產旗下四大商場 X 小樹派派【聖誕森林營】

恒基地產旗下四大商場—荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場及元朗千色匯聯乘首次登陸香港，來自芬蘭森林的小樹精靈—「小樹派派」，呈獻【聖誕森林營】，與大家一同於芬蘭森林渡過一個難忘的聖誕。

荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場及元朗千色匯 x小樹派派【聖誕森林營】

日期：即日起至2026年1月1日

時間：中午12時至下午9時

地點：荃灣千色匯一期；沙田中心．沙田廣場；元朗千色匯



聖誕好去處2025【2.43】旅發局呈獻「香港繽紛冬日巡禮」

香港旅遊發展局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」由即日起至2026年1月4日盛大舉行，旅發局首度與置地公司（置地）攜手合作呈獻「冬日小鎮・中環」，精彩節目陣容鼎盛，其中為期逾一個月的焦點節目「光影匯・中環」將於11月28日揭幕，帶大家投入夢幻冬日體驗。

聖誕好去處2025【2.44】元朗 YOHO 系商場閃耀呈獻「星光璀璨企劃」

今個聖誕，YOHO 系商場幻化成【星願聖誕Christmas Wish Upon a Star】 夢幻樹海，數棵璀璨聖誕樹閃亮登場，每個角度都能輕鬆捕捉浪漫動人的難忘合照，為你與摯友們留下獨一無二的聖誕印記。

【星願聖誕Christmas Wish Upon a Star 】裝置開放詳情

日期：YOHO MALL II：即日起至2026年1月1日；YOHO MALL I： 2025年12月2日至2026年1月1日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：YOHO MALL I 及 II中庭



「PICK! Market」開放詳情

日期：即日起

時間：上午 12 時至晚上 9 時

地點：YOHO MALL I （享樂烘焙對出）



聖誕好去處2025【2.45】西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

西沙GO PARK 及12月試業的GO PARK 2將化身夢幻《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，打造充滿歐陸風情的浪漫打卡玩樂冬日狂歡慶典！一家大細不妨結伴倚坐超巨型戶外真．「炫夢旋轉木馬」，除可坐上木馬上迴旋360度細看迷人美景外，更可仰望欣賞炫亮閃爍燈海，配上節日感滿滿的音樂，浪漫氣氛滿溢！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》聖誕冬日主題活動

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：10am – 10pm

地點：地面中央廣場



「炫夢旋轉木馬」(12月中旬正式開放予訪客乘坐)

日期：2025年12月20 – 31日；2026年1月1、3 – 4、10 – 11、17 – 18、24 – 25、31日

時間：1pm – 8pm

地點：地面中央廣場



聖誕好去處2025【2.46】黃埔天地【雪見同人展】

黃埔天地將盛大舉辦【雪見同人展】，當中「雪見同人及原創市集」匯聚20個圈內最Hit的創作攤位，20個知名ACG表演單位將輪番登場，以Cosplay、音樂和舞蹈燃爆全場氣氛；壓軸的「雪見Cosplayer見面會」邀請了多位Cosplayer與大家近距離接觸！

「雪見同人及原創市集」活動詳情：

日期：2025年12月6至7日及13至14日

時間：下午1時至7時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



聖誕好去處2025【2.47】IPX 與啟德體育園《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館》｜《BT21 SWEET HOLIDAY》

今個冬日,由周大福人壽 40 週年榮譽贊助,國際創意先驅 IPX 與啟德體育園(體育園)首度攜手合作的全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》，召集各位 UNISTARS 一同展開全新閃耀旅程,合力跨越各項挑戰, 一齊將愛散播出去。

周大福人壽贊助:BT21 meets Kai Tak Sports Park -《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》

日期：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：啟德體育園啟德零售館 2,G 樓 M2-011

體驗館收費：港幣 80 元/人*



BT21 meets Kai Tak Sports Park – BT21 期間限定店

日期：2025 年 11 月 26 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：啟德體育園啟德零售館 2,G 樓 M2-011

