子女暑假百無聊賴　臨床心理學家教4個規劃　提升孩子積極性

暑假已經放了一半，但在疫情的不穩定情況下，家長未能像往年一樣，為小朋友安排太多的活動，留在家的時間多了，家長或許會擔心孩子在暑假太放鬆，到了開學時需要花長時間才能「收心」，臨床心理學博士劉可欣為家長提供4個建議，令孩子可以過一個充實的暑假。



家長要妥善地為子女安排悠長的暑假活動，希望在玩與學中取平衡，小朋友玩得開心又學得充實便最理想，但往往事與願違，特別對在職家長來說，小朋友沒有父母在家，可能會經常拿著手機、電腦，躺在梳化看電視，百無聊賴。

按圖臨床心理學家劉可欣博士給家長4個建議：

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由於在過去兩年的時間，無論大人或小朋友都大多留在室內，戶外進行活動的時間大大減少，所以劉博士建議家長在暑假期間，可安排一些大肌肉運動給孩子，讓他們在過程中提升協調及加強體能。

她說：「培養孩子的閱讀興趣不是一朝一夕的事，故家長於暑假。間可於晚飯後安排親子閱讀時間，適合及適量的暑期活動是十分重要的，家長於選擇活動或課程時，都需要考慮是否適合孩子的能力，除了是學習上的能力外，體力上的能力也不可以忽視。」

臨床心理學家劉可欣博士(圖片由受訪者提供)

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