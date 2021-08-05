曱甴殺不清每天活得心慌慌？　一大法寶或比曱甴屋、殺蟲水更有效

編按：曱甴是不少人的天敵、剋星，最恐怖的不是害怕牠，而是在害怕時又要與牠為敵。不想溫馨的家變成每天也得提心吊膽的「戰地」，不妨看看《家居維修翻新50問》的節錄內容，學習剷除家中曱甴的方法。



曱甴殺極都有，死一隻還一雙點算？（按圖了解）

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問題：很多曱甴怎麼辦？有辦法全部滅除嗎？

噁心指數：😰😰😰😰😰

困難指數：🔧🔧

香港常見的曱甴品種分為美洲大蠊和德國小蠊。前者除非家庭環境骯髒，否則不會在家中大量繁殖；後者與衛生環境無關，很多時是外帶入屋的。（紅出社授權使用）

香港常見的曱甴品種分為美洲大蠊和德國小蠊。美洲大蠊是街頭曱甴，就是平日街上見到，拇指大小的；德國小蠊是家居曱甴，最大也不過2cm。除非家庭環境骯髒，否則美洲大蠊不會在家中大量繁殖。後者與衛生環境無關，很多時是外帶入屋的。牠們愛在家中築巢，繁殖速度也很快。要滅絕牠們，必須用低藥性、帶傳染性的藥餌，讓牠們帶到巢中，把牠們一網打盡。

不同滅曱甴方法的真正作用：

1. 殺蟲水

大部份人家中備有殺蟲水，看見曱甴時第一個能夠想到的方法通常是以殺蟲水對付，但殺蟲水只能殺滅單隻曱甴，成效不高，更有研究指出繁殖出來的下一代，會是抗藥性更強的超級蟑螂。

推薦指數：＊（滿分為5星）

2. 用曱甴磚／香茅磚

通常以天然材料及精油製作，不含化學驅蟲劑，放置於廚房、廁所等曱甴出沒的地方，其散發的氣味可以減少曱甴入屋及驅散曱甴，但卻不能對付已在屋內的曱甴。

推薦指數：＊＊（滿分為5星）

3. 用天然殺蟲噴霧

這類產品標榜成份天然，無色無味，對人類和寵物無毒害，用法是直接噴在曱甴經過的地方。當中有效成份為是硼酸酯，原理是透過此化合物令昆蟲不能進食以致脫水而死，部份天然殺蟲噴霧亦含精油成份。

推薦指數：＊＊＊（滿分為5星）

4. 用曱甴屋

曱甴屋的原理是利用以食物或費洛蒙去吸引曱甴走進，而屋內的黏膠板會將曱甴黏著，難以逃走，最終死亡。曱甴屋擺放地點固定，例如是廚櫃，故只能對付限定範圍內的曱甴，僅適用於蟑螂較少的地方。

推薦指數：＊＊＊（滿分為5星）

正確的方法及使用手法：

市面上有一款對付曱甴的產品，名為「凝膠餌劑」，曱甴會被帶有甜味的餌劑吸引，而主動進食，更會將「食物」帶回家，分給其他曱甴，造成連鎖殺死曱甴的效果。（紅出社授權使用）

市面上有一款對付曱甴的產品，名為「凝膠餌劑」，曱甴會被帶有甜味的餌劑吸引，而主動進食，更會將「食物」帶回家，分給其他曱甴，造成連鎖殺死曱甴的效果。用法是以紅豆般大小劑量施打於陰暗縫隙、牆角或抽屜等曱甴較常出沒處，少量多放。此方法衛生安全，使用亦十分方便快捷，範圍較大，比起以上其他方式更為有效。

施藥的地點（由施藥量多至少排列）

廚房 → 飯廳→ 浴室→ 客廳→臥室



1. 手持針筒兩端，將蓋子向外扳，折彎即可順勢拔出

2. 將凝膠以點的方式施用於陰暗的角落或縫隙等曱甴出沒之處

使用方法Step 1：手持針筒兩端，將蓋子向外扳，折彎即可順勢拔出（紅出社授權使用）

使用方法Step 2：將凝膠以點的方式施用於陰暗的角落或縫隙等曱甴出沒之處（紅出社授權使用）

問問裝修佬：

1. 驅趕曱甴後，曱甴去了哪裏？



答：其實驅趕曱甴只是一個「眼不見為乾淨」的方法，曱甴只是在另一角縮埋，根本不會死，就像與曱甴玩捉迷藏。

2. 為甚麼會越殺越多曱甴？



答：有些方法只能對付小範圍的曱甴或不能解決根本問題，而曱甴的繁殖速度極高，故有機會越來越多曱甴。

3. 曱甴最喜歡窩藏在哪裏？



答：曱甴最喜歡潮濕、溫暖、陰暗的地方，但德國小蠊不像美洲大蠊那樣喜歡污糟躐蹋。但正因如此，德國小蠊更容易找到合適自己的地區棲身！雪櫃、鞋櫃、廚櫃、水渠及嬰兒高椅是五大曱甴棲身點。

4. 若曱甴問題太嚴重怎麼辦？



答：如果不能靠DIY方式解決，就要尋求滅蟲公司的協助了，以免問題繼續惡化。選擇滅蟲公司時可留意有否提供保養服務及公司是否擁有專業知識，能分析問題成因，從根源解決問題。

專業指導：盛世家居服務公司負責人 楊明霖先生

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（紅出版集團授權使用）

書名：《家居維修翻新50問》

作者：

陳以璇，裝修佬編輯，進入自立生活後，邂逅了電批、油壓鑽、玻璃膠、水喉膠布、拎通等摯友，熱衷於用一雙手改善及美化家居；

鄧世民，裝修學院校長，2014年創立裝修中伏大全（裝修學院）Facebook專頁，追蹤人數超過7萬人；

裝修佬，IT初創公司，香港網流量第一裝修服務平台，業務包括裝修配對、裝修MALL、裝修學院、裝修電視等



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