第二胎不幸流產假期留家休養　Coffee林芊妤：感覺有點像玩過山車

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-04 23:26

林芊妤（Coffee）3年前當媽媽後，幾乎每一都會在社交網站貼出日常生活點滴，也曾提過希望生第二胎。今日（4月4日）發文表示自己早前剛發現懷孕就自然流產，這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，不少網民紛紛留言「Take care」。Coffee亦向大家表示「其實只是好好休息沒更新，報告一下我沒事」。

林芊妤（Coffee）今日（4月4日）發文表示：「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕就自然流產了，之前一直有很多女生跟我分享，這次也真的明白了。」亦表示：「感覺有點像玩過山車，因為有期待所以會失落，在家裏靜休了兩天，主要是真的痛而且有點累。」

Coffee 打長文向網民分享得悉自己流產後的感受。（ig：coffee89921）

對於自然流產，Coffee表示：「其實我想說的是，生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，但我們能控制用什麼心態去消化，也不必裝作沒事。快樂不快樂都釋放出來，這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好，俗語有話上天自有安排，這時更應該留意身邊的快樂事。」而Coffee亦貼出囝囝安慰自己的片段，指「感覺元氣都回來了，是時候要陪兒子去玩玩!!好好享受剩下的復活節假期～下次繼續努力吧」

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