聖誕大餐2025｜精選17+小童免費自助餐 任食生蠔鵝肝 附早鳥優惠

聖誕大餐2025｜小童免費｜聖誕節是小朋友最期待的節日之一，不少自助餐都提供小童免費優惠。各位想與家人、子女享受豐富又至抵的聖誕大餐嗎？01親子為大家搜羅多間酒店及餐廳的聖誕優惠！



聖誕大餐2025【1】尖沙咀凱悅酒店｜咖啡廳｜12歲或以下免費

自助早餐：成人 HK$278｜小童 HK$139

平日半自助午餐：HK$238 起

週末自助午餐：成人 HK$548｜小童 HK$268

自助晚餐：成人 HK$748起｜小童 HK$368起

指定餐飲中兩位成人可免費攜同一名12歲或以下小童。

前往方法

地址： 尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

交通： 尖沙咀/尖東站 N2 出口, 步行約1分鐘



聖誕大餐2025【2】金域假日酒店｜Bistro on the Mile｜12歲或以下免費

自助午餐：成人HK$538

自助下午茶：成人HK$328

自助晚餐：成人HK$858

入住顧客可免費攜同最多2名13歲或以下的小童免費入住和享用餐飲。

前往方法

地址：尖沙咀彌敦道50號

交通：尖沙咀站D1出口步行5分鐘



聖誕大餐2025【3】帝逸酒店｜8歲或以下免費

自助早餐：成人$228｜小童$118

自助早午餐：成人$598｜小童$358｜長者$390

自助午餐：成人$428｜長者$258｜小童$260

自助晚餐：成人$768起｜長者$458起｜小童$570

每位成人可免費攜同1位8歲或以下小童享用自助午餐/早午餐。

前往方法

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

交通：石門站B出口或第一城站 D 出口，步行8分鐘



聖誕大餐2025【4】港島香格里拉｜7歲以下免費

自助早餐：每位$398

自助午餐：每位$518起

自助晚餐：每位$838起

香格里拉會員可免費攜同2名0至6歲小童。

前往方法

地址： 法院道太古廣場

交通： 金鐘站F出口



聖誕大餐2025【5】灣仔會展（中心）薈景｜7歲以下免費

海景半自助午餐：每位HK$178

海景自助早午餐：成人$498｜小童$318

自助晚餐：成人$758起｜長者$658起｜小童$458起

每位成人可免費攜同一名6歲或以下小童。

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

交通： 會展站B3出口步行約4分鐘



聖誕大餐2025【6】香港維港凱悦尚萃酒店｜6歲以下免費

平日自助早餐：成人 HK$248｜長者HK$150｜小童 HK$124

平日自助午餐：成人 HK$398｜長者 HK$288｜小童 HK$199

星期六、日及公眾假期：成人 HK$508｜長者 HK$358｜小童 HK$254

平日自助晚餐：成人 HK$748｜長者 HK$488｜小童 $374

星期五至日、公眾假期及其前夕：成人 HK$798｜長者 HK$538｜小童 HK$399

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 北角邨里1號

交通： 銅鑼灣站E出口



聖誕大餐2025【7】香港君悅酒店｜6歲以下免費

自助早餐：成人HK$388｜小童HK$194

自助晚餐：

星期一至四：成人HK$848｜小童HK$424

星期五至日：成人HK$898｜小童HK$449

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

交通： 會展站B3 出口



聖誕大餐2025【8】金鐘港麗酒店｜6歲以下免費

咖啡園國際美食自助午餐：成人HK$468起｜小童HK$328起

咖啡園 – 節慶自助午餐：成人HK$988起｜小童HK$588起

咖啡園 – 節慶自助晚餐：成人HK$698起｜小童HK$468起

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 金鐘道88號太古廣場

交通： 金鐘站F出口步行3分鐘



聖誕大餐2025【9】沙田凱悅酒店｜6歲以下免費

平日自助午餐：成人HK$647｜小童HK$229

週末自助午餐 ：成人HK$724｜小童HK$334

自助晚餐：成人HK$977｜小童HK$461起

