尖沙咀民間LEGO博物館　買玩具仲可以睇埋三級歷史戰前建築

女兒在朋友家看過《魔龍王國》（Raya and The Last Dragon）後對故事念念不忘，原來這套戲超越係迪士尼式王子公主式愛情冒險之旅，重點是關於國家與國家團結起來完成任務。在網上查找有這套戲的LEGO拼砌套裝，於是便趁打風前夕找找。才發覺這些以較「偏門」的主題/故事拼砌套裝在專門店不易買，於是我便在網上尋找。

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無意中發現一座位於尖沙咀彌敦道戰前建築，現為評級為三級歷史建築，其中兩層是LEGO 天堂，可以稱得上「民間LEGO 博物館」 。到達那裏，簡直進入大觀園一樣，大開眼界！LEGO 款式分門別類，應有盡有，新款的、你講得出的、「偏門」的、絕版的，由書籍、拼砌套裝、分顏色分大小的散件brick、人仔、配件，應有盡有。店主說他們只賣LEGO! 今日真的見識度香港有人對「玩具」發燒，堅持努力做，把拼砌精神發揚光大。

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當然不負女兒所托，我在店內找到《魔龍王國》套裝，女兒亦在颱風假完成。下次帶女兒一起再訪，她肯定樂而忘返。

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