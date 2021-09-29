日本雜誌實測33款洗衣產品去污功效　有一款獲評A級香港有售

市面上洗衣用品五花八門，媽媽選購時也不知如何入手，除了洗衣粉，近年還興起洗衣液及洗衣球，不過哪一款去污效果最好？日本雜誌《LDK》早前利用6種污漬測試33款日本最常見的洗衣粉、洗衣液及洗衣球哪種表現最好，當中不少香港都有售！



按圖即睇33款洗衣粉、洗衣液及洗衣球的評級、去污力及除臭力評分：

洗衣粉

KAO 日本花王潔霸高滲透酵素洗衣粉

KAO 日本花王潔霸高滲透酵素洗衣粉（資料圖片）

評級：A

去污力：4.5分

CP值：5分（303円/900g）

除臭力：4分

短評：去污力強，可去除任何頑垢，特別是咖哩及泥土，洗得非常乾淨。

KAO日本花王酵素香水濃縮洗衣粉

KAO日本花王酵素香水濃縮洗衣粉（資料圖片）

評級：A

去污力：4分

CP值：5分（286円/850g）

除臭力：4分

短評：去汙無汙漬殘留，能對抗有顏色的污垢如咖哩、肉醬等，洗完的衣服含濃郁的花香味。

【香港有售】KAO日本花王酵素洗衣粉高活性去污潔霸

KAO日本花王酵素洗衣粉高活性去污潔霸（資料圖片）

評級：B

去污力：3.5分

CP值：5分（303円/1kg）（HAHAYA大本瀛 價錢$34.20／900g）

除臭力：3分

短評：CP值僅次於日本百元商店(如DAISO、Can★Do等)的產品，咖哩、粉底液的去污力強，但對泥土的污跡相對較差。除臭力一般，洗完仍有味道，而且乾後再弄濕會有「霉」味。

【香港有售】KAO日本花王強力消臭除菌洗衣粉

KAO日本花王強力消臭除菌洗衣粉（資料圖片）

評級：B

去污力：3.5分

CP值：4.5分（428円/900g）(HKTVmall 價錢 $38/800g）

除臭力：3.5分

短評：針對除臭而研發的洗衣粉，有效去除汗臭、體臭、尿臭，防止黃色污漬殘留，因此也能去除蛋液的污痕，但無法洗掉油性污漬，如粉底液。

【香港有售】KAO日本花王New Beads鈴蘭花香洗衣粉

KAO日本花王New Beads鈴蘭花香洗衣粉（資料圖片）

評級：A

去污力：3分

CP值：5分（235円/850g）(HKTVmall 價錢 $21.5/800g）

除臭力：5分

短評：能完整清洗掉霉味與汗味，因產品聲稱添加漂白除臭配方，因此自然曬乾也不怕有味道。在除污力方面，除了泥土之外，其他5種效果都不錯。

【香港有售】LION日本獅王TOP Platinum Clear洗衣粉

LION日本獅王TOP Platinum Clear洗衣粉（資料圖片）

評級：B

去污力：4.5分

CP值：5分（233円/900g）（HAHAYA大本瀛 價錢$35.1/900g）

除臭力：2.5分

短評：內含一種分解蛋白質污染的酶製劑，針對肉醬、粉底液等具備出色的去污力，但是除臭力較弱，不能去除自然曬乾的「霉」味。

【香港有售】LION日本獅王室內晾乾TOP除菌EX洗衣粉

LION日本獅王室內晾乾TOP除菌EX洗衣粉（資料圖片）

評級：B

去污力：4分

CP值：5分（278円/900g）（HAHAYA大本瀛 價錢$29.7）

除臭力：3分

短評：對蛋白質的污染的抵抗是NO.1，對於油性的粉底液去污力也是NO.2，而除臭力一般，室內曬仍有自然曬乾的「霉」味。

【香港有售】P&G日本寶潔ARIEL七效合一洗衣粉

P&G日本寶潔ARIEL七效合一洗衣粉（資料圖片）

評級：B

去污力：4分

CP值：4.5分（278円/900g）(HKTVmall 價錢 $38/600g）

除臭力：3分

短評：去污力強，6種污漬都能清洗乾淨，另外配方有添加酵素系的漂白劑，顏色鮮明的衣服也可以放心洗。但是除臭力偏弱，同樣不能去除自然烘乾的「霉」味。

P&G日本寶潔Bold 白金花香清新洗衣粉

P&G日本寶潔Bold 白金花香清新洗衣粉（資料圖片）

評級：A

去污力：5分

CP值：4.5分（278円/900g）

除臭力：3分

短評：整體去污力是33款產品中排名NO.2，在咖哩與肉醬中去污力排名也是NO.2，是最能有效去除食物的污漬，而油性粉底液都可以洗乾淨。

MIYOSHI日本三好微風洗衣粉

MIYOSHI日本三好微風洗衣粉（資料圖片）

評級：A

去污力：5分

CP值：4分（820円/2.16kg）

除臭力：3.5分

短評：洗衣粉的主要成分為「純石鹼」，是生態洗衣粉不含螢光劑或漂白劑，成分天然，但去污力是33款產品之中排NO.1，特別是咖哩和泥土去污能力超強！缺點是，一包是2kg的包裝，非常重，在日本商店不易購得！

