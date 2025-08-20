兒童汽車安全座椅6大選購準則　慎用二手產品便攜式設備或存風險

早前香港加強對兒童束縛設備的規管，規定自2025年11月1日起，8歲以下兒童須強制使用兒童束縛設備。不少家長仍對如何選購兒童安全座椅或便攜式束縛設備感到疑惑。以下整理6大選購準則，供家長參考。



由2025年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須強制使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

選購和使用適合兒童身形並符合標準的兒童束縛設備（如兒童安全座椅），以減低在交通意外中死亡或重傷的風險，加強保障兒童乘車安全。

兒童汽車座椅6大選購準則

1.以身高／體重為首要考慮

在選擇兒童束縛設備時，應以產品適用的身高及／或體重範圍為首要考慮，並留意產品是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。

兒童束縛設備會註上永久標記，以顯示該兒童束縛設備所符合的標準。（運輸署）

2.選購ISOFIX座椅先查車型列表

選購國際標準化組織固定裝置(ISOFIX)安全座椅型號時，可向有關安全座椅的零售商或供應商查詢適用的汽車型號列表，確定該款安全座椅能穩妥地安裝在汽車座位上。

3.初生嬰兒手推車專用配搭

部分適用於初生嬰孩的安全座椅可配合指定的嬰兒手推車型號使用，方便攜帶嬰兒出入。

4.有無獨立底座

部分安全座椅設有獨立底座，安裝相對方便。購買時要留意售價是否已包括底座

5.避免二手或曾撞擊產品

兒童束縛設備在受到撞擊（如交通意外）後，表面可能沒有明顯受損，但內在結構可能已被破壞，影響保護效能，不宜再用。此外，購買二手兒童束縛設備難以保證產品未曾受撞擊；至於親友用過的產品，也要清楚了解曾否受跌撞。

6.慎選便攜式設備

除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。然而，由於便攜式產品兩側沒有保護墊及椅背，故一般而言保護力在側面撞擊中不及兒童安全座椅。

資源來源：運輸署、消委會