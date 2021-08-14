東啟德公園由小朋友參與設計 打造富挑戰性又好玩的遊樂場

新落成的黃大仙區東啟德公園於周三（11日）開放，公園內的遊樂空間「彩虹樂園」更是由智樂（Playright）負責概念構思、設計策劃、設計檢視、安全審核、安全檢查及認證和社區參與策略，更邀請到一批來自公園附近嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計，最終將這個夢想遊樂場轉化成實體，為孩子打造一個有挑戰性又好玩的遊樂場。

（圖片由Playright提供）



按圖即睇東啟德公園的設施：

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東啟德公園佔地約7百平方米，而智樂獲公園項目的建設單位房屋署委託為遊樂環境和健體空間的顧問，負責概念構思、設計策劃、設計檢視、安全審核、安全檢查及認證和社區參與策略。其中的社區參與環節，聯繫了社區的各個持份者，包括區議員、議員助理、居民代表，當中更有用家、嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計。

整個公園沒有一座座組合式遊樂設施，改以遊樂體驗作整體規劃，場地分為四個區域：森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地。

智樂發言人指，彩虹的概念，就是來自小朋友的七色遊樂夢想，更與小街坊天天來回往返的區內主要道路「彩虹道」遙遙呼應。「遊樂設施中的人力滾輪（倉鼠圈），得以罕有登場，必須歸功於小學生們明確表態，小朋友朝思夜盼很想很想玩倉鼠圈的夢想，終於成真！」

人力滾輪是在早前有小朋友出席的社區參與環節中，獲高票當選的頭號設施。另一項設施旋轉吊椅的設計同樣特別，玩的是旋轉和搖擺，玩的時候，只要坐穩和捉緊，便可享受公轉和自轉的刺激感；想將難度升級，可在熟習後試試企立。

「彩虹樂園」內設有三款彈床，圓形的專為幼童而設，而七彩的方形和長形彈床更並排而設，吸引小朋友穿梭往返，來回彈跳。毗鄰的山丘裝置，可玩攀爬、瀡滑梯和穿越隧道，貼地的隱閉設計，最適合玩捉迷藏！園內亦有專為幼兒提供的設施，造型可愛的小刺蝟可供2歲以上的幼兒攀爬。

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：