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洗衣液

KAO日本花王潔霸Super Clean抗菌特濃洗衣液

KAO日本花王潔霸Super Clean抗菌特濃洗衣液（資料圖片）

評級：A

去污力：3.5分

CP值：5分（336円/400g）

除臭力：5分

短評：配合了漂白成分，具備抗染色力且去污力都不錯，特別是咖啡漬，是33款產品之中排第NO.1！在除臭力也很強，洗完、自然曬乾都無霉味。

【香港有售】KAO日本花王 潔霸Ultra特濃洗衣液

KAO日本花王 潔霸Ultra特濃洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：2分

CP值：5分（336円/400g）(HKTVmall 價錢 $36/400g)

除臭力：4分

短評：專門為洗衣機快速模式設計，除臭力不錯，但去污力較差。

P&G日本寶潔Ariel Speed Plus洗衣液

P&G日本寶潔Ariel Speed Plus洗衣液（資料圖片）

評級：A

去污力：4分

CP值：4.5分（358円/360g）

除臭力：5分

短評：每次用量少，對泥土去污力強，擁有良好的潔淨效果，而且除臭力佳，自然曬乾不會有「霉」味產生。

【香港有售】P&G日本寶潔 ARIEL 3D超濃縮抗菌洗衣液

P&G日本寶潔 ARIEL 3D超濃縮抗菌洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：2.5分

CP值：5分（307円/900g）(HKTVmall 價錢 $44.9/900g）

除臭力：3.5分

短評：去污力較弱，特別是蛋液，但除臭效果比預期好。

【香港有售】KAO日本花王強力消臭除菌洗衣液

KAO日本花王強力消臭除菌洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：3.5分

CP值：3.5分（497円/900g）(HKTVmall 價錢$59/900g)

除臭力：3.5分

短評：效果跟同一產品的洗衣粉版本一樣，但價錢比較貴，建議選用洗衣粉。

P&G日本寶潔Ariel 50倍抗菌超濃縮洗衣液

P&G日本寶潔Ariel 50倍抗菌超濃縮洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：4分

CP值：4.5分（409円/1kg）

除臭力：3.5分

短評：洗衣液之中，去污力No.1，特別有效去除泥土！不過，除臭力一般，無法去除「霉」味。

【香港有售】KAO日本花王Fragrance New Beads花香洗衣液

KAO日本花王Fragrance New Beads花香洗衣液（資料圖片）

評級：C

去污力：2.5分

CP值：4.5分（307円/820g）（HAHAYA大本瀛 價錢$32.3/780g）

除臭力：3.5分

短評：有效去除咖啡及泥土跡，但去除咖哩是33款產品之中最弱的！建議買濃縮版，效果較好一點。

KAO日本花王New Beads Neo花香濃縮洗衣液

KAO日本花王New Beads Neo花香濃縮洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：3分

CP值：5分（303円/400g）

除臭力：4分

短評：比普通版有效去污，可去除泥土污跡，但咖哩未能去除到。香味跟普通版一樣，能去除汗味。

LION日本獅王TOP Clear洗衣液

LION日本獅王TOP Clear洗衣液（資料圖片）

評級：C

去污力：1.5分

CP值：5分（246円/900g）

除臭力：3分

短評：去污力較差，特別是咖啡漬，是33款產品中最差的。

LION日本獅王室內晾乾HYGIA濃縮抗菌洗衣液

LION日本獅王室內晾乾HYGIA濃縮抗菌洗衣液（資料圖片）

評級：D

去污力：3分

CP值：4.5分（398円/450g）

除臭力：1分

短評：洗完之後雖然仍有一股味道，不過產品主打除「霉」，去污力一般，蛋液洗不掉！

【香港有售】獅王TOP Super Nanox納米樂濃縮洗衣液

獅王TOP Super Nanox納米樂濃縮洗衣液（資料圖片）

評級：B

去污力：4分

CP值：4.5分（397円/450g）(HKTVmall 價錢$29/400g）

除臭力：3分

短評：濃縮洗衣液之中，去污力算是最強，所有污漬都洗到，特別是粉底液，是33款產品中排NO.1！不過，洗完多少留有「霉」味。

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【香港有售】LION日本獅王香氛柔軟濃縮洗衣液-清新洋甘菊

