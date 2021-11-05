童裝減價｜日本直送西松屋童裝開倉低至2折　買5件以上額外9折

天文台宣佈周日（7日）起會有一道冷鋒橫過華南沿岸，本地氣溫由最高攝氏29度，急降10度，市區翌日低見19度，新界會再低2、3度，更料有幾陣雨，

家長又時候出動為小朋友換季。荃灣千色Citistore由即日起至15日進行「西松屋」pop up，大量秋冬服飾貨品 低至$30；2樓兒童服裝部同時亦進行清貨大減價，由初生至150碼中童衫褲衣襪均有減價，而必掃厚褸由$599更減至$149，媽媽們要趁放假出動掃貨。

攝影：許珞珩



如果可以去日本，「西松屋」絕對是港媽必入行程，皆因其平價高質童裝既是自用亦是送禮佳品。今次日本西松屋直接授權零售商將於荃灣千色Citistore開倉，全場衫仔褲仔大部份均一價$50一件，買夠5-9件更享有9折(平均$45一件，買夠10件或以下8折(平均$40一件)，所有產品均由日本進口。

按圖即睇「西松屋」pop up精選童裝:

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2樓童裝清貨大減價

同場2樓嬰兒及兒童服飾亦舉行清貨大減價，貨品手快有手慢無，其中最吸引必數厚褸，由原價$599更減至$149，低至2折。

按圖即睇千色Citistore清貨大減價精選童裝：

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蠟筆小新專區

同場加映荃灣千色Citistore地下由即日起至25日舉行 CTBeatZ「蠟筆小新專區」，由此小新無憂無慮的形象，為不少人的童年時光增添不少樂趣。大量Crayon Shinchan蠟筆小新商品超萌登場OnCitinet，化身成床品、衛衣及家居服等，不同款式圖案，絕對能融化粉絲們的心。

按圖精選商品:

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千色百貨

地址:香港新界荃灣地段 301號荃灣千色匯 II

營業時間:10:00am – 10:00pm