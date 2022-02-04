仔女教極唔聽家長要忍口　哈佛研究：言語暴力可降低孩子言語智商

孩子犯錯或屢勸不改，家長可能會禁不住發脾氣、對子女大聲喝罵，但此舉不單有機會令孩子反感，哈佛醫學院有團隊進行研究，發現孩子在成長時期常受父母辱罵，其腦部機構會出現變化，導致語言理解能力變差，影響言語智商（verbal IQ）。



在〈虐待兒童與腦部損傷〉（child abuse and brain damage）一文中，哈佛醫學院附屬麥克萊恩醫院（McLean Hospital）的精神病學副教授 Martin A. Teicher 與團隊向554名大學生進行研究，發現造成青少年焦慮、抑鬱和大腦結構差異的原因或與父母言談方式有關，而小時候在父母言語暴力下環境長大的受訪者，言語智商（verbal IQ）只有112分，比正常人的124分低。

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言語暴力與肢體暴力一樣有害

團隊及後針對21名18至25歲的成年人進行大腦掃瞄，發現這些參加者的左側顳上回（superior temporal gyrus）的灰質體積增值達14%。左側顳上回區域主要負責語言理解，當接收到父母越多謾罵、嘲弄或侮辱言論，這個區域增加的體積就會越大。

參加測試的人士表示，他們小時候都曾經被父母大聲責罵，當中涉及不少貶低他們的用詞，例如「你真蠢」、「你這樣很沒用」、「你的努力不代表甚麼，最重要是你的成績」。Teicher指，研究得出言語暴力與肢體暴力、虐待具一樣的負面影響，不應輕視祝話帶來的傷害。

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父母言語暴力影響孩子智力發展

研究又發現，長期被父母責罵的孩子，他們的海馬體和胼胝體體積縮小。海馬體是記憶形成的關鍵腦區，胼胝體則是連接左右腦的神經纖維束，因此孩子長期在父母謾罵下成長，有機會令他們記憶力下降，左右腦發展不完全，影響智力發展。

Teicher解釋，孩子神經系統發展不完全，一旦聽到父母吼叫，自然變得緊張，使腦結構起變化。而當大腦長期接收到辱罵的言語、影像，甚至痛苦的負面訊息時，基於保護機制，大腦會降低對這些言語暴力的敏感度，繼而抑制了感官系統的發展。

參考資料

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