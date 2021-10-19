家居意外｜藍田穿尿片男童爬出窗花險墮樓　家人發現及時拉入屋

藍田興田邨險發生男童墮樓事故！今日（19日）下午網絡流傳片段，一名3歲男童意外爬出窗花，於晾衫架上「吊吊揈」，險象環生，幸屋內家人及時發現，把男童拉入屋。警方晚上回覆表示，接報到場後向36歲王姓母親作口頭警告，暫無人被捕。男童獲救後送往聯合醫院治理，並無大礙。



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從片段可見，一名穿着尿片的男童從興田邨恩田樓4樓的居所，穿過窗花爬出窗外，於晾衫架外「半天吊」。屋內一名女子及時發現，一手隔着窗花，牢牢抓住男童手臂，慢慢拉回屋內，期間圍觀街坊不時緊張驚呼，整條影片約1分鐘，相當驚險。

🔼🔼🔼🔼早前亦有類似事件，幸目擊者及時通知保安拍門👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻3歲小孩俯身出窗外取玩具險象環生 目擊鄰居電管理處外傭始現身👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

據悉，警方下午4時許接獲多次報案，派員到場了解，無人被捕，現正調查事件。男童獲救後送往聯合醫院，身體有輕微紅腫，並無大礙。

不少網友指家人疑疏忽照顧，同時亦指出這款窗花存在較大的空隙，以嬰兒細小的身軀很易可穿過，建議應裝上較密及直條的窗花，避免意外發生。

🔼🔼🔼🔼家居意外時有發生，家長要時刻提高警覺，更要學幾招急救方法👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻幼兒常見鯁喉意外 食安中心盤點6類高危食物 必學急救方法👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

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按圖即睇幼兒在家容易誤食的物品：