LION日本獅王香氛柔軟濃縮洗衣液-清新洋甘菊（資料圖片）

評級：B

去污力：3分

CP值：4.5分（348円/900g）(HKTVmall 價錢$60/900g）

除臭力：4.5分

短評：洗完的衣服柔順有香味，但潔淨力一般。

【香港有售】P&G日本寶潔Bold 白金花香清新洗衣液

P&G日本寶潔Bold 白金花香清新洗衣液（資料圖片）

評級：C

去污力：2.5分

CP值：4分（461円/850g）(HKTVmall 價錢$42/715g）

除臭力：3.5分

短評：去油漬的能力不強，咖哩和粉底液都洗不掉，洗完的衣服柔順有香味，但潔淨力一般。

P&G日本寶潔Ariel Sarasa無添加天然洗衣液

P&G日本寶潔Ariel Sarasa無添加天然洗衣液850g（資料圖片）

評級：C

去污力：2分

CP值：4.5分（348円/850g）

除臭力：3.5分

短評：沒有螢光劑及漂白劑，不能去除咖啡及咖哩的色素，但是香味舒適，多少殘留一點汗臭味。

LAVONS Luxury Relax洗衣液

LAVONS Luxury Relax洗衣液（資料圖片）

評級：C

去污力：2.5分

CP值：3.5分（537円/850g）

除臭力：4.5分

短評：洗衣液加入柔順劑，包裝比較高貴，賣點是「高級香水味」，但其實近似男性香水，喜不喜歡很主觀！乾了後，不會有的味道，但除了泥土污跡以外，其他污跡都洗不太掉！

MIYOSHI日本三好微風洗衣液

MIYOSHI日本三好微風洗衣液（資料圖片）

評級：D

去污力：1分

CP值：2.5分（615円/1.2L）

除臭力：5分

短評：洗衣粉版是No.1，但洗衣液去污力一般，除臭能力表現最好，因價錢不便宜，建議購買洗衣粉。

【香港有售】日本SARAYA「arau」洗濯用石鹼洗衣液

日本SARAYA「arau」洗濯用石鹼洗衣液（資料圖片）

評級：E

去污力：1.5分

CP值：1分（821円/1.2L）(HKTVmall 價錢$58/1.2L）

除臭力：4分

短評：去污力弱，連咖啡都洗不掉！唯一優點，是天然的香草味。

日本大創DAISO無添加液體洗衣液

日本大創DAISO無添加液體洗衣液（資料圖片）

評級：E

去污力：1.5分

CP值：1分（821円/1.2L）

除臭力：4分

短評：大創出品，在潔淨力及除臭力的表現都不錯，只是袋裝比較難使用。

洗衣球

【香港有售】P&G日本寶潔Ariel洗衣球

P&G日本寶潔Ariel洗衣球（資料圖片）

評級：C

去污力：4分

CP值：2.5分（410円/18粒）(HKTVmall 價錢$54.9/17粒）

除臭力：3.5分

短評：去油性非常強，特別是肉醬，可以洗到雪白，因自然曬乾的霉味加上濃郁的香味，味道有點怪。

【香港有售】P&G日本寶潔Ariel室內晾乾洗衣球

P&G日本寶潔Ariel室內晾乾洗衣球（資料圖片）

評級：C

去污力：4分

CP值：2.5分（410円/18粒）(HKTVmall 價錢$54.9/17粒）

除臭力：3.5分

短評：去污力比藍色包裝的好，但衣服自然曬乾加上濃郁味道，味道有點怪！

【香港有售】P&G日本寶潔Bold洗衣球-桂花清香

P&G日本寶潔Bold洗衣球-桂花清香（資料圖片）

評級：B

去污力：4.5分

CP值：2.5分（410円/18粒）（HAHAYA大本瀛 價錢$72/46粒）

除臭力：4.5分

短評：33款產品之中，去污力排NO.3，同時，在洗衣果凍球中表現最好，特別是肉醬，可以洗到變白色。本身香味過分濃烈，但自然乾之後沒有「霉」味。

【香港有售】P&G日本寶潔Bold洗衣果凍球-療癒花朵

P&G日本寶潔Bold洗衣果凍球-療癒花朵（資料圖片）

評級：C

去污力：3.5分

CP值：2.5分（410円/18粒）（HAHAYA大本瀛 價錢$72/46粒）

除臭力：4.5分

短評：味道與藍色包裝(第32品項)不同，但洗完之後，香味卻一樣！在去污力方面，卻比藍色包裝差。

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