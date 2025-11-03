明年1.25起坐校巴須佩戴安全帶 學童沒有佩戴則屬個人責任

運輸署公布，由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士、私家小巴、貨車及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。同日起，所有公共交通工具和商用車的座位乘客均須佩戴安全帶，違例最高可處罰款5,000元及監禁3個月。



運輸署今日（3日）公布，由2026年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士及學生服務車輛）的所有乘客座位；私家小巴（包括學生服務車輛）和貨車的後排乘客座位；及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。

校巴須加裝安全帶 否則不得接載學生

同日起，所有公共交通工具和商用車的座位乘客均須佩戴安全帶。任何車主、司機或乘客如違反安裝或佩戴安全帶的規定，最高可處罰款5,000元及監禁三個月。運輸署又指，為加強保障學童，現有的所有校巴須2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅，否則由該日起不得接載學生。

學童若沒有佩戴安全帶 則屬學童責任

根據新規例，校巴內的乘客同樣均須佩戴安全帶。運輸署助理署長（技術服務）區家傑今早表示，若學童沒有佩戴安全帶，則屬於學童的個人責任，司機及保母不需負法律責任，不過他同時強調，保母雖然沒有法律責任，但工作要求應同樣包含監督學童佩戴安全帶。

另外，如15歲以下乘客在貨車後座未有佩戴安全帶的情況下，但司機仍駕駛，司機最高可處罰款2,000元。所有乘客則須為佩戴安全帶自行負責。