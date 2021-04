免費入場BB展│多款$1名牌限定用品　直擊九展十大媽媽必搶筍貨

撰文: 許珞珩 最後更新日期: 2021-04-08 20:10

NotTooBig優質母嬰用品展將於2021年即日(8日)至4月11日假九龍灣國際展貿中心舉行。全場有超過100個展位,親子界人氣品牌Mothercare及其他參展商也推出其25款必搶限定$1產品,場內亦設大量一折起減價貨,包括孕婦護理用品、初生嬰兒服飾、食品及用品、育兒教材、幼兒傢俱、嬰童手推車以及汽車安全座椅,是爸爸媽媽掃貨好機會。 攝影:龔嘉盛

NotTooBig 與Mr. Men Little Miss 聯乘打造全港第一個以 Mr. Men Little Miss 為主題的母嬰用品展,場內除了有不少以 Mr. Men Little Miss 的打卡位,更有 1.5 米 Mr. Men Little Miss figure及人偶定時出來與大家合照。

除掃貨之外,會場舞台更設有湊 B 實習班、坐月 100 日 必學需知 & 中西合壁產前產後講營養講座,一連4日展覽更會舉行而極受家長及小朋友歡迎的BB 爬行大賽、BB 推車仔大賽及BB勁舞大賽。

點圖即睇現場直擊十大抵買筍貨推介:

NotTooBig優質母嬰用品展 舉行日期及時間: 2021年4月8 – 10日 中午12:00時 – 晚上8:00時| 2021年4月11日 上午11:00時 – 下午6:00時 地點:九龍灣國際展貿中心3樓匯星 門票資訊:免費入場

點圖即睇現場直擊其他優惠:

同場加映:沙田千色家品店C生活開幕 媽媽必掃$12家居小物小朋友返學用品

按圖即睇記者精選6大媽媽必買精品及福袋:

