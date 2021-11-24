一田購物優惠日│10大媽媽必買嬰幼兒用品　玩具童裝低至4折

半年一度的一田購物優惠日於今日（11月24日）開鑼，由今日起至11月30日連續7天，，全港12間一田分店及13個特別展場同步勁減，逾萬件衣食住行好物低至1折發售，當中包括大量嬰幼兒用品、玩具、童裝、童鞋等等，媽媽一定要去搶購！



一田購物優惠日今日（11月24日）上午9時正式開始，未到9時現場已經有百多人排隊等候進場，排首4位的顧客早於今晨6時已經到達。基本上頭幾位的顧客目標都是1折電飯煲，以及其他減價電器。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻又得意又實用，鍾意Sanrio角色嘅小朋友必不能錯過：儲便利店印花換Sanrio超實用掛袋套裝 啱晒學生掛書包、放雜物👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

場內大量嬰幼兒用品、玩具、童裝、童鞋等都有減價，不少家長已經開始搶購，其中又以玩具特別受歡迎，用作孩子的聖誕禮物就最啱！按圖即睇精選10大媽媽必買商品：

+ 11

除了以上10款超抵買商品，場內還有不少減價商品都非常抵買，按圖即睇其他抵買商品：

+ 97

一田購物優惠日特別營業時間：

一田百貨(沙田/ 大埔/ 荃灣)

日期：24/11 (三)

營業時間：9am – 12nn（YATA-Fans尊享時段）／12nn – 10pm

日期：25/11 (四) –30/11 (二)

營業時間：10am-10pm(大埔超市9am開店)

日期：1/12 (三) –7/12 (二)

營業時間：10am-10pm（超市筍貨2週連發！百貨部門照常營業）

一田超市(旺角/ 新蒲崗/ 觀塘/ 將軍澳/葵芳/ 屯門/ 元朗/ 西環/ 北角)

日期：24/11 (三)

營業時間：9am – 12nn（YATA-Fans尊享時段）／12nn – 各分店正常營業時間

日期：25/11 (四) – 7/12 (二)

營業時間：按各分店正常營業時間

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻每年感恩節外國都會有Black Friday 🛍️減價優惠！好多提早開始減！即睇：Black Friday2021｜媽媽必睇iHerb低至8折 Amazon即日起早鳥優惠👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