時間：平日：上午 11 時半至晚上 8 時半；周末：上午 11 時至晚上 9 時



聖誕好去處2025【2.48】皇室堡WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》

銅鑼灣皇室堡將於今個冬季與Supercell旗下人氣手機遊戲《荒野亂鬥》（BRAWL STARS）合作，由即日起舉辦主題活動── WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》。帶領玩家走進還原的遊戲世界，包括經典沙漠及寶石礦場兩大打卡場景，讓你火力全開拍照開Post！

WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》活動詳情

日期： 由即日起至2026年1月2日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 皇室堡地下中庭



聖誕好去處2025【2.49】南豐紗廠大型咖啡市集「Urban Brew Summit」

今個聖誕，南豐紗廠將隆重推出「Urban Brew Summit」，除有冠軍級咖啡師坐鎮，更雲集多國人氣咖啡品牌，推出僅南豐紗廠「Urban BrewSummit」限定的超人氣咖啡。

Urban Brew Summit 咖啡市集

日期：2025 年 12 月 12 至 14 日

時間：12:00 – 19:00

地點：南豐紗廠六廠一樓



聖誕好去處2025【2.50】AIRSIDE：Disney、MINISO 快閃店

今個冬日， MINISO攜手迪士尼打造「Disney | MINISO 香港集合快閃店」，進駐啟德 AIRSIDE2樓中庭，橫跨整個聖誕和元旦。同場設有副場館及多個打卡位，超過 400 款香港限定迪士尼IP精品低至HK$10起，無論是帶同家人朋友還是毛孩，都可以盡情享受節日的歡樂氣氛。

Disney | MINISO香港集合快閃店詳情

日期：2025 年 11 月 22 日至 2026 年 1 月 4 日

地點： AIRSIDE 2 樓中庭、 210 及 222 號舖



聖誕好去處2025【2.51】屯門愛定商場H.A.N.D.S「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華

民坊旗下屯門愛定商場H.A.N.D.S一直致力打造社區共融、創意活力的生活空間，今年聖誕更傾力呈獻2025年新界西最大型戶外聖誕盛典——「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華，打造逾15,000呎糖果主題聖誕樂園，用甜蜜氣息點亮全城冬日！

屯門愛定商場H.A.N.D.S「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華

活動日期：2025年11月29日至12月28日

活動地點：屯門愛定商場H.A.N.D.S （A區中庭及H區）



屯門愛定商場H.A.N.D.S「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華

活動日期：2025年12月6–7日、13–14日、20–21日、27–28日（星期六、日；只開放CANDY BOUNCE彈床區）

活動時間：遊戲及彈床區：中午12時至下午5時；聖誕市集：中午12時至下午6時



聖誕好去處2025【2.52】始創中心「聖誕禮物大「派」對」

透過華麗的節日裝置、精彩的空中懸浮表演、創新的光影互動體驗，以及大派驚喜的消費獎賞，為全港市民獻上一場由空中到地面、從視覺到觸感交織而成的全感官節日盛宴。

始創中心

即日起至2026 年 1 月 1 日



聖誕好去處2025【2.53】有東尼有DD有T.O.P - Gen x - α 聖誕聯歡會

今年聖誕，T.O.P再度聯乘兩大鬼馬插畫家「東尼電機」及DDED，打造全港最長聖誕聯歡會。兩位創作人以幽默、創意及本土文化為核心，曾推出爆紅「懷孕動物」盲盒及「打工仔扮工牌」等原創玩具，深受年輕族群喜愛。

【有東尼有DD有TOP - Gen x - α 聖誕聯歡會】

日期：即日起至2026年1月11日

時間：中午12時至下午9時

地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處2025【2.54】東薈城名店倉Pinkoi「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

東薈城名店倉聯同Pinkoi，攜手呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」！破天荒邀請超過100位來自日本、韓國、台灣、泰國等地的原創設計師親臨現場，帶來一系列精選好物，包括日本人氣飾品、韓系多巴胺穿搭、英倫風文具、泰國文青小眾袋款，以及港台國際得獎咖啡及美食等，為冬日添上多國文創活力！

