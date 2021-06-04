網球手｜媽媽是高危！常炒菜拎重物易出事　紓緩強化靠一個水樽？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-04 18:00

很多人以為「網球手」是常常打網球才招致的痛症，這個誤解實在大錯特錯！「網球手」正名是「肱骨外上髁炎」，患者手腕、手肘以至前臀都會疼痛無力，影響活動能力，網球手的成因是由慢性勞損引起，高危一族居然是家庭主婦？

經常做家務會招致網球手？(《逃避雖可恥但是有用》劇照)

媽媽湊仔做家務易患網球手

網球手的主因是長期過度使用手腕和前臂，引致慢性勞損痛症，媽媽們每天做家務，重複扭毛巾地拖和衣物、拿鑊炒菜等扭轉的動作都很容易受傷，還有日常購物，幫小朋友拿書包樂器的時候，若重量大於自己肌肉能承受的負荷，便會令手部和肩部勞損，形成網球手。

即睇網球手的症狀與成因

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三個階段止痛、拉筋、重建肌肉

輕度網球手患者手腕、手肘以至前臀都會偶然感到疼痛，嚴重患者的活動能力便會退化，發炎軟組織或會擠壓到附近的神經線，導致周邊肌肉萎縮，必須盡快求醫。

平日除了注重良好姿態，避免長時間重複同一動作，多做拉筋和伸展外，患上輕微網球手的人也可按以下三個階段進行按摩和運動：痛症嚴重時為第一階段，患者每天來回按摩或按壓手肘至手腕，促進血液循環和紓痛；第二階段則增加手腕幅度和拉鬆肌肉；最後若痛感慢慢減輕後，患者便可提放重物如水樽、啞鈴等鍛鍊前臂力量，減少再度受傷的機會。

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編輯推介：手腕按摩器

網球手並非一朝一夕可斷尾的慢性痛症，所謂「預防勝於治療」，平日做完家事、或者長期對電腦工作後，手腕都可能會隱隱作痛，不妨用Mediness 氣壓腕部按摩器按壓腕部肌肉，三步氣壓按摩功能加上40度加熱功能可全面放鬆肌肉，消除疲勞感。

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