走進羽毛房、鹽田千春紅色織線！M+特展帶你體驗12名女藝術家作品

【展覽/沉浸式裝置】試想像你脫下鞋子，踏進一個被三百磅純白羽毛填滿的房間，四周是柔和的光線與弧形牆面，彷彿整個人都要融化在這個純白異世界之中。



朱迪・芝加哥《羽毛室》(M+)

而當你走到博物館的另一處，就被鹽田千春無數血脈般的紅色織線吞噬，一張巨網籠罩著整個空間，帶來既幽閉又震撼的感受。

鹽田千春《無限回憶》(M+)

M+年度特別大展「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」就展出十二件1950 年代至今來自亞洲、歐洲和南北美洲女性藝術先驅的環境藝術作品，邀請觀眾進入其中並與之互動，提醒觀眾藝術不僅是用心靈來體會，還能透過身體來感受。

被遺忘的女性「環境藝術」

在今天流行的「沉浸式藝術」和「裝置藝術」成為打卡熱點之前，它們的前身「環境藝術」早在1950年代就已悄然興起。藝術家們跳出畫框，利用非傳統的物料、聲音、光影甚至氣味，將整個空間轉化為一件巨大的藝術品。觀眾不再是旁觀者，而是走進作品、與之互動的參與者。

然而，這段開創性的藝術史，卻長期由男性藝術家主導敘事。許多極具前瞻性的女性藝術家，她們的作品充滿實驗精神，卻被歷史的聚光燈所忽略。「身臨夢境」展覽正是要為這些女性先驅正名，作品橫跨亞洲、歐洲和美洲，集結了數代女性藝術家的12件大型環境作品。

三大全新委約作品

作為亞洲巡迴首站，M+特別委約了三位頂尖的亞洲女性藝術家，創作了三件全新的大型裝置，成為本次展覽不容錯過的亮點。

鹽田千春《無限回憶》(M+)

走進M+的焦點空間，你將瞬間被日本藝術家鹽田千春的《無限回憶》（2025）所吞噬。她標誌性的紅色織線如血脈般交織成一張巨網，籠罩著整個空間。網中懸掛著三件巨大的紅色長裙，彷彿是女性身體的空殼，承載著那些無法言說、卻永不磨滅的記憶與經歷。身處其中，那種既震撼又帶點幽閉的感覺，正是藝術家對於「存在與缺席」的深刻探問。

而韓國藝術家金守子的《呼吸》（2025），則是一件與M+建築融為一體的作品。她用特殊的半透明繞射膠片，包裹了博物館的窗戶與天窗。當陽光穿透，整座建築內部被染上一層流動的彩虹光影，隨著時間和天氣變幻莫測。

碧娜里・桑比塔《房屋在崩塌》(M+)

來自泰國的碧娜里・桑比塔，則帶來了充滿互動趣味的《房屋在崩塌》（2017/2025）。數千個泰國傳統的khid枕頭堆疊成一座柔軟的「山丘」，觀眾可以隨意拆解、搬動、重組這些枕頭，親手改變空間的樣貌。

碧娜里・桑比塔《房屋在崩塌》(M+)

親身體驗六、七十年代前衛夢境

勞拉・格里西《東南風（風速40節）》(M+)

除了新作，展覽更重現九件重磅歷史作品。意大利藝術家勞拉・格里西的《東南風（風速40節）》（1968）在一個漆黑的房間裡，製造出陣陣強風，讓你用皮膚直接感受大自然的力量。

朱迪・芝加哥《羽毛室》(M+)

而文章開頭提到的，正是美國女性主義藝術先驅朱迪・芝加哥的《羽毛室》（1966），一個純白的圓弧形空間，鋪滿了三百磅「零殘忍」的羽毛，觀眾可以走進去，被極致的柔軟與純淨溫柔包裹，顛覆了傳統雕塑予人堅硬、冰冷的印象。

如果你是個童心未泯的「大細路」，絕對不能錯過阿根廷藝術家瑪爾塔・米努金的《來打滾和生活吧！》（1964）。這件由色彩迷幻的床墊組成的軟雕塑，伴隨著Beatles的音樂，邀請你脫下鞋子，在上面盡情翻滾、躺臥、嬉戲。

亞歷山德拉．卡蘇巴的的《光譜通道》（1975年）帶領觀眾穿越一系列相連的尼龍結構，每個空間由對應彩虹顏色的霓虹燈照亮，並配以英國作曲家霍爾斯特的第 32 號作 品管弦樂組曲《行星》（1914–1917）的不同樂章，象徵我們從出生到死亡再重生的人生旅程。

莉亞．盧布林《穿透／排出（來自〈隧道 底河流〉）》(M+)

莉亞．盧布林的《穿透／排出（來自〈隧道 底河流〉）》（1970 年）充氣結構連接到外部的 壓縮機，並與一條臍帶形狀的管子相連，透明隧道內佈滿象徵 排卵與懷孕的透明 PVC球，邀請觀眾以象徵的方式重返母親子宮。

莉吉亞・克拉克《房子即身體：穿透、排卵、孕育、排出》(M+)

展覽中也不乏引人深思的作品。巴西藝術家莉吉亞・克拉克的《房子即身體：穿透、排卵、孕育、排出》（1968），透過引導觀眾穿越一系列幽暗、充滿觸感的空間，以極具象徵性的方式，模擬了一次從孕育到分娩的生命體驗。

山崎鶴子《赤（蚊帳狀立體作品）》(M+)

而日本具體派藝術家山崎鶴子的《赤（蚊帳狀立體作品）》（1956），一個懸掛的發光紅色立方體，觀眾可以自由進出，其身影在外部看來若隱若現。這件早在1956年就已面世的作品，徹底革新了人們體驗藝術的方式。

M+為這次展覽準備了極其豐富的周邊活動。從策展人及藝術家講座，到適合一家大小的「家庭日」互動遊戲；從在展覽空間內進行的「週六身心靜好」瑜伽體驗，到每日定時舉辦的15分鐘對談「夢境之後：枕邊語」，讓你在觀展之餘，能從不同角度加深理解。此外，M+戲院將免費放映三部關於展覽藝術家的紀錄片，大台階亦會展出金守子的影像作品。

【展覽資訊】

名稱： 身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品

地點： 香港西九文化區M+博物館（西展廳、地下大堂、焦點空間及中庭）

展期：即日至2026年1月18日

