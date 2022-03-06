平衡刺激與保護　爸爸三招引發幼兒潛能推孩子迎難而上｜招雋寧

在孩子1至5歲的階段，媽媽的細心照料和安全保護是首要的。同時，要留些空間讓幼兒的爸爸，引發他的潛能。



研究親職心理學的傑出學者Julia Feldman與Daniel Shaw在2021年發表文章，疏理各種爸爸刺激孩子成長的理論，發現在爸爸角色裡，常見一種激活孩子的親職行為（activation parenting, AP）。

爸爸與幼兒的相處，或多或少與太太的有所不同。那些相處往往比較刺激，挑戰孩子的體能和社交情緒。在演化觀點中，爸爸角色被看作是支援孩子「放眼世界」，讓小朋友走出安全的環境，學習獨立和自在地體驗外邊世界的人和事。儘管這種說法時有受到男女對等的概念挑戰，但學者認為仍有其洞見。

在媽媽的保護以外，爸爸為幼兒提供了另類養份，讓孩子的腦部和身體得以成長。爸爸這樣做，令孩子更懂得在逆境中存活。激活孩子潛能的父職行為，可說由三個元素組成：

高質素的激活父職，善於平衡鼓勵刺激的探索和設限保護，從而鍛鍊孩子在體能和內心的強韌。

把孩子處於風險之中，真的可以嗎？

學者形容，爸爸所製造的刺激，需要敏銳孩子的內心，以及表達父愛。否則會化成過度的刺激，不是嚇怕孩子，就是令到孩子變得過於攻擊性。因此除了推孩子去迎難而上，為孩子架設界限，亦是爸爸的責任，是保護的父愛。

幼童爸爸做甚麼好？

eldman與Shaw嚴僅地篩選和整理了45篇學術文獻，發現有好些爸爸的照顧行動，刺激孩子的成長：

學者揉合了這些父職行為及其研究，得出初步結論：

高質素的激活父職行為，似乎與孩子心理健康相關，那包括讓幼兒更懂得調整情緒和自控；以及孩子更少出現行為問題和情緒內化等問題。



分析顯示，不論是任何社經地位和年齡的爸爸，亦不論是兒子、女兒，是一歲幼童還是五歲小孩，爸爸的刺激對孩子成長帶來好處。換言之，幼兒的爸爸要學習怎樣在保護設限中，帶孩子去冒險，激發孩子成長。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。