開倉│時代廣場童裝特賣　有齊厚樓衛衣　T恤$50有交易呢啲最抵買

媽媽是時候掃貨了！銅鑼灣時代廣場現正進行童裝開倉，全場低至1折，冬裝亦十分齊全，即看有什麼抵買之選！
攝影：鄧煥儀
按圖即睇均一價$300及3折名牌之選：
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T恤$50有交易
特賣場內的貨品涵蓋名牌童裝與平民品牌，媽媽可隨喜好選擇，豐儉由人。貴貨童裝品牌包括BOSS、FENDI、Chloé、TOD’S，部分衣服以均一價$300發售，部分則以3折發售；鞋款則以一律4折發售。
按圖即睇4折名牌鞋款：
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適合媽媽大手購入的亦有不少選擇，如$80防滑嬰兒學步鞋、$30兩對日本西松屋童裝襪、$50童裝T恤，麵包超人衛衣及衛褲則$150/件，買滿$500更送麵包超人閃燈手錶一隻，送完即止。
按圖即睇超抵價之選：
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按圖即睇麵包超人精選：
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此外，NIKE、Converse、LEVI’S的精選小童衛衣、外套及褲款6折發售，不少是厚褸款式。Champion亦有一系列$60及$100童裝款式，是另一抵買之選。
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按圖即睇NIKE、Converse抵買款式：
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按圖即睇Champion抵買款式：
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Time Square Bazaar
地址：銅鑼灣時代廣場1座16樓
日期：11月24至29日
時間：早上11時至晚上9時
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