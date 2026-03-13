BB幾時開始著鞋？如何挑選學步鞋？嬰兒足部發展4階段及選鞋貼士

嬰兒足部發展｜嬰兒甚麼時候開始著鞋？學行鞋應選軟底還是硬底？其實嬰兒足部會隨身體發展經歷不同階段，每個階段足部需要的支撐和保護都不同。以下整理嬰兒足部發展4大階段，以及各階段的選鞋建議，供家長參考。



嬰兒足部發展階段

嬰兒的足部發展大致可以分為4個階段：0至6個月大的初生期、7至10個月大的爬行期、11至18個月大的學行期、19至36個月大的穩步期。隨著身體的發展，嬰兒在每個時期，足部需要的支撐和承托都有不同，家長應因應各階段的需要，為孩子選購合適的鞋子。

其實嬰兒足部會隨身體發展經歷不同階段，每個階段足部需要的支撐和保護都不同。（Freepik）

足部發展4大階段及選鞋建議

1.初生期（0-6個月）

因在子宮內盤坐，初生嬰兒在出生後最初幾個月，腿部通常會呈現自然彎曲的O型。此時嬰兒的骨骼尚未成熟，主要由軟骨組織構成，並由骨骼、皮下組織及脂肪包覆保護腳骨。由於仍在發育階段，足部暫時未能承托身體重量。

建議：

這階段嬰兒身體主要學習平衡和抓地，不需要著鞋。如有需要保護足部皮膚，可選嬰兒襪。

初生期嬰兒身體主要學習平衡和抓地，不需要著鞋。如有需要保護足部皮膚，可選嬰兒襪。（Freepik）

2.爬行期（7-10個月）

嬰兒進入爬行期後，活動能力開始增加，能轉換姿勢，例如由坐姿轉為俯臥或爬行。部分嬰兒亦會扶着傢具嘗試站立，甚至踏步，扶著站立時下肢能支撐重量。不過在這個階段，足部仍以感受地面為主，尚未開始穩定負重。

建議：

這階段嬰兒的足部未開始穩定負重，因此不需要穿硬底鞋，如需外出可穿防滑襪。

爬行期的嬰兒足部未開始穩定負重，因此不需要穿硬底鞋，如需外出可穿防滑襪。（Freepik）

3.學行期（11-18個月）

大部分嬰兒會在9至18個月大開始學習行走，下肢亦逐漸適應承受身體重量。初學行的嬰兒走路時通常較不穩定，步伐亦會左搖右擺。

建議：

這個階段應為嬰兒選擇柔軟、薄底及防滑的學行鞋，鞋子以保護為主，鞋底不宜過厚，讓嬰兒行走時能有良好的抓地感，以免影響學習走路。

應為學行期嬰兒選擇柔軟、薄底及防滑的學行鞋，鞋子以保護為主，鞋底不宜過厚，讓嬰兒行走時能有良好的抓地感，以免影響學習走路。（AI相片）

4.穩步期（19-36個月）

幼兒走路逐漸穩定，雙腳亦開始經常承受身體重量。此時足弓位置仍有較厚的脂肪層作保護，因此外觀看起來像扁平足，是常見的「假扁平足」。

建議：

這階段應該為幼兒選後跟位置有適度支撐的鞋子，鞋面要選透氣度高的物料，鞋頭亦要有足夠空間讓腳趾活動。