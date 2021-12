婚姻變質母子形成緊密聯盟　研究：爸爸被排除在母子之外|招雋寧

新手父母著緊嬰兒,理所當然。當爸媽全副心神都放在嬰兒身上,夫妻關係會受到忽視。同時大量研究證據顯示,夫妻關係變差,有損孩子的健康成長。

換言之,新手父母想孩子健康成長,就不能只顧嬰兒而忽略另一半,事實上,良好的婚姻不才是你們的初心嗎?



劍橋研究:婚姻變質 母子形成緊密聯盟

劍橋大學的家庭研究學者Elian Fink與團隊進行了一項研究。學者邀請93個家庭進行研究,在他們各人身上裝上特殊錄音裝置「LENA」。它能夠自動錄起爸爸、媽媽和七個月大嬰兒的對話。

透過分析錄音,學者發現婚姻關係質素較低的夫妻,那名太太對男嬰的說話會更多。

可以想像,假如夫妻關係持續惡劣,兒子長久會與媽媽形成更加緊密的關係。這情況與守門人效應(gatekeeping effect)相符,爸爸被排除在母子之外,並且難以與兒子連結。父子關係難以建立。

兒子的成長更受父母的婚姻關係影響

研究結果又顯示,母女的關係並沒有同樣的情況,為何會這樣?

Fink認為這現象可用家庭系統理論的補償理論,借作解釋。

母親會通過與兒子更加親近,來彌補與丈夫關係不和,從中獲得心理補償。在心理學上,媽媽傾向視女嬰是迷你版的自己。沒有牽涉老公的母女關係,較少受到夫妻關係的轉變所投射和影響。媽媽與「迷你老公(兒子)」的關係,更大機會受到夫妻的關係影響。

夫婦的關係質素,尤其左右母子、父子的關係。因此即使在新手階段,都不忘要保持著良好婚姻關係的初心,這樣幫助嬰兒獲得父和母二人兩份的祝福。

