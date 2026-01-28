新年年糕2026｜10+酒店新年糕點禮盒推介 黑松露臘味/紅燒鮑魚

新年年糕2026｜新年酒店及餐廳賀年糕點優惠，即睇10間新年賀年糕點推介！部分現正進行7折優惠，最低$118有交易，更有多款新年禮盒套裝。賀年糕點多款口味包括椰汁年糕、蘿蔔糕、棗皇糕、芋頭糕、馬蹄糕等。



新年年糕2026【1】香港富麗敦海洋公園酒店賀年糕點｜7折

1. 傳統椰汁年糕

賀年禮盒裝：早鳥價：$298 | 原價: $368 | 8折

2. 珍菌素蘿蔔糕

賀年禮盒裝：早鳥價：$278 | 原價: $368 | 75折

3. 阿膠棗皇糕

賀年禮盒裝：早鳥價：$278 | 原價: $368 | 75折

4. 「玉」臘味蘿蔔糕

賀年禮盒裝早鳥價：$278 | 原價: $398 | 7折

5. 新年雙拼糕點禮盒裝（臘味蘿蔔糕 + 椰汁糕）

早鳥價：$548 | 原價: $728 | 75折

6. 新年雙拼糕點禮盒裝（素蘿蔔糕 + 椰汁糕）

早鳥價：$528 | 原價: $698 | 75折

香港富麗敦海洋公園酒店年糕

銷售日期：即日起至2月15日

換領日期：2026年2月7日至2月16日

換領地點：酒店2樓「玉」中菜廳、奧海城2期UG禮賓處、中港城UG禮賓處



新年年糕2026【2】海景嘉福洲際酒店賀年糕點｜85折

1. 奶皇珍珠年糕

採用香濃幼滑的奶皇 ，拌入以木薯粉製成的黑色珍珠，口感煙韌帶嚼勁。

售價：$253.3 | 原價: $298 | 85折

2.櫻花蝦臘味瑤柱蘿蔔糕

包括優質蘿蔔 、乾瑤柱、花菇、櫻花蝦及本地臘腸。

售價：$278.8 | 原價: $328 | 85折

3. 紅棗杏汁年糕

精挑新疆紅棗和美國優質杏仁創造全新口味。

售價：$253.3 | 原價: $298 | 85折

4. 紫薯椰汁年糕

上層為紅色的傳統椰汁年糕，而紫色的下層則以紫心番薯製成。

售價：$253.3 | 原價: $298 | 85折

海景嘉福洲際酒店賀年糕點

兌換日期：2026年2月6日至2月16日

兌換時間：中午12時至晚上8時

兌換方法：兌換時出示訂單確認信

兌換地址：香港九龍尖沙咀東麼地道 70 號海景嘉福洲際酒店 B2樓層 海景軒



新年年糕2026【3】LUBUDS賀年糕點｜9折

1. 薑汁黑糖椰汁年糕（750克）

優惠價：$168 | 原價: $188

2. 瑤柱臘味蘿蔔糕（750克）

優惠價：$178 | 原價: $198

3. 瑤柱臘味芋頭糕（750克）

優惠價：$178 | 原價: $198

LUBUDS賀年糕點

兌換日期：2月3日至2月10日（需於一天前預訂及購買）

兌換方法：請向餐廳工作人員出示QR Code以兌換套餐。

兌換地址：旺角分店、尖沙咀分店、銅鑼灣分店、鰂魚涌分店、九龍塘分店



新年年糕2026【4】沙田帝逸酒店賀年糕點｜ 2盒裝8折另送現金券

1. 瑤柱臘味蘿蔔糕 （600克）

兩盒裝：$316 | 原價: $396 | 8折

2. 盆滿缽滿芋頭糕（600克）

兩盒裝：$284 | 原價: $356 | 8折

3. 桂圓金箔棗皇糕（600克）

兩盒裝：$316 | 原價: $396 | 8折

4. 至尊蔗糖紅年糕（600克）

兩盒裝：$284 | 原價: $356 | 8折

5. 金銀滿屋馬蹄糕 （600克）

兩盒裝： $236 | 原價: $296 | 8折

6. 帝港四喜臨門年糕禮盒（300克）

禮盒包括：瑤柱臘味蘿蔔糕、盆滿缽滿芋頭糕、至尊蔗糖紅年糕、金銀滿屋馬蹄糕 (每個淨重300克)

兩盒裝：$572 | 原價: $716 | 8折

沙田帝逸酒店賀年糕點

兌換日期：1月26日至2月13日（需於2月10日前預訂）

兌換時間：下午12時至晚上9時

兌換地點：沙田帝逸酒店1樓 - Royal Delights (R+)



新年年糕2026【5】港島海逸君綽酒店賀年糕點｜7折

1. 金華火腿臘味日本蘿蔔糕（800克）

售價：$271.6 | 原價: $388 | 7折

2. 羊肚菌芋頭糕（800克）

售價：$271.6 | 原價: $388 | 7折

3. 三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕（800克）

售價：$257.6 | 原價: $378 | 7折

4. 椰汁斑蘭年糕（800克）

售價：$257.6 | 原價: $368 | 7折

5. 開心果年糕（800克）

售價：$271.6 | 原價: $388 | 7折

6. 四季平安禮盒

禮盒包括：金華火腿臘味日本蘿蔔糕 / 羊肚菌芋頭糕 / 三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕 / 開心果年糕 (各250克)

