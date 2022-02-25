教養｜家底不是真正起跑線　培養孩子自律心　李嘉誠能成功也靠它

編按：口說不想摧毀孩子的童年，但很多父母還是不自覺地當上了怪獸家長，其實，要讓孩子贏在起跑線，關鍵不在家中有多少錢還是報讀了多少個興趣班，懂得助孩子自少便培養自律習慣，這比強行催谷他們學習更為重要。以下節錄自《做個好爸媽》一書的內容，或能給予父母們一點參考。



協助孩子培養自律，不僅是為提升自理能力，對他們的心智成長也有幫助：（按圖了解）

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常言道：「天生我才必有用。」又道：「小時了了，大未必佳。」這兩句話，正好說明了，每個人都有其「才能」與「聰慧」，如何使之有效發揮、有所作為，關鍵在於那人是否具備「自律精神」？有沒有「實際行動」或「執行力」？

事實上，無論是「大人」或「細路」，若想做事成功，除了要鍛鍊和運用本身擅長的能力外，還須具備「自律精神」，以及配合「實際行動」；這樣，才能「集中精力」去做好每件事情，創造更多、更有意義的事物。

比方，為人所熟悉的富商李嘉誠，他從早年創業至今，一直保持著兩個「習慣」：一是他睡覺前，一定要看書；二是他晚飯後，一定要看英文電視──不僅要看，還要跟著大聲說，因為「怕落伍」！這種「勤奮」和「自律」，非一般人能比。為甚麼面對如此忙碌，他還能如此「自律」，把工作安排游刃有餘？說到底，還是他強大的「自我管理能力」所致。

然而，如何培養孩子的「自律」，使他們每做一事，均能「專心一致、堅持不懈」？真是談何容易！可以說，這是爸媽「最感頭痛」的問題。因為，對大多數孩子來說，「自律」是一道「大難題」──皆因他們做事，不是「朝三暮四」，想到甚麼便做甚麼；便是沒有一點「計劃」，且做事往往「半途而廢」，不能「有始有終」！這無疑對他們的成長，存在著不良影響。不過，話說回來，不止孩子管不住自己；生活中，不是有很多「大人」，也是一樣「欠自律」嗎？

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因此，如何培養孩子「自律」，使他們養成一種「自律習慣」，以至成為其個人的「最高軟實力」？這是關心子女成長的爸媽，「不能輕視」和「必須正視」的「親子教養」課題。以下所述，爸媽和讀者諸君，不妨參詳：

何謂「自律」？

「自律」一詞，源自於《左傳‧哀公十六年》，指的是「在沒有人現場監督的情況下，通過自己要求自己，變被動為主動，自覺地遵循法度，拿它來約束自己的一言一行。也指不受外界約束和情感支配，依據自己善良意志，按自己頒佈的道德規律而行事的道德原則。」

筆者認為，「自律」（self-discipline或self-regulation）是指「自己約束自己，要提醒自己甚麼是可以做，甚麼是不可以做，約束自己在適當時間做適當的事。」再者，它是指「人能服從內在良心的規律，並能適當的約束自我的行為。」它可包括「自治能力」，如：個人清潔、生活自理等。譬如說，爸媽不在家時，孩子能給自己煮吃；有能力維持自己和居住環境的衛生與清潔，都是「自律」的表現。還有「自覺」地遵循法度，拿它來約束自己的「一言一行」等。

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那麼，「自律」又有何價值？它對孩子的成長，有甚麼「好處」呢？

(1) 孩子更有能力面對「壓力」和「挑戰」

「自律」讓孩子更有能力面對「壓力」和「挑戰」，即使爸媽不在身邊，他們也能做出正確和健康的選擇。

根據多項國際研究指出，「自律」比「智商」更能預測一個人未來的「學業表現、事業成就、健康情形」等。因為，「自律」的人，知道甚麼對他們「有益、有利」和「有好處」；所以，他們雖知「箇中不易為」，但仍甘心作「自我克制」而為。譬如說，運動雖然辛苦，但他們「心知」對健康有利；溫書雖然很累，但他們「心知」對學業有所裨益等。

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(2)做事有「目標」和「規劃」

沒有「自律」的人，很多事情都沒辦法做好！因為，在沒有「明確目標」和「規劃」之下，他們稍一放縱或自我放鬆，便會浪費時間、精神，把時間放在不重要的事情上。

相反，「自律」的人認識到某個目標對其很重要，那麼他就會形成一種「自律」，甚至「自覺」。從古到今，這樣的人大有人在。譬如說，清朝名臣曾國藩，他說他有三件事一輩子每天都在做：第一，把茶餘飯後跟別人的交談記下來；第二，看十頁史書；第三，寫日記。

曾國藩的目標就是要做一個「文武雙全」的人。所以，他對自己的要求很嚴格。他給弟弟曾國荃寫信說：「你們可能做不到我這個程度，但起碼要做到『每日自立課程，必須有日日不斷之功』」。曾國藩對自己嚴格要求，對家人也同樣如此。他的「家訓家書」代代相傳，影響了曾家幾代後人。後來，曾家出了很多的人才，如曾國藩的兒子──曾紀澤，就是清末著名的外交家。

(3)做事「持之以恆、不易放棄」

由於「自律」的孩子做事有「目標」和「規劃」，故能朝著「目標、方向」，以及跟從擬訂的「程序」來做事。即使，在過程中遇上困難，也「不易氣餒」而「輕言放棄」。當然，他們能否在旁得到師長的鼓勵、支持和輔助，尤為重要。

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(4)養成「自強不息」的性格

「自律」除了可以造就孩子的「軟實力」（soft power）外，更是他們「逆襲」的捷徑。哪何謂「逆襲」？

「逆襲」一詞，是網絡遊戲的常用語，指的是「在逆境中反擊成功。」逆襲──表達了一種「自強不息、以弱勝強、充滿正能量」的精神。由於孩子為了爭取勝利或成功，即使面對困難，也甘願作出挑戰，表現出「自我克制、自強不息」的精神。

(5)提升「自我管理」和「時間管理」的能力

「自律」的孩子，一般都是身負多項要務，即使不是「十八般武藝」樣樣皆能，也是一「小忙人」！比方，除了要做功課、溫書外，還需參加「各式各樣」的課外活動，如：游泳、打籃球、踢足球、鋼琴、鼓樂等等。這些學習和課外活動，必須在安排上「井然有序」，讓孩子在「潛移默化」中，養成「自律行事」的習慣；反過來，也逐漸提升了其「自我管理」和「時間管理」的能力。

既然，「自律」對孩子的成長和影響那麼深遠；那麼，爸媽要怎樣做才「恰到好處」，可培養孩子的「自律性」呢？容後再談……

教養「小貼士」：今朝培育自律兒， 他朝易見成功士。



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（紅出版集團授權使用）

書名：《做個好爸媽》

作者：蕭一龍博士

早年以優異成績畢業於香港理工大學，主修社會工作；除了在「企管」方面有相當經驗和造詣外，對於兒童及青少年的培育，以及「家庭生活教育」等，亦頗具心得！



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