東薈城名店倉x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」活動詳情：

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日

時間：下午1時至晚上8時 (最後進場時間：晚上7時半)

入場：免費開放



聖誕好去處2025【2.55】香港仔中心攜手韓國國民角色 AVOFRIENDS 聖誕呈獻【AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS】

今年聖誕，香港仔中心將聯同韓國國民級角色 AVOFRIENDS，隆重呈獻【AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS】。一眾可愛的水果角色將於節日期間化身馬戲團表演者，帶領大家走進繽紛歡樂的聖誕馬戲世界。

【AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS】佈置開放詳情

開放日期：即日起至 2026 年 1 月 1 日

開放時間：上午 10 時正至晚上 10 時正

地點：香港仔露天廣場



聖誕好去處2025【2.56】屯門市廣場x TOMICA 55周年聖誕慶典

今年適逢經典玩具車品牌TOMICA迎來55周年里程碑，信和集團旗下屯門市廣場與TOMICA於佳節隆重呈獻「TOMICA 55周年聖誕慶典」，作為香港站最大型的周年慶祝活動。

屯門市廣場x TOMICA「55周年聖誕慶典」

活動日期︰2025年12月5日至2026年1月4日

活動時間︰上午10時至晚上10時

活動地點︰屯門市廣場1期1樓中央廣場



聖誕好去處2025【2.57】恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother

今個冬日，銅鑼灣正式被「吐司」攻陷！恒隆地產旗下商場Fashion Walk聯乘韓國超人氣文創IP「Brunch Brother」，帶來首次登陸香港的「TOASTing for Christmas」主題活動，將韓式軟萌暖心注入鬧市街頭，為大家送上一場療癒滿分的冬日嘉年華。

「TOASTing for Christmas」

活動日期︰即日起至12月31日

活動地點︰銅鑼灣Fashion Walk



聖誕好去處2025【2.58】Mikiki x 卓爾廣場《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》

今個冬日，充滿俏皮可愛魅力的超人氣角色「LINE FRIENDS minini」將化身糖果精靈，萌爆登陸新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，帶來全新《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》主題活動！

Mikiki x 卓爾廣場《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》

日期：即日起至2026年1月18日

地點：Mikiki地下中庭A區 及 卓爾廣場地下中庭



聖誕好去處2025【2.59】奧海城攜手 IPX 及香港海洋公園《LINE FRIENDS x Panda Friends Winter Funland冬日樂園》

奧海城攜手IPX（前稱：LINE FRIENDS）及香港海洋公園，打造以兩大人氣 IP — LINE FRIENDS與香港海洋公園Panda Friends為主角的期間限定冬日樂園，呈獻全球首個《LINE FRIENDS x Panda Friends Winter Funland冬日樂園》！

LINE FRIENDS x Panda Friends冬日樂園 @ 奧海城

活動日期：即日起至2026年1月4日

活動時間：12nn – 8pm

活動地點：奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處2025【2.60】life@KCC 及 joy@KCC聖誕暖心呈獻「冬日好萌友音樂會」

今個冬日,life@KCC及joy@KCC誠意呈獻「冬日好萌友音樂會」,多位可愛的動物萌友們匠心打造7大萌爆小鎮動物打卡位,準備以音樂與來賓好好互動,與您喜迎聖誕,誠邀大家投入這個充滿音樂與童真的奇幻國度,發掘驚喜同時打卡留念!

life@KCC 及 joy@KCC 冬日呈獻「冬日好萌友音樂會」

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：life@KCC – 3樓及9樓空中花園Green@KCC



聖誕好去處2025【2.61】THE SOUTHSIDE 聖誕呈獻「Dazzling Christmas」

THE SOUTHSIDE中庭首度呈現約10米高巨型星光聖誕樹，綴滿近6,000顆閃耀聖誕裝飾，在層層交織的光影中綻放節日的夢想與溫暖。巨型星光聖誕樹下更設置7大主題打卡場景，從金光閃耀到華麗堂皇，每個場景皆精心設計，令你彷如置身聖誕舞台上！

