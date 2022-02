升中派位｜4招提升溫書效率　每天畫公仔、記生字10個作句5次

Cheston 本來是小五學生成績不太好,平時少看英文書。但成為我學生後,善用下面方法,3個月內呈分試英文科進步了30%,最後入讀了St Joseph College 傳統名校。



升中派位競爭激烈,不少家長都擔心自己的子女溫習效率低,導致呈分試成績不佳,未能入讀心儀中學。相信各位家長都想改善這個問題,不妨讓子女嘗試以下4大方法。

過去過千學生用了以下方法,3個月內馬上有進步,特別其中1個學生 Alfred ,本來老師建議他報考Band 2中學,因為英文成績不理想。用了下面的方法後,在去年成功入讀港島傳統Band 1名校。

1. 勿盲目做卷 一定要寫錯題簿



經常有學生因為粗心大意而失分,為應對這種狀況,其實學生可以用寫錯題簿的方式,每次做錯題目都用筆記記錄,在考試前1日再拿出來複習1次。

但是不要把什麼都放進錯題簿,應該重點記錄失分的原因,例如因為粗心對意,未熟習某方面的知識。

之後按照錯題簿,調整之後的溫習計劃,可能需要優先背單字或可以繼續做past paper。

2. 善用高階心理學記憶法 (圖像記憶法記詞彙)



根據心理學不少研究結果,相比起文字,圖像其實更易記,因為大腦更擅長記憶圖像,所以如果在背單字時,把單字都想像成圖像,記憶起來必定事半功倍。

例如: 記 “plight 困境”這個生字時, 我們可以把p + light 分開理解

p可以想像成一個倒轉的肥仔,light可以理解性瘦弱的人,然後可以想像一個場景:瘦弱的人被肥仔壓在身上,這便是困境。

3. 用記憶宮殿 記複雜概念



所謂的記憶迷宮,只是把原本複雜的知識點想像成圖像,再放進一個場景把他們聯繫起來。

可以利用熟悉的地方例如家中的客廳 來溫習寫英文故事的4大元素 (起承轉合),再把需要記的概念變成各種圖像,把他們放在想像中的客廳。

對比起死背,使用記憶宮殿能將複雜的知識點構成一個完整的系統,使那些知識點不會被輕易忘記。

4. 多輸出比只死背爛背有效10倍



心理學家提出:單純曝光效應(Mere Exposure Effects ),是指當我們不斷重複使用剛學會的知識,之後就會深刻地記得。所以相比起只靠望筆記1小時或讀出聲10次,你可以從嘗試以下建議開始:

-使用新學的句式及詞彙造句 (每天做5句,每句用1個新詞彙)

-看YouTube時,留意其他人是如何使用那些單字 (見到該字可以模仿他們讀1次 :

如 This is crucial (重要的) ) – 這樣就可以真正應用出來 – 做到輸出的效果

-每星期 作一篇文 (如沒有時間,可以睡前與小朋友花5分鐘討論 作文題目)

參考方向:

1.這個作文題目中 所涉及的時地人? (六何法)

2.你會用什麼感官去寫這個故事 (多提及不同感官描寫 – 如視覺聽覺觸覺等)

3.這個故事令你有什麼心情? (多用不同動作描述心情 如表達開心 可試用: I jumped up and down)

