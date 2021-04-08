免費入場BB展│多款$1名牌限定用品　直擊九展十大媽媽必搶筍貨

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NotTooBig優質母嬰用品展將於2021年即日(8日)至4月11日假九龍灣國際展貿中心舉行。全場有超過100個展位，親子界人氣品牌Mothercare及其他參展商也推出其25款必搶限定$1產品，場內亦設大量一折起減價貨，包括孕婦護理用品、初生嬰兒服飾、食品及用品、育兒教材、幼兒傢俱、嬰童手推車以及汽車安全座椅，是爸爸媽媽掃貨好機會。

攝影：龔嘉盛

NotTooBig 與Mr. Men Little Miss 聯乘打造全港第一個以 Mr. Men Little Miss 為主題的母嬰用品展，場內除了有不少以 Mr. Men Little Miss 的打卡位，更有 1.5 米 Mr. Men Little Miss figure及人偶定時出來與大家合照。

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除掃貨之外，會場舞台更設有湊 B 實習班、坐月 100 日 必學需知 & 中西合壁產前產後講營養講座，一連4日展覽更會舉行而極受家長及小朋友歡迎的BB 爬行大賽、BB 推車仔大賽及BB勁舞大賽。

點圖即睇現場直擊十大抵買筍貨推介:

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NotTooBig優質母嬰用品展

舉行日期及時間:

2021年4月8 – 10日 中午12:00時 – 晚上8:00時|

2021年4月11日 上午11:00時 – 下午6:00時

地點:九龍灣國際展貿中心3樓匯星

門票資訊:免費入場

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同場加映:沙田千色家品店C生活開幕　媽媽必掃$12家居小物小朋友返學用品

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