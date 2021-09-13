學校辦中秋節親子燈籠比賽　父母網上曬作品：小朋友畀意見我去整

一年容易又中秋，很多幼稚園或小學都會舉辦親子燈籠比賽應節，鼓勵家長與孩子一起自製燈籠。今年家長們在網上分享自家製的成果，有家長坦言：「小朋友手指指畀意見，畫咗幾筆，其餘都係我整！」亦有父母趁機製作仔女喜歡的卡通人物或動物，希望取悅小朋友。當然，也有家長務求又快又正地完成，採用環保物料製作成品。



學校舉辦的中秋節燈籠比賽相信是一眾家長的回憶，雖然這些比賽都是父母參與的多，小朋友動手的少，但也不失是一段有趣的親子時間。

有家長對待賽事十分認真，製作了一枚月亮「交功課」，引得不少家長想「偷師」，紛紛提問如何製作。該名家長回答，僅用了紙巾就完成了如此漂亮的月亮，但是沒有分享製作的方法，真令人很想知道背後的做法呢！

（網上圖片）

環保物料製作

有家長則主張環保，利用家中的剩餘物資進行創作。雖然外表不算十分吸引，但心思十足！

👇🏻👇🏻👇🏻今年去邊賞月最好呢？即睇：中秋節｜全港16個賞月地點推薦 中秋節前後均有機會看到滿月👇🏻👇🏻👇🏻

動物、卡通造型

以小朋友喜愛的動物或者卡通造型製作是最多家長採用的方針，但難度也是最高、花的時間相信也是最多！這些作品都顯示出家長們對小朋友滿滿的心意啊！

+ 7

🔼🔼🔼🔼中秋節大人小朋友唔少得買個燈籠應節，呢個街市更會逼滿人👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻中秋節｜元朗大橋街市燈籠街必買手製燈籠 6款熱門需網上訂購👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

+ 5

+ 34