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置

日期：即日至2026年1月4日

地點：THE SOUTHSIDE LG中庭及LG露天廣場



聖誕好去處2025【2.62】將軍澳中心【UNDERBOBO Magical Gift Wonderland】

「UNDERBOBO」登陸將軍澳中心化身為聖誕老人，帶領大家攜手準備聖誕禮物共迎開心聖誕，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》！

將軍澳中心 x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland 裝置

日期: 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 下午 1 時至晚上 6 時(平日) ; 下午 1 時至晚上 8 時 (假日及節日前夕)

地點: 將軍澳中心 G/F 中庭



聖誕好去處2025【2.63】利東街冬日鉅獻「Luminous Carnival」

利東街隆重呈獻「Luminous Carnival」，運用超過兩萬顆智能LED燈珠，華麗打造中庭8米高的幻彩聖誕樹、直徑達7.5米的空中摩天輪，以及絢麗多彩的飛天熱氣球與優雅靈動的旋轉木馬，將每晚為大家上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」。

利東街聖誕呈獻「Luminous Carnival」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

開放時間：上午10時至晚上11時*

（每日下午5時亮燈）



聖誕好去處2025【2.64】D2 Place「Merry Choo Choo Mas」

D2 Place 化身為每個大朋友、小朋友夢寐以求的「Merry Choo Choo Mas」玩具天堂！D2 Place 一期天台花園將呈現巨型「 Choo Choo」 火車頭裝置，配以3.5米高玩具聖誕樹、玩具聖誕小鹿、發光拱門車卡等打卡熱點，結合漫天飄泡體驗，仿似進入一個充滿童真的玩具樂園！

「Merry Choo Choo Mas」聖誕火車打卡裝置詳情

地點：D2 Place 一期天台花園

日期：2025年11月27日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時



「Merry Choo Choo MasChooMas 」泡泡體驗時段

日期：12月13-14日、20-21日、24-28日、1月1日、3-4日

時間：下午3時至7時（12月24-28日延長至晚上10時）



聖誕好去處2025【2.65】The ONE《zeroni FLUFFY Wonderland》

今個冬日，超人氣男子組合ZEROBASEONE官方角色「zeroni」的《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》登陸尖沙咀The ONE！「zeroni」今次將以近一米高立體造型於《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》亮相，讓 ZEROSE 在濃濃節日氛圍中，與「zeroni」一起創造專屬的fluffy memories！

《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》

日期：即日起至12月31日

時間：上午11時至晚上9時

*每日上午10時30分開始派籌 (名額有限，派完為止)

*每節時段為30分鐘，憑籌方可入場購物

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



聖誕好去處2025【2.66】AIRSIDE「聖誕喵樂園」

AIRSIDE攜手泰國人氣IP萌喵BADMEAW，隆重呈獻「聖誕喵樂園」，以一系列聖誕裝置及互動體驗打造溫馨聖誕！這隻淘氣可愛、狡黠神秘的粉紅貓咪化身聖誕小精靈，由即日起至2026年1月1日期間現身AIRSIDE不同角落，為大家帶來幽默暖心的聖誕。

《AIRSIDE「聖誕喵樂園」》

日期：即日起至2026年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE（九龍啟德協調道2號）



聖誕好去處2025【2.67】Citywalk 荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」

「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」匯聚14個人氣咖啡品牌及2間知名本地烘焙店，為咖啡愛好者帶來一場香氣四溢的冬日盛宴。市集將呈獻精品咖啡、創意飲品及聖誕限定甜點，並推出多重優惠，讓大家在節日氛圍中細味咖啡。

Citywalk 荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」

日期: 2025 年 12 月 24 至 28 日

地點: 荃新天地 1 期地下花園廣場

時間: 12nn-9pm



【3】玩樂篇

