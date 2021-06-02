還在催谷孩子上興趣班？　網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-02 12:36

童年十八般武藝樣樣精通！小時候學過10大「最沒用才藝」長大都忘光。現在回過頭來看，就想問爸媽一句：為什麼小時候要讓我學這些無用才藝啊～

許多家長為了讓孩子在童年培養多元的興趣、認識自己的長處，會鼓勵小孩學習各種課堂之外的才藝，有些小孩更是同時學習兩種以上才藝，下午去上鋼琴班、晚上再去學珠心算，可說是十八般武藝樣樣精通。

不過長大後才發現，小時候學習那麼多技能，卻不一定對未來有幫助，也很難在生活中應用。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議小時候有學過哪些「無用才藝」，雖然長大後用不到，但許多人仍認為，在學習過程中獲得的喜悅與成就感是無價的。

10大「最沒用才藝」，你有學過哪些？（按圖閱讀）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】