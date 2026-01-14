新年盆菜2026｜精選10款盆菜推介 獨家優惠39折起 部份買一送一

新年盆菜推介2026｜新年將至，又是與家人團聚共享天倫的日子！不少人都會提早訂購盆菜，待新年與家人一同享用，既省時又方便，亦能為團年飯增添喜慶氣氛。以下為大家整合了7款盆菜推介，有獨家優惠高至5折，部份更有買一送一！



新年盆菜2026【1】鼎爺廚房新春盆菜｜92折

1.極上鮑參鼎級盆菜（10人用）

優惠價 $2,388｜原價 $2,588

食材：秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、黃金魚蛋、鮮味大蝦、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、古早秘製腩肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、上湯娃娃菜、竹笙蝦福袋、濃湯精華鮑汁

👉👉立即訂購👈👈

2.鼎爺手工盆菜

8人份：優惠價 $1,688｜原價 $1,788

12人份：優惠價$2,188｜原價 $2,288

食材：鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁

銷售日期：即日起至2026年2月15日

送貨日期：2026年2月6至2月21日

*HK01會員購買任何一款盆菜獨家送【鼎尚蝦籽醬80克 x 1盒】



新年盆菜2026【2】享慢煮意Fast Gourmet酥皮龍蝦盆菜｜76折起

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（1-2人份／4-6人份）

1-2人份：優惠價 $458｜原價 $528｜87折

4-6人份：優惠價 $1,288｜原價 $1,688｜76折

買大送細：優惠價 $1,688｜原價 $2,216｜76折

👉👉立即訂購👈👈

食材：法國酥皮、龍蝦一隻（1-2人份半隻）、鮮鮑魚四隻（1-2人份兩隻）、北海道珍寶帶子四片（1-2人份兩片）、海蝦八隻（1-2人份四隻）、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉、雞脾肉、鮮冬菇、菜花、秀珍菇、金菇、草菇、南瓜、甘荀、豆卜、大蔥、椰菜、茄子、上海年糕

湯底：法式龍蝦湯／冬陰龍蝦湯／意式蕃茄湯／忌廉蘑菇湯

購買方法：需提前最少5個工作天向商戶預訂，客人購買後需待餐廳確認訂單，並提供QR code

換領方式：門市自取／送貨（滿$2500免運費）

換領日期：即日起至2026年2月13日



新年盆菜2026【3】米芝蓮食神肥韜盆菜｜39折

食神肥韜盆菜

4-5人份：優惠價 $1,088｜原價 $2,788｜39折

6-8人份：優惠價 $1,388｜原價 $3,388｜41折

10-12人份：優惠價 $1,688｜原價 $3,988｜42折

👉👉立即訂購👈👈

食材：原隻富貴鮑魚、如意花膠、日本宗谷元貝、大海蝦、秘製鵝掌。經典配料：柴燒鴨、龍崗走地雞、自家製客家燒腩肉、客家豬腩仔、蠔皇炆冬菇、大海蝦、花菇、蘿蔔、豆卜等。

靈魂秘製醬汁：以鮑魚、金華火腿、走地雞及客家肉等精華，耗時24小時熬製而成，味道香濃回味。

銷售日期：即日起至2026年3月31日（*今天下單明天送貨）

換領方式：門市自取／送貨

換領日期：即日起至2026年3月31日



新年盆菜2026【4】神燈海鮮酒家盆菜 獨家77折

神燈海鮮酒家盆菜

6人份：優惠價 $1,238｜原價 $1,588｜77折

12人份：優惠價 $2,388｜原價 $2,988｜79折

👉👉立即訂購👈👈

食材：12頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁 扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬 脷 、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆 枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、南乳豬手粒

銷售日期：即日起至2026年2月22日（需提前最少7個工作天預訂）

送貨日期：即日起至2月28日



新年盆菜2026【5】永年士多盆菜｜66折起獨家送永年醬料+紅酒

1.龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

6人份：優惠價 $1,388｜原價 $1,488｜93折

10人份優惠價 $1,888｜原價 $1,988｜95折

食材：原隻波士頓龍蝦、鮑魚、花膠、冬菇、走地雞、南乳豬手、五花腩、墨魚丸、魚蛋、豬皮、魷魚、蓮藕、枝竹、芋頭、西蘭花、蘿蔔

👉👉立即訂購👈👈

2.花膠發財好市大盆菜

6人份：優惠價 $1,388｜原價 $1,488｜93折

10人份優惠價 $1,688｜原價 $1,888｜89折

食材：髮菜、蠔豉、鮑魚、花膠、鴨腳、走地雞、南乳豬手、五花腩、墨魚丸、魚蛋、豬皮、魷魚、蓮藕、枝竹、芋頭、西蘭花、蘿蔔

+ 1

（訂購以上任意一款盆菜，將獲贈$500永年現金券、永年咖喱辣醬及精選紅酒一枝）

銷售日期：即日起至2026年2月13日（需3個工作天前預訂）

送貨日期：2026年2月13日至19日



新年盆菜2026【6】利苑發財鮑羅萬有盆菜

發財鮑羅萬有盆菜

4人份：$1,688；6人份 $2,488

👉👉立即訂購👈👈

利苑盆菜配上鮑魚、花膠、海參、柱甫及蠔豉等珍貴食材，回家加熱享用特別滋味。

日期：即日起至2026年2月28日（必須最少兩天或之前致電分店預約）

地點：全線利苑分店



新年盆菜2026【7】月膳工房足料盆菜｜獨家9折

1.新年盆菜

4-6人份：優惠價 $1,068｜原價 $1,188

8-12人份：優惠價 $1,608｜原價 $1,788

食材：蠔皇吉品鮑、花膠、海參、鮮雞、大蝦、豬手、髮菜、特色菜底等

👉👉立即訂購👈👈

2.團團圓圓套餐

4-6人份：優惠價 $1,388｜原價 $1,488

8-12人份：優惠價 $1,788｜原價 $1,988

食材：蠔皇吉品鮑、花膠、海參、鮮雞、大蝦、豬手、髮菜、特色菜底等

套餐：盆菜、富貴炒飯、紅燒竹笙雞絲翅

銷售日期：即日起至2026年2月25日（需提早三日前下單）

