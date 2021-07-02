子女身高有數得計?生得矮同早戒奶有關？醫生拆解6大影響身高原因

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-02 12:32

小朋友的身高是很多家長關心的事項，擔心他們長得太矮小、太「細粒」。兒科醫生表示，小朋友是否長得過矮其實「有數得計」。而小朋友身高絕大部分取決於父母的基因，後天的運動和飲食又能否改變他們的身高呢？

小朋友的身高也是父母關注的事情之一。兒科專科張璧濤醫生表示，影響身高的最大原因是父母的身高基因。此外性別、種族、居住地理、營養、身體長期健康狀態、青春期發育啓動年齡等都能間接影身高進展和最終成年身高（終身高）。醫學上可依父母身高分別推算出其男孩或女孩各自的終身高範圍，男比女平均高13厘米，而每性別範圍內最高跟最矮終身高可相差15厘米。

若然父母覺得兒女身高比其他孩子矮小，也可由於疾病緣故，令他們未能充份發揮身高潛質。最常提示父母是身高不及同年孩童的參照，但亦可是生長曲線異常。

若果小朋友長期追不上正常的兒童生長線，或許與以下的原因有關：

1.營養不良，一般會先出現體重偏低，再影響身高，形成頭大身細的表象。但非常嚴重的話亦可影響腦部發展，頭圍也變小。

2.慢性炎症，身體發炎的因子有機會影響成長，阻礙身體發育。

3.長期疾病，影響身體的消化和吸收，亦可令代謝失衡、營養消耗過度。

4.內分泌失調，例如缺少甲狀腺素或生長激素，即使身體有充足營養卻不懂用作生長之用。

5.基因變異，例如缺少一條或部分X染色體(特納綜合徵)或其他主導身高的基因，影響生長協調，致令病人變矮小。也有代謝系統基因問題，令骨骼發育不良，肢短甚至脊椎後凸，影響身高。

張醫生提醒，小朋友如因疾病而長得矮小，一般會伴隨其他徵狀，例如尿頻、腹痛、肚瀉、體重偏低等。但單矮小也可是隱性疾病或保健系統出現問題的徵兆。他還强調，要留意幾歲後的小朋友可忽然生長變慢，偏離以往生長線，若孩子本來比較高，其身高可以在這過渡期間表面正常，但也要細心評縱向生長增長才發現有問題。

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若經醫生診斷是缺乏生長激素或甲狀腺素如果經醫生診斷，引至致身高受影響，現時可以打生長激素針或吃甲狀腺素補充，正常刺激身體成長。

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