售價：$306.6 | 原價: $438 | 7折

港島海逸君綽酒店賀年糕點

兌換日期：2月4日至2月20日

兌換時間：下午12時至晚上9時

兌換方法：兌換時出示訂單確認信

兌換地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



新年年糕2026【6】利苑賀年糕｜95折

1. 招牌棗皇糕

售價：$238 | 原價$248 | 95折

2. 如意蘿蔔糕

售價：$228 | 原價$238 | 95折

3. 臘味芋頭糕

售價：$228 | 原價$238 | 95折

4. 椰汁年糕

售價：$208 | 原價$218 | 95折

5. 清香馬蹄糕

售價：$208 | 原價$218 | 95折

利苑賀年糕

銷售日期：1月16日至2月14日

兌領日期：1月31日至2月14日

兌領地點：

．全線利苑分店(尖東及觀塘分店除外) 及 尖東臨時換領點：1月31日至2月9日

．利苑北角分店、沙田分店 及 尖東臨時換領點：2月10日至2月12日

．尖東臨時換領點：2月13日至2月14日

（尖東臨時換領點地址：尖東好時中心LG層LG 1-5號舖）



新年年糕2026【7】香港康得思酒店賀年糕點｜85折

1. 雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕

售價：$313 | 原價$368｜85折

2. 鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕

售價：$338 | 原價$398｜85折

3. 棗皇椰汁糕

售價：$313 | 原價: $368｜85折

4. 富貴椰汁年糕

售價：$253 | 原價: $298

香港康得思酒店賀年糕點

禮券兌換日期：1月1日至2月16日

禮券兌換時間：上午11時至下午9時

賀年糕點換領日期：2月2日至16日

賀年糕點換領日期：上午11時至下午9時

（鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕之領取日期為2月5日至2月16日）

兌換地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓



新年年糕2026【8】鼎爺廚房賀年糕點｜86折

1. 瑤柱臘味蘿蔔糕（600克）

售價：$218｜原價: $238｜89折

2. 臘味芋頭糕（600克）

售價：$218｜原價: $238｜89折

3. 馬蹄糕 （600克）

售價：$188｜原價: $208｜9折

4. 椰汁年糕 （600克）

售價：$188｜原價: $208｜9折

5. 喜慶洋洋套裝（瑤柱臘味蘿蔔糕+椰汁年糕）

售價：$388｜原價: $446｜86折

6. 如意吉祥套裝（瑤柱臘味蘿蔔糕+臘味芋頭糕）

售價：$408｜原價: $446｜91折

鼎爺廚房賀年糕點

銷售日期：即日起至2月15日

送貨時間：星期一至日早上10時至下午1時或下午3時至下午7時，不設指定送貨時間。

送貨日期：2月6至2月21日

兌換方法：至少4個工作天前預約安排送貨，下單後可 WhatsApp 鼎爺廚房出示使用憑證列印本或以手機出示電子憑證。



新年年糕2026【9】九龍東帝苑酒店賀年糕點｜72折

1. 西班牙火腿臘味芋頭糕（950克）

售價：$248 | 原價: $268 | 92折

2. 黑松露臘味蘿蔔糕（950克）

售價：$248 | 原價 $268 | 92折

3. 沖繩黑糖紅豆椰汁年糕（950克）

售價：$228 | 原價 $248 | 92折

4. 帝苑蝴蝶酥 x 手製賀年糕品禮盒裝

售價：$538 | 原價: $744 | 72折

九龍東帝苑酒店賀年糕點

兌換日期：2月1日至2月17日（需領取前最少3天致電 3983 0618 預訂）

兌換時間：上午8時至晚上8時

兌換地址：九龍東帝苑酒店 酒店大堂 Fine Foods Lounge



新年年糕2026【10】帝苑酒店年糕｜8折

1. 至尊日本蘿蔔糕（940克）

早鳥價：$386 | 原價: $428

2. 喜慶紅棗低糖年糕（900克）

早鳥價：$296 | 原價: $328

3. 鴻運薑汁年糕（1,000克）

早鳥價：$255 | 原價 $318

4. 吉祥椰汁年糕（1,000克）

早鳥價：$255 | 原價 $318

5. 招財瑤柱蘿蔔糕（900克）

早鳥價：$271 | 原價 $338

6. 發財麻辣蘿蔔糕（900克）

早鳥價：$255 | 原價 $318

7. 如意芋頭糕 900克（900克）

早鳥價：$255 | 原價: $318

8. 御選十勝紅豆栗子年糕(內含小丸子) （570克）

早鳥價：$215 | 原價 $268

8. 紅燒鮑魚禮盒

禮盒包括：帝苑軒至尊日本蘿蔔糕(940克) 及 紅燒鮑魚（425克）

早鳥價：$755 | 原價: $838

10. 馬到功成禮盒

禮盒包括: 招財瑤柱蘿蔔糕(530克) 及 吉祥椰汁年糕（635克）

早鳥價：$377 | 原價: $418

11. 富貴錦鯉禮盒 500克

禮盒包括: 錦鯉造型年糕(250克) x 1 對

早鳥價：$314 | 原價: $348

帝苑酒店年糕

銷售日期：即日起至2026年1月31日（3盒或以上，需3天前預訂）

兌換地點及日期：

．酒店大堂節日櫃檯：2月1日至2月12日，上午11時至晚上8時

．中環IFC國際金融中心櫃檯：2月1日至2月8日，中午12時至晚上8時

．上水廣場櫃檯：2月1日至2月8日，上午11時至晚上8時

