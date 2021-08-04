中秋節｜親子DIY月餅工作坊　親手整LINE FRIENDS、太空主題月餅

還有一個多月就到中秋節，各大品牌開始推廣月餅禮盒。中秋節想送禮送得有心思，不妨參加月餅工作坊，親手製作月餅送給家人朋友！



奇華工作坊

奇華工作坊每年中秋都會舉辦月餅工作坊，今年將會推出LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅工作坊中秋限定課堂及字母造型迷你傳統月餅限定課堂，其中奶皇月餅工作坊更加設有親子班，讓小朋友可以和爸爸媽媽親手製作LINE FRIENDS奶皇月餅！

按圖即睇奇華月餅工作坊詳情：

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Harry’s Kitchen 哈里小屋

創意互動式烘焙教室「Harry’s Kitchen 哈里小屋」將首度聯乘國際知名品牌「Build-A-Bear 金泰迪工作室」，以「中秋童里遊太空」主題推廣，結合月餅烘焙及手造毛公仔的樂趣，讓大家為中秋聚會親手炮製應節月餅，同時親自創造玉兔造型毛公仔，小朋友必玩！

按圖即睇Harry’s Kitchen 哈里小屋「中秋童里遊太空」主題推廣詳情：

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YS x PLAY煮食教室

設於青年廣場12樓的多元創意空間PLAY今個夏日與青年廣場聯乘推出多個新穎的煮食教室，其中中秋期間推出卡通日式桃山月餅課堂。即使兩手空空走入店內，在資深導師的幫助下，就算是新手也能造出似乎工序繁多的傳統點心，十歲以上即可報名參加。由即日起至8月25日期間報名更可享「二人同行8折」優惠。

按圖即睇YS x PLAY煮食教室卡通日式桃山月餅課堂詳情：

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01生活日誌｜今期流行話題、熱門活動推介，即睇！

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