免費教材｜4個幼稚園至初中學習資源網頁　在家輕鬆溫習中英數常

新冠病毒第五波疫情來襲，中小學及幼稚園都需要停止面授課程，直至農曆新年假期結束。不少家長都認為小朋友在家上網課的成效比面授低，如果不想小朋友的學習進度減慢，網上有不少的免費資源可以讓小朋友有趣味地學習，溫故知新。我們推介4個網站，都能免費下載或在網上進行練習，家長可以因應學生的年級和課程為他們挑選，鞏固知識。



免費小學中英數練習

因應學生在家學習的需要，新雅出版社在網上推出了適合幼稚園、初小至高小的中、英、數練習，並提供免費下載。一般在網上很難找到免費的中文閱讀理解工作紙和常識工作紙，這個網站亦能下載，而且能配合本地學校的學習進度。

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另一個中小學普遍採用的牛津大學及啟思出版社，亦有在網上提供中文、英文、數學和普通話的公開學習資源。不過，部分的資源僅限會員使用，家長可以嘗試登記成為會員，部分則可以在網上直接進行練習和對答案，十分方便。

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🔼🔼🔼在家學習也可以輕鬆獲得免費資源，家長和小朋友溫習更得心應手！即睇：英文工作紙｜初階閱讀理解練習 20篇免費下載在家做🔼🔼🔼

農曆新年知識

快到農曆新年，想小朋友對傳統節日和習俗有更多的認識，除了和他們一起閱讀繪本之外，也可以利用網上的資源，例如影片和活動工作紙，增加學習趣味和加強記憶。

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幼兒在家學習資源

年幼的小朋友對學習資源要求更高，家長假如需要習字卡、中英文寫字練習、親子遊戲也可以到這個網頁參考。不過，此網頁沒有按學習階段分類，家長需要自行判斷子女的學習進度和需要來選擇資源。

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