兒童汽車安全座椅6大選購準則 慎用二手產品便攜式設備或存風險
早前香港加強對兒童束縛設備的規管，規定自2025年11月1日起，8歲以下兒童須強制使用兒童束縛設備。不少家長仍對如何選購兒童安全座椅或便攜式束縛設備感到疑惑。以下整理6大選購準則，供家長參考。
由2025年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須強制使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。
選購和使用適合兒童身形並符合標準的兒童束縛設備（如兒童安全座椅），以減低在交通意外中死亡或重傷的風險，加強保障兒童乘車安全。
兒童汽車座椅6大選購準則
1.以身高／體重為首要考慮
在選擇兒童束縛設備時，應以產品適用的身高及／或體重範圍為首要考慮，並留意產品是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。
2.選購ISOFIX座椅先查車型列表
選購國際標準化組織固定裝置(ISOFIX)安全座椅型號時，可向有關安全座椅的零售商或供應商查詢適用的汽車型號列表，確定該款安全座椅能穩妥地安裝在汽車座位上。
3.初生嬰兒手推車專用配搭
部分適用於初生嬰孩的安全座椅可配合指定的嬰兒手推車型號使用，方便攜帶嬰兒出入。
4.有無獨立底座
部分安全座椅設有獨立底座，安裝相對方便。購買時要留意售價是否已包括底座
5.避免二手或曾撞擊產品
兒童束縛設備在受到撞擊（如交通意外）後，表面可能沒有明顯受損，但內在結構可能已被破壞，影響保護效能，不宜再用。此外，購買二手兒童束縛設備難以保證產品未曾受撞擊；至於親友用過的產品，也要清楚了解曾否受跌撞。
6.慎選便攜式設備
除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。然而，由於便攜式產品兩側沒有保護墊及椅背，故一般而言保護力在側面撞擊中不及兒童安全座椅。
資源來源：運輸署、消委會
由何時起，兒童要強制使用安全座椅？
由2025年11月1日起，8歲以下兒童如未滿1.35米，必須使用兒童束縛設備；否則司機不得在道路上駕駛私家車。
選購兒童座椅應該以甚麼標準選擇？
應以身高及體重為首要考慮，同時留意產品是否符合國際或國家認可標準。
可以使用二手兒童座椅嗎？
不建議使用二手或曾經撞擊過的兒童座椅，即使外觀無損，內部結構可能已受破壞，保護效能會大減。
便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、摺疊增高座椅可靠嗎？
這類產品缺乏兩側保護墊和椅背，側面撞擊的保護力較弱，一般不及傳統安全座椅。
選購 ISOFIX 兒童安全座椅要注意什麼？
應向零售商或供應商查詢該型號的適用車型列表，確保能穩妥安裝在你的汽車座位上。