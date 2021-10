尖沙咀民間LEGO博物館　買玩具仲可以睇埋三級歷史戰前建築

女兒在朋友家看過《魔龍王國》(Raya and The Last Dragon)後對故事念念不忘,原來這套戲超越係迪士尼式王子公主式愛情冒險之旅,重點是關於國家與國家團結起來完成任務。在網上查找有這套戲的LEGO拼砌套裝,於是便趁打風前夕找找。才發覺這些以較「偏門」的主題/故事拼砌套裝在專門店不易買,於是我便在網上尋找。

【相片由作者提供】



無意中發現一座位於尖沙咀彌敦道戰前建築,現為評級為三級歷史建築,其中兩層是LEGO 天堂,可以稱得上「民間LEGO 博物館」 。到達那裏,簡直進入大觀園一樣,大開眼界!LEGO 款式分門別類,應有盡有,新款的、你講得出的、「偏門」的、絕版的,由書籍、拼砌套裝、分顏色分大小的散件brick、人仔、配件,應有盡有。店主說他們只賣LEGO! 今日真的見識度香港有人對「玩具」發燒,堅持努力做,把拼砌精神發揚光大。

當然不負女兒所托,我在店內找到《魔龍王國》套裝,女兒亦在颱風假完成。下次帶女兒一起再訪,她肯定樂而忘返。

