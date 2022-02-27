小朋友受傷不留疤　家長處理傷口需注意4點｜陳肖龍醫生

小朋友精力充沛，經常需要「放電」才行。從兩歲到七、八歲的小孩日常活動量越來越多，就算不是踩單車、玩滑板、踢球，也會到處亂跑，無論在家裡還是戶外，弄傷手腳的意外絕對是「家常便飯」。看到孩子的傷口流血，家長自然心痛，但心痛之餘，更重要的是要處理得宜，希望日後傷口盡早癒合、將來疤痕越不顯眼越好。

【作者：整形外科專科醫生陳肖龍醫生】



傷口該如何處理？

家長處理小孩子傷口時必須先考慮兩個因素，就是傷口的深度和骯髒的程度。如果傷口很深，甚至持續流血，就有可能傷及表皮以下的其他身體部分，所以應該找醫生詳細檢查一下。另外，如果傷口很髒，也應該考慮找醫生徹底把砂石等污物清理乾淨，否則殘留在體內很容易造成發炎。如果傷口是由碎玻璃造成的，就更應盡早處理以確保沒有細微的玻璃碎殘留在傷口裡。還有，如果傷口接近像眼睛那樣的要害部位，也是由醫生處理比自己處理來得更加安全和適當。

小朋友受傷，如在顯眼位置緊記小心處理傷口，勿留下疤痕。（photo-ac）

如果醫生建議要對傷口進行手術，家長就需要考慮是讓孩子全身麻醉還是局部麻醉下進行。大部分父母自然的想法就是不願讓孩子接受全身麻醉，而的確許多形況下縫合手術可在局部麻醉下進行。然而，有些時候還是全身麻醉較適合。舉個例子，如果傷口離眼睛很近而採用的是局部麻醉，小孩子一害怕就會動，一動就容易弄傷眼睛。一般而言，在全身麻醉的情況下，醫生也可以把手術做得更精細一些。

縫合完成後如需拆線，面部傷口一般七天左右拆線，身體手腳則多需要兩周時間。

對疤痕的處理

有傷口就自然有疤痕，一般來說，亞洲人皮膚上的疤痕比較容易顯眼，所以更要小心處理。

處理疤痕有幾個原則要留意：

1.較深的傷口越早清理和縫合越好。從日後疤痕的程度來說，縫合一般比自然愈合的傷口好。

2. 醫生一般不會建議父母用磨砂或果酸去處理小孩子的疤痕。家長可以先用祛疤膏或祛疤貼，如果效果不理想，可以塗上有醫生處方的類固醇藥膏。

3.還必須注意防曬，因為曬太陽會令疤痕變黑，就會變得更顯眼了。

4. 如果傷口長出肉芽，可以考慮往疤痕裡打類固醇針，身體系統的吸收量一般很低，父母可以放心。