疫情下通德學校師生戴口罩進行統整課程　老師：事先評估學生體能

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-09 07:59

在新冠肺炎剛爆發期間，家長們都提心吊膽，小朋友的戶外活動、補習也可免則免，但對於年幼的小朋友來說，這兩年是發展的黃金時期，失去戶外活動的機會影響可以很深遠。有學校不惜排除萬難，在恢復面授期間帶學生行山進行統整活動，這種戶外活需動用大量人力資源，更要負上巨大的風險，若不是為學生好是絕對不會自討苦吃。

疫情下大膽舉辦戶外活動

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通德學校是位於錦田的一所村校，校舍空間不大，每級亦只有一班，人數少加上校舍環繞大自然成為了一個獨特的優勢，不但師生關係親密，學校亦不時把課堂移師至校舍附近的文化古蹟，不過一切都在疫情後大受影響。

在3月19日，教育局容許不超過三分一同學回校面授，通德學校安排了二年級同學回校，並安排了旅遊巴前往河背村，再一眾師生行上河背水塘進行統整活動。為了確保同學安全，連同校長在內，合共有八位導師帶領約20多位同學。活動期間，只要在安全範圍內，校方都給予小朋友探索的自由，例如去水塘邊觀察生態、嘗試攀上大石等。

黃偉立校長指：「戶外活動對小朋友發展十分重要，而因疫情關係，老師因應小朋友能力挑選了這條相對易行的路線，畢竟過程中師生都要戴上口罩。而在出發前亦已發出通告獲得所有家長同意。」

過程中除了校方安排的學科活動外，最重要是訓練到小朋友各種軟技能，其中有女同學因去水塘邊踩入泥淖，純白的運動鞋顯得事態格外嚴重，當下女同學最擔心的是回家後遭媽媽責備。在一旁的校長和老師都安慰她，並指出其實只是很小事，媽媽會理解，校長更提議一起找方法解決，最終在休息時用濕紙巾清潔，這種突如其來的事情，也是小朋友成長不可或缺的小插曲。

事前準備要做足 評估小朋友能力

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羅鍵熹老師是通德學校森林課程導師亦是是次行山活動的統籌導師之一，他指通德學校的情況比較特別，因為疫情前學校已不時舉行戶外活動，因此對同學的體能是十分了解，在選擇路線上也有把握所有同學都能應付。在出發前，因為始終是統整活動，需要設計不同任務並融入各科知識在當中，最終決定把小朋友早前學懂的指南針技巧和自製的風向儀實地操作。

而除了學科知識外，羅老師認為更重要的是訓練到小朋友關懷別人的精神：「出發前教識小朋友嘅行山禮儀佢地都會做到，師生會一齊向路過嘅其他山友打招呼。同學有啲行得快，佢地要等埋其他行得慢嘅同學或者幫佢地打氣，鼓勵身邊同學，這些精神才是是次活動的最大得著。」

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