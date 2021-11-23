Black Friday2021｜媽媽必睇iHerb低至8折　Amazon即日起早鳥優惠

Black Friday 2021於11月26日展開，很多網購平台即日起推出不少購物優惠，毋須等到Black Friday才有至抵價，例如iHerb、Amazon已經推出平價貨品。媽媽們想掃貨不用等！



雖然大部分網購平台都要等本周中尾才公布Black Friday的優惠詳情，但iHerb和Amazon已開展了早鳥優惠。iHerb每日按產品種類，每日推出8折優惠，而「正日」11月26日至29日則全網產品85折。Amazon早鳥優惠由即日起至11月24日，11月25日至26日是「正日」優惠，11月27至29日則是「Cyber Monday」，主要是電子產品進行優惠。

iＨerb

Black Friday黑五優惠日期：11月22日 4:00 pm - 11月29日 4 pm (香港時間)

每日優惠產品類型：

11月22日，膳食補劑，8折

11月23日，洗浴個護及美容保養，8折

11月24日，嬰幼兒用品，8折

11月25日，iHerb 自主研發品牌，8折

11月26日-11月29日，全網85折



運費：滿$311即享免運

11月22日產品精選：

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Amazon

Amazon的產品種類繁多，但並非每一件產品都能直送香港並免運費，媽媽在購買之前宜看清楚運費的收費，以免得不償失！只要在Amazon上購物滿US$49（約HKD$380），加上貨品有標示「免費送貨至香港」，即可享免運優惠。