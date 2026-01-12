腳癬｜全家出疹 竟因父親香港腳造成？ 醫生：嚴重可致毀容

香港腳｜河南一家身上同時出紅疹，大腿出現紅斑、水泡等症狀，經醫生診斷後，推斷是因患有香港腳的爸爸透過衣物將病菌傳染給家人。



河南一對夫婦以及他們的7歲女兒在近日同時全身出現紅疹，大腿位置更現紅斑、水泡等症狀。經醫生追問後發現，三人平時習慣將所有衣物，包括內衣、襪子全部混洗，加上懷疑爸爸患有香港腳（腳癬），便容易透過衣物將真菌交叉感染全家。

醫生指，由於真菌感染具傳染性，或有機會擴散至全身，或是傳染其他密切接觸。一但感染，嚴重可波及面部致毀容。醫生特別提醒民眾，襪子、內衣及兒童衣物應分開清洗。

而有飼養寵物的家庭亦同時需要留意，由於小童頭皮缺乏抗真菌物質，更容易受到真菌傳播風險，或會患上頭癬，嚴重可致膿癬、留疤及永久禿頭。

香港腳臨床特徵

香港腳的臨床特徵主要包括：

．足趾局部瘙癢

．水皰

．糜爛滲出

．脫皮皸裂

．皮膚增厚粗燥

．腳現異味

．腿腳麻木酸痛、無力攣急等

改善生活習慣 預防香港腳

1. 脾虛生濕，少吃生冷，辛燥，油炸食物， 減少損傷脾胃。

2. 保持腳部乾爽，可用酒精消毒，再塗上薄薄椰子油，然後穿上襪子，此法還可以改善灰指甲。

3. 特別是在梅雨天或下雨天時，可把鞋子放於通風乾燥之處，可把鞋墊從鞋子中取出，放於太陽下曬，或用熱風筒吹鞋筒一分鐘。

4. 若家中有人感染腳氣，清洗衣物時必需分開清洗， 並用酒精消毒。

相關閱讀：香港腳｜夏天易焗出香港腳？ 中醫教泡腳貼士 三類香港腳要點分?