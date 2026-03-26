寶寶學習匙羹點揀?即看6大匙羹種類 蘑菇造型/中空設計/360度彎曲

學習匙羹｜寶寶踏入4個月大，便可以開始讓他們嘗試使用學習匙羹。不過，市面上的學習匙羹優點缺點各有不同，各位父母應視乎寶寶的發育情況，挑選合適的學習匙羹。



寶寶學習匙羹【1】矽膠軟匙

矽膠軟匙以安全矽膠製作，高耐熱性， 材質柔軟富有彈性，適合嬰幼兒嬌嫩的牙齦與口腔。不過值得注意的是，由於矽膠材質的支撐力較弱，不建議舀起濃稠或有顆粒的食物。

適合年齡：4至6個月

矽膠軟匙。（AI生成圖片）

寶寶學習匙羹【2】學習沾匙

學習沾匙以中空或紋路設計而成，只需在食物表面輕輕沾一下，勺子便能輕易吸附食物。由於勺子沒有凹槽，因此不分正面反面，寶寶無需轉動手腕便能舀起食物。

不過，沾匙只適用於泥狀或糊狀食物，一般橘空心的沾匙適用於較濃稠的水果泥、蔬菜泥等，而實心帶有紋路的沾匙適用於較稀薄的粥、米糊等。

適合年齡：6至9個月

學習沾匙。（AI生成圖片）

寶寶學習匙羹【3】蘑菇造型匙

獨特蘑菇造型符合人體工學手柄設計，讓寶寶可以抓握勺子，即使小肌肉尚未發育完全的寶寶也能輕鬆抓握。勺子以短手柄設計，能夠能縮短食物與嘴巴的距離，讓寶寶更輕易進食。

適合年齡：9至15個月

蘑菇造型匙。（AI生成圖片）

寶寶學習匙羹【4】360度可彎曲匙

勺子以360度可彎曲設計，讓寶寶可以輕鬆調整角度，自主進食更順利。不過，由於是彎曲匙設計，需要細心刷洗。

適合年齡：10至18個月

360度可彎曲匙。（AI生成圖片）

寶寶學習匙羹【5】環形手柄匙

勺子以環形手柄設計，讓寶寶可以輕鬆抓握，降低掉落的機會。不過洞孔設計容易埋藏污漬，需要細心刷洗。

適合年齡：10至18個月

環形手柄匙。（AI生成圖片）

寶寶學習匙羹【6】感溫變色匙

感溫湯匙設計，當食物溫度超過指定度數時時，湯匙前端會變色提醒，有效防止寶寶燙傷。一般而言，通常超過40°C便會變色。

適合年齡：4至12個月

感溫變色匙。（AI生成圖片）

如何協助孩子學習用匙羹？

想協助孩子學習用匙羹，家長可以使用兩隻匙羹的方法，便可以餵得有效率之餘，小朋友又能學習用匙羹。

資料來源：衛生署家庭健康服務

1. 給孩子拿一隻匙羹，讓他把玩；你用另一隻餵他。適當時把食物放在他的匙羹，讓他自己放進嘴裏；

2. 另一個方法：給孩子一隻空的匙羹；在另一隻放上食物，然後把放滿食物的匙羹與孩子交換，讓他自己放進嘴裏，可重複步驟；

3. 當孩子用匙羹舀食物遇到困難時，你可用另一隻匙羹把食物撥入他的匙羹或把食物弄得小一點，讓他易於舀起；

4. 需要時，可給孩子扶着碗；

5. 初時食物會掉在地上，甚至弄得一團糟，但你要有耐性和放鬆心情；你的孩子需要較長時間來實踐，才可在沒有你的協助下用匙羹自己進食；

6. 無論孩子自己進食的技能是否純熟，當他進食時，必須有成人在旁看管。