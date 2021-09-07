唔扔垃圾、幫仔女著錯鞋　崩潰老婆圍爐呻老公冇手尾做事俹簁

「我結婚前覺得幫佢執係愛，而家見到火都嚟！」有媽媽在網上群組「我老公好俹簁（乸西）導致老婆崩潰關注組」呻老公平日冇手尾，垃圾四處放就是不放進垃圾桶，結果獲到其他太太們的共鳴。此群組目前有1.4萬人成員，不時分享老公為孩子穿錯衣服、寫錯功課的日常事，和其他崩潰的老婆們一同圍爐。註冊心理學家認為，老公和老婆對生活的專注度不一樣，如果想家庭和諧，緊記有3件事不能做！



繼「我老婆嫁左（咗）比（畀）Mirror導致婚姻破裂關注組」在網絡爆紅之後，有媽媽在社交平台開設「我老公好俹簁（乸西）導致老婆崩潰關注組」，吸引了1.4萬名成員加入，紛紛分享丈夫育兒和平日的「俹簁」事跡。

有媽媽指，丈夫為兒子穿鞋，雖然2對鞋子都是黑色，但一對是露趾涼鞋、另一對是包趾鞋，但老公似乎沒有察覺，她只好指是自己錯，買了2對同色的鞋子。另有媽媽又分享丈夫大意為兒子穿著上下顛倒了的外套，兒子更把拉鍊扯爆了，但老公仍沒有發現。

其他令老婆崩潰的事還有把髒襪子和髒褲子隨處亂放、飲完的空罐子隨手放、洗碗洗不乾淨等等，當老婆想叫丈夫處理好時，反而被責怪她要求高、說得不夠清楚，言語間很多「我點知」、「我以為」、「使唔使咁小氣」，讓老婆的情緒火上加油，極度崩潰。

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專家：男女對生活的專注度和要求不一

註冊心理學家程衞強指，女士一般對生活小事都較為專注和仔細，當男女雙方的專注和標準都不一樣時，太太們就覺得「點解你咁俹簁」。而相處的挑戰不只是老公帶給老婆，「可能老婆覺得老公俹簁，老公又覺得老婆咁高要求」。

他認為，其實大人都不時會著錯衫、鴛鴦襪或者帶漏物件，但發生在孩子身上時，可能媽媽就會有較大的反應。夫妻之間想要盡量避免因生活瑣事而產生磨擦、影響感情的話，切記有3件事情不能做！

1. 忌人身攻勢

在討論事情或在衝突之中，避免言語攻擊對方，如：「你咁懶㗎！」、「你成日都係咁㗎」、「乜你咁蠢㗎」，要集中在事情之上。

2. 忌翻舊帳

爭吵時，避免重翻舊帳，如：「你次次都係咁，上次點點點，我忍咗好耐喇」，這些說話會加劇衝突。

3. 忌一廂情願

夫妻之間宜盡早為育兒和家務等事宜談好分工，利用每人的長處和專長去分配工作，忌一廂情願認為自己在外工作後回家就不用做事，甚至認為「我肯幫手已係皇恩浩蕩」，這種心態必然會令家庭的磨擦增加。

他明白有了小朋友之後，夫妻之間的磨擦會增加，相處之道不外乎溝通，多點了解對方的想法和心情，盡量取個平衡和中間點。如果在衝突之中，情緒激動時可以先離開現場，洗洗臉、休息一下，冷靜自己，把事情先放低，待適合時再和對方針對事情去討論，或尋求專業人士協助也是解決的方法之一。

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