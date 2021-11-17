聖誕節｜一家人食自助餐慶祝佳節　4間酒店6歲以下兒童免費

臨近年尾又到聖誕節，不少酒店都相繼推出聖誕節自助餐優惠，其中有些酒店自助餐推出兒童免費優惠，部分6歲以下可以免費食！



香港君悅酒店

香港君悅酒店的今年聖誕推出特式盛宴，自晚餐包括海鮮凍盤、意式凍切頭盤、沙律吧、烤牛扒、熱食面檔、燒烤海鮮、蒸點心、自制雪糕及蛋糕等美食。最特別的就是0-5歲兒童免費，即6歲以下的小朋友可以免費食自助餐。

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香港君悅酒店

地址： 灣仔港灣道1號



維港凱悅尚萃酒店

維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳亦有兒童優惠，一名付費成人可攜帶兩名5歲或以下小童享用自助餐。自助餐包括海鮮美食亭的冰鎮海鮮、即切刺身、片皮鴨、燒味、港式麵檔、即煮意大利麵、慢煮黑安格斯牛扒、紐西蘭青口大鍋、戶外烤全隻乳豬等。

維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號



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香港尖沙咀凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店亦有推出聖誕自助餐，6歲以下的小朋友可以免費食自助餐。自助餐除一系列精選冰鎮海鮮，自助午餐時段提供燒火雞、慢燒原條頂級牛肋骨肉、鐵板和牛及鴨肝等多款美食。而自助晚餐的客人更可享現煮「悅新鮮」生猛龍蝦體驗，無限量享用天多利及白烚波士頓活龍蝦，其他美食亦包括藍蟹、海膽壽司、黃鰭吞拿魚、重慶烤魚及枝竹羊腩煲等。一系列應節甜點包括聖誕樹頭蛋糕、德國果子包、聖誕布甸配拔蘭地汁、美國合桃批、意大利果子包及聖誕免治批等。客人更可享多款受歡迎的咖啡廳招牌蛋糕卷及法式千層酥等。

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香港尖沙咀凱悅酒店

地址： 尖沙咀河內道18號



香港百樂酒店

香港百樂酒店於聖誕推出節慶自助餐，除了平安夜及聖誕節外，12月其他日子都是6歲以下小朋友免費，平安夜及聖誕節正日則是4歲以下小朋友免費。自助餐包括有燕窩鮑魚雞粒撻、香煎鴨肝、燕窩鮑魚龍蝦粥、牛肝菌杞子鮑魚烏雞湯、蟹腳海鮮拼盤、鮮茄羅勒鮑魚藍青口炒蝴蝶粉、即焗燕窩芝士蛋白撻和即製燕窩桃膠燉蛋白等，回味無窮。於12月16日起，自助午餐和自助晚餐更會增設多款應節佳餚，如聖誕慢煮果香火雞、菠蘿楓糖烤金門火腿、聖誕朱古力樹頭蛋糕、德國聖誕蛋糕和聖誕布甸等，讓您品嚐和感受濃厚的節日味道。惠顧自助晚餐，每位賓客可免費獲贈花膠鮑魚鍋一客；而惠顧12月24日至25日及31日的自助晚餐，每位賓客可免費獲贈金湯素翅龍蝦鮑魚鍋一客。

聖誕節期間的午餐和晚餐時段由特備節慶活動，於12月24日至26日均設有聖誕老人到訪，派發禮物給小朋友和拍照留念，讓大人和小童留下難忘的歡樂時刻；而於12月24日至25日及31日，每位賓客均可獲贈小禮物一份。此外，於12月 24日至25日及31日更設有現場幸運大抽獎，獎品包括雙人自助午餐禮券 (價值HK$634)、雙人下午茶自助餐禮券 (價值HK$612) ，以及雙人自助晚餐禮券 (價值HK$1,228) 等。

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香港百樂酒店

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號



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