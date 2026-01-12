新年利是封2026｜新年商場20+利是封/揮春換領攻略｜持續更新

馬年利是封2026｜每年商場新年利是封及賀年揮春備受矚目，《01親子》為大家整合全港九新界各大商場推出的馬年利是封及揮春，讓大家更方便率先看其精緻設計及換領方法！



馬年商場利是封2025【1.1】太古城中心 x 松與松｜「福滿松盆」利是封套裝

藝術家謝凸讓傳統意象透過現代藝術手法加添趣味，以東方盆栽與園林為創作基礎，把盛大的《福運松林》開運之旅濃縮在利是封方寸畫面之上，猶如一座「開運小松林」，讓長壽福運、健康平安的美好祝願縈繞新春。

太古城中心 x 松與松「福滿松盆」利是封套裝。

「福滿松盆」利是封套裝

換領日期：2026年1月30日至3月3日

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處（近265號舖）

換領方法：LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿指定金額， 即可換領「福滿松盆」利是封套裝*及指定商戶電子禮券。



馬年商場利是封2025【1.2】北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 ｜「錦鯉迎春御吉祥」利是封

「錦鯉迎春御吉祥」利是封以「錦鯉御守」為主題，將滿載祝福的字句刻印於六款精緻立體的利是封面上，寄寓六六大順的平安與吉祥，祝願大家新一年福澤安康。

新鴻基地產旗下五大商場「錦鯉迎春御吉祥」利是封。

「錦鯉迎春御吉祥」利是封

換領日期：2026年1月16日至2月16日（或至換完即止）

換領地點：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場顧客服務中心

換領方法：消費滿指定金額及憑該商場商戶即日發出之電子發票可換領「錦鯉迎春御吉祥」利是封。



馬年商場利是封2025【1.3】新地商場上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊 ｜「花漾錦繡」利是封

「花漾錦繡」刺繡利是封設計靈感取材自經典新春花卉，結合傳統刺繡工藝，匠心打造四款寓意吉祥的精緻利是封。每一款皆以獨特花語，祝願新一年花開富貴、幸福滿載、吉祥如意。

新地商場上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊「花漾錦繡」利是封。

「花漾錦繡」利是封

換領日期：2026年1月16日至換完即止

換領地點：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套。每套包含2款 (共6個)，合共2套利是封組合以供選擇。



馬年商場利是封2025【1.4】黃埔天地｜「駿馬獻瑞利是封」

駿馬獻瑞利是封整體設計融合傳統文化與現代美學，以底蘊深厚的中華意象為靈感，選用象徵吉祥與熱情的緋紅為底色，上面以金色流線勾勒出一頭躍然奔騰、氣勢非凡的祥馬剪影。

黃埔天地「駿馬獻瑞利是封」。

「駿馬獻瑞利是封」

換領日期：2026年1月30日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：黃埔天地時尚坊地下，美食坊一樓，聚寶坊地庫，家居庭地下禮賓處

換領方法：於黃埔天地即日以電子貨幣消費滿HK$200或以上，即可免費換領「駿馬獻瑞利是封」乙套（每套包含八個利是封）。先到先得，換完即止。



馬年商場利是封2025【1.5】始創中心｜「駿影璀璨 馬躍花開」摩爾紋利是封

「駿影璀璨 馬躍花開」摩爾紋利是封創新配上摩爾紋技術，轉化為一幅幅靈動的畫卷，帶來前所未有的動態視覺盛宴與互動趣味，寓意福馬攜瑞氣隨輪轉，繁花光影成錦繡，納福開運旺整年！

始創中心「駿影璀璨馬躍花開」利是封。

「駿影璀璨 馬躍花開」利是封

換領日期： 2026年1月23日至2月16日

換領時間： 中午12時至晚上9時

換領地點： 1樓顧客服務中心

換領方法： FUN享卡會員單一消費滿HK$200或憑2,500積分，即可換領利是封乙套* (一套兩款，每款四個)



馬年商場利是封2025【1.6】東港城｜「千格玲瓏」利是封

利是封設計靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術,透過千格色塊細緻拼貼,創作出4款祥瑞圖案,包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬,以及象徵富貴吉祥的牡丹。

東港城「千格玲瓏」利是封。

「千格玲瓏」利是封

換領日期： 2026年1月19日至2月16日(或至換完即止)

換領時間：下午1時至晚上10時

換領地點： 2樓禮品換領處

換領詳情： The Point 會員於東港城指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿 HK$800，即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套(每套 4 款各 2 個,共8個)。



馬年商場利是封2025【1.7】MOSTown新港城中心 x HANGYODON｜「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」

「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」均以寓意願望實現和福氣滿載的吉祥物——達摩為設計主軸，同時融入永續發展理念，均採用FSC認證環保紙張製成，別具巧思！

MOSTown新港城中心 x HANGYODON賀年套裝

換領日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

換領地點：MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

換領方法：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688即可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒8個利是封）／以電子貨幣即日消費滿HK$1,388即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒 (每盒8個利是封）。



馬年商場利是封2025【1.8】置富Malls x SHO-CHAN．置「燦」你笑口常開利是封套裝

「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」，一手拉動利是封上的機關，燦子和妹妹小琪即以開心笑顏向各位送上賀年祝福！加上貴氣燙金，造出矜貴閃爍感覺，人人都想擁有，引發連環不斷拜年話題！

置富Malls x SHO-CHAN．置「燦」你笑口常開利是封套裝。

「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」

換領日期：2026 年1月17日起

換領地點：置富Malls各商場禮賓部

換領方法：Fortune+ 會員凡於以下指定商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可換領「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」乙套（每套兩款，共8個利是封）。

*指定商場包括：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈



馬年商場利是封2025【1.9】荃灣廣場｜一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」

「金馬花開•座枱揮春利是封」可一物兩用作揮春擺設，輕易於家中或辦公桌擺出幸運招福陣！每款利是封揮春都配上凹凸浮雕及精緻燙金工藝打印，外型cute爆同時金光閃閃，新年最搶鏡！

荃灣廣場 一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」。

「金馬花開•座枱揮春利是封」

換領日期： 2026年1月19日至2月16日

換領地點： 荃灣廣場L3顧客服務中心

換領方法：於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800*即可換領一套（一套4 款，每款2個共8個）。



馬年商場利是封2025【1.10】新達廣場｜「馬年吉祥」利是封

「馬年吉祥」利是封由自來自香港的視覺設計師與藝術家阿吉與小万來設計，利是封以燙金凸印工藝細緻呈現圓滾滾、充滿活力的小福馬，祝願大家新一年行運一條龍，福氣滿滿！

新達廣場「馬年吉祥」利是封。

新達廣場「馬年吉祥利是封」

換領日期： 2026年1月19日至2月16日

換領地點： 新達廣場1樓顧客服務中心

換領詳情： 於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$400即可換領「馬年吉祥利是封」一套*並送上共$100新達廣場及GO PARK優惠券。

*(一套2款，每款2個共8個)