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 沙田澤祥街18號

交通：大學站B出口



聖誕大餐2025【10】尖沙咀朗廷酒店｜5歲以下免費｜低至65折

自助早餐：成人HK$275起｜小童HK$138

自助午餐：成人HK$388起｜小童HK$194起｜長者HK$288起

自助晚餐：成人HK$738起｜小童HK$369起｜長者HK$498起

The Food Gallery 低至65折優惠

成人最多可免費攜同2位4歲或以下的小童享用自助午餐或晚餐。

前往方法

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

交通：港鐵尖沙咀站L5出口



聖誕大餐2025【11】香港嘉里酒店｜4歲以下免費

自助早餐：每位$348

自助午餐：每位$448

自助早午餐：每位$628

自助晚餐：每位$738起

香格里拉會員可免費攜同最多2名0至3歲小童。

前往方法

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號

交通：黃埔站C2出口步行5分鐘



聖誕大餐2025【12】都會海逸酒店｜4歲以下免費

週末下午茶自助餐：成人HK$408起｜小童HK$258起

自助午餐：成人HK$478起｜小童HK$398起

自助晚餐：成人HK$768起｜小童HK$518起

成人可免費攜同3歲或以下的小童。

前往方法

地址：香港九龍紅磡都會道7號

交通：紅磡火車站C2出口, 步行約5分鐘



聖誕大餐2025【13】灣仔諾富特世紀酒店｜Le Café 咖啡廳｜3歲以下免費

仟國魚鮮自助午餐：成人HK$328起｜小童HK$208｜長者HK$258起

生蠔海鮮半自助晚餐：成人HK$358起｜小童HK$198

成人可免費攜同2歲或以下的小童。

前往方法

地址： 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店

交通： 港鐵灣仔站 A1 出口步行10 分鐘，或會展站 A3 出口步行8分鐘



聖誕大餐2025【14】美麗華酒店 The Mira｜Yamm｜3歲以下免費

自助午餐：成人HK$488起｜小童及長者HK$298起

週末早午餐：成人HK$598｜小童及長者HK$328

自助下午茶：成人HK$348｜小童及長者HK$198

自助晚餐：成人HK$798起｜小童及長者HK$418起

成人可免費攜同2歲或以下的小童。

前往方法

地址： 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong地下大堂

交通： 港鐵尖沙咀站B1出口步行約5分鐘



聖誕大餐2025【15】8度海逸酒店｜3歲以下免費

自助晚餐：成人HK$658起｜小童HK$498起｜長者HK$568起

假日自助午餐：成人HK$488｜小童HK$408｜長者HK$448

半自助午餐：每位HK$268

2位成人可免費攜同一位2歲或以下的小童。

前往方法

地址： 土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

交通： 港鐵宋皇臺站D出口, 步行約8分鐘



聖誕大餐2025【16】西環萬怡酒店自助餐 MOMO Cafe｜早鳥最高65折

香港萬怡酒店自助餐價錢 | 主題 – 《東南亞夏日風情》

買1送1 | 自助晚餐

價錢：$681起/2位｜原價: $1,136 | 人均340.8

買2送1 | 自助晚餐

價錢：$808起/3位

*買2送1優惠僅限2位成人、1位小童享用

65折 | 自助午餐 | 星期一至五適用

成人HK$210｜小童HK$$148｜長者HK$178

65折 | 自助午餐 | 星期六至日及公眾假期適用

成人HK$262｜小童HK$$201｜長者HK$231

前往方法

地址：西營盤干諾道西167號

交通：西營盤站B3出口步行約7分鐘



聖誕大餐2025【17】香港富麗敦海洋公園酒店自助餐｜獨家買一送一

自助早餐買一送一

每位HK$466起

綠色輕怡 半自助午餐 買一送一

每位HK$478起

星耀廳海洋農莊香草烤爐盛饌 自助午餐買一送一

每位HK$718起

星耀廳海洋農莊香草烤爐盛饌 自助晚餐買一送一

每位HK$958起

前往方法

地址：黃竹坑海洋徑3號

交通：海洋公園站B出口

