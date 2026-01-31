台灣研發網絡成癮監測系統　研究指成癮者腦區活躍或影響衝動控制

網絡成癮｜台灣研究團隊近日開發一套網絡成癮監測系統，透過分析腦電波活動，協助辨識青少年是否有網絡成癮的風險。研究發現網絡成癮者部分腦區活動較活躍，可能與衝動控制及獎賞系統失衡有關。



台灣研發網絡成癮監測系統

「網路成癮」是社會近年備受關注的議題。台灣國家衛生研究院與國立清華大學、陽明交通大學等團隊合作，開發網路成癮狀態自動分類系統，幫助早期識別網路成癮、及時介入。

台灣國家衛生研究院稱，現時的網路成癮自評工具，容易受到偏誤影響，因此開發此系統，從客觀數據角度了解成癮行為背後的神經機制、對腦部功能上的影響，以及認知健康的評測方法。

招募92名大學生進行實驗 觀察腦部運作

研究團隊將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，開發出準確率高達86%的自動分類系統。

團隊招募了92名大學生進行實驗，當中42名學生為網癮組，50名為健康對照組。

台灣研究團隊近日開發一套網絡成癮監測系統，透過分析腦電波活動，協助辨識青少年是否有網絡成癮的風險。（Freepik）

成癮者部分腦區較活躍 或與衝動控制、獎賞系統失衡有關

研究期間，參加者只需安靜休息，然後研究人員會透過腦電圖記錄他們的大腦活動，觀察不同腦區會否同步活動和運作。

研究比較了兩組人不同腦區的連結情況。結果發現，有網絡成癮問題的學生，在專注力、抑制控制與視覺處理等腦區，活動同步程度明顯較高，推測這與他們衝動控制、獎賞系統失衡有關。

另外，研究團隊使用了電腦模型分析這些腦波特徵，發現單靠腦波數據已經能準確分辨是否存在網絡成癮傾向，效果顯著優於傳統的自評量表。

有助早期鑑別網路成癮 未來有望應用於長者認知監測

團隊指出，這套系統未來有機會應用在青少年校園健康篩檢、精神科初步鑑別，甚至長者認知健康監測，補足現行主觀自評工具易受偏誤影響的限制。

團隊進一步表示，這套系統未來亦有望擴展應用於老年族群孤獨、抑鬱與認知退化等精神健康評估，能為發展科學、客觀的心理健康工具開啟新方向。