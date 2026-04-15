小朋友W坐姿有咩問題？隨時影響核心肌肉發展、脊椎及專注力發展

小朋友在家習慣以W型跪坐，其實有可能影響日後的脊椎與骨骼發展。由於錯誤坐姿並非單靠一朝一夕可以改善，父母應及早矯正小朋友坐姿。



常見錯誤坐姿及影響

1. W坐姿是甚麼？

W型坐姿是幼兒階段最常見的錯誤姿勢，是指幼兒坐在地上，臀部著地，雙膝彎曲，雙腳小腿放在屁股外側，從上方看像字母「W」。

W坐姿成因

通常是因為肌肉力量不足或核心不穩，而這坐姿支撐的底面積比較寬，對小朋友來說屬於一個常見省力而穩固的坐姿。

W坐姿影響

長時間維持會衍生平衡感不佳的問題，導致日常生活中跌倒的機率大增，同時有機會出現走路內八、軀幹肌力肌耐力下降、扁平足的問題。

2. 趴在桌上寫字

不少小朋友習慣趴在桌上做功課，由於背部沒有靠在椅背上，長菁的肌肉疲勞會令脊柱曲線難以維持正常狀態，容易導致身體前傾及寒背。同時，若小朋友坐姿是脊椎彎曲和向一側傾斜 ，長遠而言會有腰酸背痛的風險達1.77倍。

3. 側坐

幼兒有時候會整個身子側去其中一個方向就坐，由於側坐的時候僅需要一側髖關節受力，容易導致脊椎側彎或肌肉發展不平衡。

正確坐姿教學

傳統上小朋友坐姿應該坐直並向前看，身體距離桌邊大概3至5厘米，座椅的高度應該調整到使手肘能與桌面同高，雙腳能舒服平放地面，並且大腿與小腿能成90度角， 前臂放在枱面時手肘大概屈曲100度。

改善錯誤坐姿方法

傾斜15°辦公桌及可調節帶靠背椅子

父母可以考慮為小朋友購入一張帶有15°傾斜桌面的辦公桌以及一個可調節帶靠背的椅子。由於15°至20°的傾斜度有助保持幼童符合人體工學的姿勢去閱讀，此類枱櫈設計有效減少下背部和中背部肌肉活動，另外可減少頸椎前傾的角度。

進行親子運動

由於長時間的靜態姿勢對背部肌肉有不利影響，若小朋友出現錯誤姿勢問題，有可能因自身肌肉狀態不平衡導致，如腹部核心肌肉力量不夠、下腰背的肌肉過緊等等。家長可以跟小朋友進行一些親子運動，在玩耍的同時協助小朋友訓練肌肉。

3個動作 紓緩久坐造成的肌肉疲勞

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動作1：伸展胸大肌前三角肌

示意圖

做法：雙手緊握放在背後，緩慢向後伸直手臂及向上升。保持這個拉伸 10 到 15 秒。重複 3 次。

作用：伸展胸大肌前三角肌，可以舒緩久坐時因上身前傾及圓肩姿勢造成的前胸及肩膀肌肉緊張。

動作2：活動整個脊柱

做法：把手放在膝蓋上。呼氣時，雙手向下按並拱起背部，停留5秒。吸氣時，將肩膀向前滾動，將肚臍拉向脊柱，下巴貼近前胸, 停留5秒。重複 3 次。

作用：温和地活動整個脊柱，可以幫助緩解下背及上背因久坐造成的肌肉緊張及疲勞。

動作3：防止髖關節及附近的軟組織因久坐而變得僵硬

做法：抬起右腿並彎曲膝蓋，使其與左腿交叉。 把你的右腳踝放在你的左大腿上，軀幹向前傾，盡量保持背部自然曲線。保持這個拉伸 10 到 15 秒。重複 3 次。

作用：防止髖關節及附近的軟組織因久坐而變得僵硬。